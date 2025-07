Společnost Bethesda už dělá hráčům radost více než 35 let. Za tu dobu se nevyhnula řadě přešlapů, ale i přes ně dala světu spoustu nezapomenutelných her. Pojďme se podívat na ty nejvýznamnější z nich. | foto: Bethesda

Julian LeFay pracoval až do roku 1998 ve studiu Bethesda a z pozice vedoucího designéra stál za vznikem legendárních dílů série The Elder Scrolls: Arena, Daggerfall a Battlespire. Fanoušci mu často říkají „otec The Elder Scrolls“. LeFay již nějakou dobu figuruje jako zakladatel nového studia a připravuje duchovního pokračovatele Daggerfallu, hru nazvanou jako The Wayward Realms.

Bohužel nyní jeho kolega Ted Peterson ze studia OnceLost Games, které spolu založili, musel prostřednictvím videa na YouTubu zveřejnit prohlášení, ve kterém informoval veřejnost o zhoršujícím se stavu LeFayovy rakoviny, se kterou již nějakou dobu bojuje.

„Julian pracoval v Bethesdě už několik let předtím, než jsme se seznámili. Miloval žánr RPG a projekt, ze kterého se nakonec stal The Elder Scrolls: Arena, byla jeho vysněnou prací. Pracovali jsme spolu několik let a vydali společně velkou spoustu her. Obvykle jsme pracovali na dvou nebo třech hrách zároveň, každá byla zcela odlišného žánru,“ popisuje Peterson počátky přátelství s LeFayem.

„Julian statečně bojuje s rakovinou. Jeho lékaři nám však oznámili, že se mu čas s námi krátí, a my se s ním chystáme rozloučit. Julian neúnavně pracoval na tom, aby jeho vize ‚velkého RPG‘ žila dál, ale nyní musí kvůli svému zdravotnímu stavu odejít z OnceLost Games a prožít své poslední chvíle obklopen svými nejbližšími.“

Odkaz legendárního vývojáře v chystané hře bude i tak jasně patrný. „Julian dobře zdokumentoval své vize a koncepty a zajistil, že týmu zůstanou prostředky potřebné k dokončení hry,“ ujišťuje fanoušky dále Peterson.

Studio OnceLost Games vzniklo v roce 2019 a od té doby pracuje právě na The Wayward Realms. Má jít o RPG ze staré školy s odkazy na nejstarší díly The Elder Scrolls, ovšem s moderní grafikou a mechanikami. I přes odchod legendárního vývojáře autoři hodlají hru dokončit, kdy se však tak stane, zatím nevíme, datum vydání není známé, a to ani přibližně.