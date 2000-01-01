náhledy
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice oslovit dokonce i ty, kteří jinak videohry vůbec nevyhledávají.
Autor: Voodoo Kollektiv
Svatba Jiřího Káry je českou legendou mezi bizarními domácími videi.A právě na motivy této nevšední události, jejíž videozáznam koluje po internetu dodnes, vznikne akční hra Jiří Kára Simulátor, která bude sledovat fiktivní události druhý den po svatbě.
Autor: Voodoo Kollektiv
Hru Jiří Kára Simulátor jsme našli na českém stánku na Gamescomu v opravdu stylové předváděcí formě na starém CRT monitoru. Mohli jsme hru ovládat jak pomocí gamepadu, tak klávesnice a myši.
Autor: Bonusweb.cz
Opodál stál ještě další poutač na hru v podobě nákupního košíku plného harampádí. Není divu, že hra na českém stánku vzbudila pozornost. Autoři nám vyprávěli, že si hru chodili zkoušet i zájemci ze zahraničí, kteří o Jiřím Károvi nikdy neslyšeli. Údajně se hra hodně líbila návštěvníkům z Číny.
Autor: Bonusweb.cz
V rámci Gamescom demoverze jsme mohli vyzkoušet dva levely, jeden lineárnější, který má být součástí finální hry, a pak také speciálně pro účely demoverze vyrobená soubojová aréna v prostranství pražského památníku na Vítkově.
Autor: Bonusweb.cz
Vedle toho nám také autoři z Voodoo Kollektiv ukázali mobilní verzi hry, která má být mířena na ty, kteří doma nemají PC na hraní ani herní konzoli, ale video s Jiřím Károu znají a hře by proto mohli dát šanci. Je to vlastně takový pokus, jak přilákat i hrami nepolíbené jedince, protože smartphone má v kapse většina lidí.
Autor: Bonusweb.cz
A jak se Jiří Kára Simulátor hraje? Autoři sami připustili, že už vlastně neví, jestli chtějí Jiří Kára Simulátor označovat jako „boomer shooter“, jelikož hra se pořád vyvíjí a nyní je spíš více podobná mainstreamovějším střílečkám z devadesátých let.
Autor: Voodoo Kollektiv
Asi nejtrefnější přirovnání, které k popisu hry použili bylo, „ožralý Half-Life“. A mohu potvrdit, že i na mne tak hra působila, byť samozřejmě s přihlédnutím k faktu, že se jedná o malý a nezávislý počin. Hra se mi lépe ovládala na klávesnici a myši, což přišlo vhod právě v aréně plné nepřátel, která se ukázala být celkem těžká.
Autor: Voodoo Kollektiv
Ve hře se mísí průzkum pražských lokalit se souboji, ve kterých hlavní hrdina, tedy Jiří Kára, používá repertoár zbraní, jako jsou prázdné lahve od piva, rachejtle nebo páčidlo. Ve finální hře budou k dispozici také záchodové štětky nebo hořící holubi. Zdraví a energii si doplňuje kouřením cigaret a pití panáků vodky.
Autor: Voodoo Kollektiv
„Legendární Jiří Kára se probouzí den po svatbě v popelnici a vyráží hledat svou zmizelou nevěstu Blanku. Čekají ho bezďáci, pankáči, bossové, bizarní zbraně a dobové ulice plné chaosu i humoru,“ popisují hru autoři na svých oficiálních stránkách.
Autor: Voodoo Kollektiv
Voodoo Kollektiv, skupinka vývojářů a grafiků, kteří mají vášeň pro retro střílečky a akční hry. Jiří Kára Simulátor je jejich debutovým titulem.
Autor: Voodoo Kollektiv
Cílem studia je „udělat nejlepší možnou hru o Jiřím Károvi – člověku, mýtu, ikoně, a přenést tuhle legendu z kultovního videa do interaktivního světa, kterej bude stejně špinavej, vtipnej a absurdní jako samotnej Kára.“
Autor: Voodoo Kollektiv
Nechybí ani unikátní mechanika opilosti: „Udržujte optimální hladinu alkoholu – přílišná střízlivost vás oslabí, zatímco přepálené promile vám rozmažou obraz a ztíží boj,“ stojí v popisu hry.
Autor: Voodoo Kollektiv
Původně bylo datum vydání hry plánované na letošní rok, ale údajně je vývoj hry pořád někde na zhruba 60 % a přesné datum vydání zatím není oznámeno.
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulátor
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv
Originální prezentační stánek hry Jiří Kára Simulátor
Autor: Jan Srp
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv
Jiří Kára Simulator
Autor: Voodoo Kollektiv