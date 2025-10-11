Kaho Šibuja se narodila 20. května 1991 v Tokiu. Začínala jako sportovní reportérka, poté chvíli učila angličtinu. Testování erotických hraček ji přivedlo do JAV (Japanese Adult Video), tedy japonského porna. To opustila v roce 2018, od té doby se věnuje psaní, anime, moderování a letos se objevila ve vedlejší roli i v povedené hře Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Pokud vás zajímá její hluboký lidský příběh, hluboký pohled či snad hluboký výstřih, nahlédněte do komentované galerie.
