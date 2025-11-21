Nedávno zveřejněné nominace na herní ocenění Game Awards potvrdily, že hra Clair Obscur: Expedition 33 je jasným favoritem letošního ročníku s celkem 12 nominacemi. Tři nominace přitom spadají do jedné kategorie, a to za herecké role. Ocenění tak za tuto hru mohou vyhrát Ben Starr, Charlie Cox a Jennifer English.
Jenže kvůli tomu je už v kategorii místo jen na dvě další hry, mezi které se tak nedostal ani jeden z herců letošního českého RPG Kingdom Come: Deliverance 2. To přitom na ceremoniálu bude bojovat i o titul hry roku. Na sociálních sítích tato skutečnost vyvolala poprask, jelikož spousta fanoušků hry tvrdí, že si Tom McKay se svou hlavní roli Jindřicha nominaci opravdu zaslouží.
To, že tři z celkových pěti nominací patří jediné hře, je dílčí problém, podle mnoha komentujících by měla být zachována férová šance pro ostatní hry a měla by se nominovat vždy maximálně jedna herecká role z daného titulu.
I tak je ve velkém kontrastu fakt, že například Charlie Cox, Gustave v Expedition 33, měl své mluvené pasáže do hry nahrané za několik hodin a tím jeho práce v podstatě skončila. Tom McKay oproti tomu prací na své herní roli strávil nepoměrně víc času a provází nás celou hrou.
„Jsem tak hrozně naštvaný. Tom McKay si zaslouží uznání. Tohle je hrozně nefér,“ píše jeden z fanoušků na sociální síti X. „Tři lidi za jedinou hru a Tom McKay chybí, děláte si ze mě srandu?“ píše přímo pod příspěvek s nominacemi další fanoušek.
Kingdom Come: Deliverance 2 letos zabojuje o tři ocenění na ceremoniálu Game Awards. Hra se bude ucházet o titul nejlepšího RPG, dále nejlepšího herního příběhu a šanci bude mít i na hlavní titul večera, hru roku. Jelikož jde o večerní akci konající se na západním pobřeží USA, v Evropě nebude příliš pohodlné její sledování, v našem časovém pásmu bude startovat až v 1:30 v noci 12. prosince.