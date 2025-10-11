Proslavila ji obrovská prsa a porno. Nyní se Kaho Šibuja věnuje popkultuře

Ondřej Zach
Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na sociálních sítích. Zahrála si také například ve videohře Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Kaho Šibuja se narodila 20. května 1991 v Tokiu. Začínala jako sportovní reportérka, poté chvíli učila angličtinu. Testování erotických hraček ji přivedlo do JAV (Japanese Adult Video), tedy japonského porna. To opustila v roce 2018, od té doby se věnuje psaní, anime, moderování a letos se objevila ve vedlejší roli i v povedené hře Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Pokud vás zajímá její hluboký lidský příběh, hluboký pohled či snad hluboký výstřih, nahlédněte do komentované galerie.

Kaho Šibuja
Kaho Šibuja
Šibuja Kaho
Kaho Šibuja
Kaho Šibuja
120 fotografií
11. října 2025

