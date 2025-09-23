Legendární opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako akční hra

Ondřej Martinů
Svatba Jiřího Káry je českou legendou mezi bizarními domácími videi. Nyní na motivy této události a postav v ní účinkujících vznikne i akční hra, která bude sledovat fiktivní události druhý den po svatbě.
Jiří Kára Simulator

Jiří Kára Simulator | foto: Voodoo Kollektiv

Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator
8 fotografií

„Dělej! Už jste tady měli bejt čtyry minuty, ty magore!“ Tato a spousta dalších hlášek prosluly díky dnes už legendárnímu záznamu svatby skupinky lidí žijící na hraně společnosti. Video bylo zaznamenáno v roce 2000, později se kvůli ukradenému počítači dostalo na veřejnost a časem se stalo jedním z nejoriginálnějších českých příspěvků na serveru YouTube. Následovala také remasterovaná verze a dokonce i operní parodie.

Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator

Nyní se Jiří Kára vrátí jako akční hrdina ve střílečce, kterou připravuje pražské studio Voodoo Kollektiv. „Jiří Kára Simulátor je boomer shooter z prostředí Pražských ulic, kde se legendární Jiří Kára probouzí den po svatbě v popelnici a vyráží hledat svou zmizelou nevěstu Blanku. Čekají ho bezďáci, pankáči, bossové, bizarní zbraně a dobové ulice plné chaosu i humoru,“ popisují hru autoři na oficiálních stránkách.

Autoři se představují jako Voodoo Kollektiv, skupinka vývojářů a grafiků, kteří mají vášeň pro retro střílečky a akční hry. Jiří Kára Simulátor je jejich debutovým titulem a jejich cílem je „udělat nejlepší možnou hru o Jiřím Károvi – člověku, mýtu, ikoně, a přenést tuhle legendu z kultovního videa do interaktivního světa, kterej bude stejně špinavej, vtipnej a absurdní jako samotnej Kára.“

Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator

Jiří Kára Simulátor se bude odehrávat v ulicích pražského Žižkova a okolí, vyobrazovat bude lokality inspirované skutečnými místy. Hlavní hrdina bude mít unikátní mechaniku opilosti: „Udržujte optimální hladinu alkoholu – přílišná střízlivost vás oslabí, zatímco přepálené promile vám rozmažou obraz a ztíží boj,“ stojí v popisu hry. Ačkoliv jde o akční hru, nebudete střílet z pistolí ani kulometů, místo toho tu budou flašky od piva, železné trubky, záchodové štětky nebo hořící holubi.

Pochopitelně se dočkáme i českého dabingu. „Dabing je pro nás srdcovka. Jiřího Káru dabuje Petr Kubelík a ve hře zazní hlášky inspirované přímo původním videem i autentickým pražským slangem.“

K dispozici máme zatím jen několik screenshotů, více autoři prozradí až v říjnu, kdy má odstartovat komunitně financovaný projekt. Datum vydání zatím autoři stanovili na rok 2026 a hra by měla dorazit na PC, Mac a Linux.

Svatba Jiřího Káry Remastered

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dějinný úspěch? Hráč se po patnácti letech chůze blíží k okraji Minecraftu

Zapálený fanoušek Minecraftu s přezdívkou KurtJMac již čtrnáct let putuje procedurálně generovaným kostičkovaným světem ve snaze nalézt jeho okraj. Podle propočtů se mu to již brzy podaří, a i kdyby...

Oslavovala vraždu Charlieho Kirka, okamžitě přišla o práci. A nebyla jediná

Vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu a posléze zemřel v nemocnici, vzedmula vlnu solidarity. Někteří naopak...

Bude největší vydání hry v historii, psalo se v inzerátu

Studio Rockstar, které příští rok uvede očekávanou městskou akci Grand Theft Auto 6, o svém projektu referovalo v inzerátu jako o „největším vydání hry v historii“. Tuto pasáž už sice smazalo, ambice...

KVÍZ: Poznáte slavné hry na Amigu?

Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě...

