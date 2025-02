Jaké to je něco vydat? Dřív jsem nemohl ani usnout, říká Jindřich Skeldal

Tvoje nová hra Tribe Nation je venku. Jaký je to pocit a co říkáš na první ohlasy?

Je to moje asi patnáctá hra, ale ještě pořád se to neomrzelo. Ještě pořád je to vzrušující, ty první okamžiky po zveřejnění, první reakce. Jenom s tím rozdílem, že dřív jsem nebyl schopen ani usnout, teď jsem šel normálně spát. Ale ráno jsem hned zapnul počítač a děti se do školy vypravily v podstatě samy.

Jindřich Skeldal Scenárista, programátor, spisovatel. Nejslavnější hrou jsou Brány Skeldalu. Poslední projekt, strategii Tribe Nation, naleznete na Steamu zde.

Ale i tak vím, že několik dnů po vydání budu fakticky vyřazený z normálního provozu, a neustále sleduju, co se kde o hře napíše, dívám se na streamery, reloaduju stránku se statistikami.

První ohlasy jsou takové, jaké jsem čekal. Je to těžká hra, kde velkou roli hraje generátor náhodných čísel. Je plánované, a tím pádem jasné, že to budou lidé stejnou měrou nenávidět a milovat – když systém porazí a zvítězí nad ním.

Z tvých dřívějších projektů je zřejmé, že rád experimentuješ. Co tě přivedlo ke galským válkám a roguelike strategii?

S nápadem na roguelike hru z období galských válek přišel vlastně investor. Po nějakých diskusích jsem si nápad zamiloval a nastudoval si historické podklady a moderní názory na dobu.

Hra je venku, máš s ní nějaké další plány?

Ano, připravujeme plán dalšího vývoje, jeho roadmapu, a snad již brzy ho zveřejníme na Steamu. Do něj zahrneme výtky hráčů a nějaké další plány včetně dalších herních módů, multiplayeru a nových platforem. Budeme dále spolupracovat s komunitou, zejména na Discordu.

Jak dlouho si se svým týmem na Tribe Nation pracoval?

Na hře jsem pracoval jeden a půl roku. Hru jsem navrhl, naprogramoval, naeditoval, dělal jsem sound design. Na koncepty a grafiku jsem si najal zkušené konceptáře, hudbu jsem licencoval. Není to tedy čistě solo projekt, ale jsem jediný, kdo na hře pracoval po celou dobu.

Jak vznikal hraný trailer k Tribe Nation?

Hraný trailer k Tribe Nation vznikal ve spolupráci s Plywood production. Dimitrie Kanjuku považuji za talentovaného režiséra, jehož předchozí díla mě přesvědčila, že mají strukturu a vtip, což se často o filmařích pracujících s reenactory říct nedá. Také v tomto případě většinu rolí ztvárnili římští a keltští reenactoři (někteří z nich mi dělali poradce i při vývoji hry). Bojové scény jsme natáčeli ve skanzenu v Nasavrkách, kde nám vyšli hodně vstříc. To je kouzelné místo, kde můžete opravdu cítit, jak se tehdy asi tak zhruba žilo. Pokud můžete, navštivte ho.

Trailer se natáčel dva dny. Jeden den se natáčely akční scény a druhý den záběry s dědou. Je to taková kombinace Jumanji a Na hraně zítřka, která má ukázat drsnou dobu, tedy to, co zažívají ty malé jednotky dole, které ovládáte, a zároveň má ukázat princip roguelike hry, tedy že zkoušíte věci, umíráte, zkoušíte jiné věci, zkrátka učíte se, až se z vás stane mistr a hru porazíte. Hlavní hrdina se do hry dostane tak, že se dotkne lebky, která je pak i ve hře. V traileru je to taková herní konzole.

Jedná se o lebku náčelníka kmene, který když dovedl kmen do nové domoviny (Irska) a zemřel, tak kmen jeho lebku uchoval a vyryl do ní příběh kmene: od vyhnání Římany přes souboje s dalšími keltskými kmeny až po odplutí do nové domoviny. Tu lebku si mimochodem můžete zdarma stáhnout a vytisknout na své domácí 3D tiskárně, pokud budete chtít.

Keltská lebka

Jaká je dnes, z tvojí zkušenosti, pozice nezávislých herních vývojářů na trhu?

Je to těžké, ale vždycky to bylo těžké. Jenom teď je to těžké tak nějak jinak. Nejprve bylo obtížné hru vůbec vyvinout a pak ji dostat mezi lidi, určitě ve světovém měřítku. Dnes je se všemi nástroji mnohem snazší hru dokončit a na Steam ji dokáže dát doslova každý, ale zase je problém, aby si jí s 25 tisíci hrami, které vyšly jenom minulý rok, vůbec někdo všiml. Na mobilech je to už úplná apokalypsa.

Kromě vývoje her se věnuješ i psaní. Na čem právě pracuješ?

Novou knihu nepíšu, ale věnuji se namlouvání těch starých jako audioknih. Brány Skeldalu natáčíme s klukama z Retro Nation. První díl je zdarma skoro všude (Spotify, Apple Music nevyjímaje). Tak nanejvýš ještě by se dalo říct, že píšu filmové scénáře ke svému simulátoru filmového herce ve virtuální realitě.

Nemůžu se nevrátit k Branám Skeldalu, tvé nejúspěšnější hře. Můžeš prozradit, kolik se tehdy prodalo kusů?

Já si to opravdu přesně nepamatuju. Byly to desítky tisíc, ale prodávalo se jen v České republice.

Brány Skeldalu Brány Skeldalu 2

Máš s Branami Skeldalu nějaké další herní plány?

No, že se ptáš, tak ti premiérově prozradím, že chystám vydání Bran Skeldalu 2 na Steamu.

Když zmiňuješ Brány Skeldalu 2, vzpomeneš si ještě, co tě tehdy přimělo změnit žánr z krokovacího dungeonu na RPG adventuru?

No já myslím, že se mi prostě chtělo, protože ten žánr mám rád.

Předpokládám, že i nadále si občas něco zahraješ. Co tě z poslední doby zaujalo?

Celkem mě zaujalo Ballatro a nový Indiana Jones. Hrál jsem víc věcí: Vampire Survivors, Loop Hero, Battle Brothers, Papers Please, tedy povětšinou oceňované hry, ale u ničeho z toho jsem nevydržel. Zaujaly mě Stickman Trenches, chvíli jsem to hrál intenzivně, ale pak se to v jednu chvíli zlomilo a smáznul jsem to. Miluju Hades!