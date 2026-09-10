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Opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako videohra. Vyzkoušeli jsme ji

Ondřej Martinů
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Jiří Kára Simulator Jiří Kára Simulator Jiří Kára Simulátor na Gamescomu Jiří Kára Simulátor na Gamescomu Jiří Kára Simulátor na Gamescomu Jiří Kára Simulátor na Gamescomu Jiří Kára Simulátor Jiří Kára Simulátor Jiří Kára Simulátor Jiří Kára Simulátor Jiří Kára Simulátor Jiří Kára Simulator
V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice oslovit dokonce i ty, kteří jinak videohry vůbec nevyhledávají.

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V rámci českého stánku na veletrhu Gamescom jsme si mohli vyzkoušet originální počin, který má za cíl herně zpracovat legendární opileckou svatbu Jiřího Káry. Hra je stále ve vývoji a má ambice...

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