Malá hra, obří výdělek. Tyto nenápadné tituly udělaly z autorů boháče

Celá řada malých her se nakonec zapsala do historie jako pořádný úspěch. Ačkoliv šlo původně třeba jen o pokusný projekt nebo zkrátka něco, co autoři chtěli vyrobit nezávisle na potenciálu, nakonec...

Legendární opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako akční hra

Svatba Jiřího Káry je českou legendou mezi bizarními domácími videi. Nyní na motivy této události a postav v ní účinkujících vznikne i akční hra, která bude sledovat fiktivní události druhý den po...

23. září 2025 1

RECENZE: Silent Hill f je horor s japonskou školačkou v hlavní roli

80 %

Jedna z nejkultovnějších a nejstrašidelnějších sérií se vrátila v dosud nevídané podobě. Nový Silent Hill f se odehrává v Japonsku 60. let minulého století a přináší příběh školačky Hinako, která se...

PS5
22. září 2025  11:37 0

I přes dobré prodeje hry její ředitel uráží fanoušky na sítích

Na herní scéně už je ředitel studia Gearbox docela „známá firma“ tím, že rád podněcuje kontroverze různými výroky na internetu. A se startem své nové hry, Borderlands 4, se i přes dobré prodeje...

22. září 2025 6

KVÍZ: Poznáte slavné hry na Amigu?

Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě...

vydáno 21. září 2025

RECENZE: Zlatí komunisté. Cronos zabydlil socialistické Polsko dalšími monstry

85 %

Největším tahákem novinky od zkušeného studia Bloober Team je bezpochyby originální zasazení do polského Krakova 80. let minulého století. Cronos: The New Dawn je spíše střílečka než horor, inspirace...

PS5
21. září 2025 1

Dějinný úspěch? Hráč se po patnácti letech chůze blíží k okraji Minecraftu

Zapálený fanoušek Minecraftu s přezdívkou KurtJMac již čtrnáct let putuje procedurálně generovaným kostičkovaným světem ve snaze nalézt jeho okraj. Podle propočtů se mu to již brzy podaří, a i kdyby...

20. září 2025  7:15 4

Otec slavného streamera Asmongolda zemřel, podlehl rakovině slinivky

Americký streamer Zack Hoyt, který vystupuje pod přezdívkou Asmongold oznámil, že jeho otec zemřel. Právě kvůli péči o něj utlumil začátkem září své streamy.

19. září 2025  9:21 8

Stahujte zdarma parádní českou hru a survival, v němž nemůžete věřit nikomu

Epic tento týden rozdává dvě povedené hry zdarma. Jednou z nich je další titul od studia Amanita, druhou pak survival akce, jejíž zábavu umocňuje přítomnost zrádců.

19. září 2025 5

Grooming v Robloxu skončil tragicky. Žaloba míří i na Discord

Minulou neděli by Ethan Dallas oslavil sedmnácté narozeniny. Místo oslavy však jeho rodina truchlí. Patnáctiletý chlapec z Kalifornie zemřel v dubnu 2024. Jeho tragický příběh stále rezonuje napříč...

18. září 2025 16

Malá hra, obří výdělek. Tyto nenápadné tituly udělaly z autorů boháče

Celá řada malých her se nakonec zapsala do historie jako pořádný úspěch. Ačkoliv šlo původně třeba jen o pokusný projekt nebo zkrátka něco, co autoři chtěli vyrobit nezávisle na potenciálu, nakonec...

18. září 2025 4

Ty se o ty fašisty moc nezajímáš, že? Promluva ke kočce vyvolala bouři

Nevhodně načasovaná propagace, nebo politické vyjádření? Dnes již smazané video propagující hru Indiana Jones and the Great Circle vyvolalo mezi uživateli bouři nevole. Proč?

17. září 2025  14:01 14

Tato mise je osobní, Splinter Cell od Netflixu se však slavné značce vzdaluje

Nejnovější trailer na připravovaný špionážní seriál Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch je nabitý akcí, atmosféru her, na jejichž motivy vzniká, ovšem trochu postrádá.

17. září 2025  10:10 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.