„Dělej! Už jste tady měli bejt čtyry minuty, ty magore!“ Tato a spousta dalších hlášek prosluly díky dnes už legendárnímu záznamu svatby skupinky lidí žijící na hraně společnosti. Video bylo zaznamenáno v roce 2000, později se kvůli ukradenému počítači dostalo na veřejnost a časem se stalo jedním z nejoriginálnějších českých příspěvků na serveru YouTube. Následovala také remasterovaná verze a dokonce i operní parodie.
Nyní se Jiří Kára vrátí jako akční hrdina ve střílečce, kterou připravuje pražské studio Voodoo Kollektiv. „Jiří Kára Simulátor je boomer shooter z prostředí Pražských ulic, kde se legendární Jiří Kára probouzí den po svatbě v popelnici a vyráží hledat svou zmizelou nevěstu Blanku. Čekají ho bezďáci, pankáči, bossové, bizarní zbraně a dobové ulice plné chaosu i humoru,“ popisují hru autoři na oficiálních stránkách.
Autoři se představují jako Voodoo Kollektiv, skupinka vývojářů a grafiků, kteří mají vášeň pro retro střílečky a akční hry. Jiří Kára Simulátor je jejich debutovým titulem a jejich cílem je „udělat nejlepší možnou hru o Jiřím Károvi – člověku, mýtu, ikoně, a přenést tuhle legendu z kultovního videa do interaktivního světa, kterej bude stejně špinavej, vtipnej a absurdní jako samotnej Kára.“
Jiří Kára Simulátor se bude odehrávat v ulicích pražského Žižkova a okolí, vyobrazovat bude lokality inspirované skutečnými místy. Hlavní hrdina bude mít unikátní mechaniku opilosti: „Udržujte optimální hladinu alkoholu – přílišná střízlivost vás oslabí, zatímco přepálené promile vám rozmažou obraz a ztíží boj,“ stojí v popisu hry. Ačkoliv jde o akční hru, nebudete střílet z pistolí ani kulometů, místo toho tu budou flašky od piva, železné trubky, záchodové štětky nebo hořící holubi.
Pochopitelně se dočkáme i českého dabingu. „Dabing je pro nás srdcovka. Jiřího Káru dabuje Petr Kubelík a ve hře zazní hlášky inspirované přímo původním videem i autentickým pražským slangem.“
K dispozici máme zatím jen několik screenshotů, více autoři prozradí až v říjnu, kdy má odstartovat komunitně financovaný projekt. Datum vydání zatím autoři stanovili na rok 2026 a hra by měla dorazit na PC, Mac a Linux.
Svatba Jiřího Káry Remastered