A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

Ondřej Martinů
Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá žádnou. Lidé podotýkají, že je letošní výběr nominovaných herců poměrně nefér.
Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2

Tom McKay v Kingdom Come: Deliverance 2 | foto: Koláž Bonusweb.cz

Nedávno zveřejněné nominace na herní ocenění Game Awards potvrdily, že hra Clair Obscur: Expedition 33 je jasným favoritem letošního ročníku s celkem 12 nominacemi. Tři nominace přitom spadají do jedné kategorie, a to za herecké role. Ocenění tak za tuto hru mohou vyhrát Ben Starr, Charlie Cox a Jennifer English.

Jenže kvůli tomu je už v kategorii místo jen na dvě další hry, mezi které se tak nedostal ani jeden z herců letošního českého RPG Kingdom Come: Deliverance 2. To přitom na ceremoniálu bude bojovat i o titul hry roku. Na sociálních sítích tato skutečnost vyvolala poprask, jelikož spousta fanoušků hry tvrdí, že si Tom McKay se svou hlavní roli Jindřicha nominaci opravdu zaslouží.

To, že tři z celkových pěti nominací patří jediné hře, je dílčí problém, podle mnoha komentujících by měla být zachována férová šance pro ostatní hry a měla by se nominovat vždy maximálně jedna herecká role z daného titulu.

I tak je ve velkém kontrastu fakt, že například Charlie Cox, Gustave v Expedition 33, měl své mluvené pasáže do hry nahrané za několik hodin a tím jeho práce v podstatě skončila. Tom McKay oproti tomu prací na své herní roli strávil nepoměrně víc času a provází nás celou hrou.

„Jsem tak hrozně naštvaný. Tom McKay si zaslouží uznání. Tohle je hrozně nefér,“ píše jeden z fanoušků na sociální síti X. „Tři lidi za jedinou hru a Tom McKay chybí, děláte si ze mě srandu?“ píše přímo pod příspěvek s nominacemi další fanoušek.

Kingdom Come: Deliverance 2 letos zabojuje o tři ocenění na ceremoniálu Game Awards. Hra se bude ucházet o titul nejlepšího RPG, dále nejlepšího herního příběhu a šanci bude mít i na hlavní titul večera, hru roku. Jelikož jde o večerní akci konající se na západním pobřeží USA, v Evropě nebude příliš pohodlné její sledování, v našem časovém pásmu bude startovat až v 1:30 v noci 12. prosince.

A kde je Jindra z Kingdom Come? Hráče štve, že ho herní Oscaři přehlédli

