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Nový videoherní fenomén Grand Theft Auto VI se sice odehrává ve Spojených státech, ale různých narážek na české reálie je tu vícero. Najdete zde například hudbu známého českého skladatele, vůz připomínající Škodu Superb nebo český samopal.
Autor: Bonusweb.cz
Jedno z největších překvapení hry pro české hráče je přítomnost vozu, který se až nápadně podobá modelu Škoda Superb (potažmo Octavia třetí generace).
Autor: Bonusweb.cz
V sérii Grand Theft Auto nefigurují skutečné vozy, vše jsou pouze napodobeniny se smyšlenými jmény a logy. I design vozů je tedy pouze inspirován skutečnými předlohami, ovšem u tohoto je opravdu zřejmé, kde se autoři hry inspirovali.
Autor: Bonusweb.cz
Tak například značka Porsche se v GTA jmenuje Pfister, Pegassi je zdejší ekvivalent Lamborghini a pod značkou Ubermacht se skrývá inspirace BMW.
Autor: Bonusweb.cz
V Grand Theft Auto VI se fiktivní škodovka jmenuje BF Greta a lidé ji nejvíce připodobňují právě ke Škodě Superb díky designu zadní části vozu, především světel. Pro americké hráče, tedy na trhu, kde vozy Škoda nefigurují, bude však asi nejbližší inspirací model Volkswagen Jetta.
Autor: Bonusweb.cz
Značka BF (Bürgerfahrzeug) je ve světě Grand Theft Auto parodií právě na Volkswagen. Modely této značky známe už z pátého dílu.
Autor: Bonusweb.cz
Virtuální škodovku jsme GTA vzali i na vylepšení karoserie, což z ní udělá prakticky sportovní vůz. Ve hře můžete vylepšit celou řadu prvků auta, a to jak po stránce designu…
Autor: Bonusweb.cz
… tak výkonu. Namontujete lepší motor, vylepšíte brzdy a přidáte bombu s oxidem dusným (tzv. nitro) pro ještě vyšší výkon a můžete se s ním klidně i zúčastnit pouličních závodů.
Autor: Bonusweb.cz
Při pohledu do interiéru modelu BF Greta už trochu podobnost s vozy značky Škoda mizí.
Autor: Bonusweb.cz
No když už jste si obstarali virtuální škodovku, na rádiu můžete naladit další, tentokrát už reálný český odkaz: hudbu Leoše Janáčka na stanici Symphony FM. Sem tam tu totiž hraje jeho Sinfonietta, JW VI/18: V. Allegro.
Autor: Bonusweb.cz
Zda se klasická hudba významného skladatele české hudební moderny bude hodit k akční hře z amerického Miami už samozřejmě je jen na vás.
Autor: Bonusweb.cz
Virtuální rádia obsahují jinak zdařilý mix prakticky všech hudebních žánrů, od popu přes rock a metal až po jazz a blues. Moderátoři těchto hudebních stanic jsou často známá jména, třeba moderátorem stanice Vice City FM je zpěvák a bavič „Weird Al“ Yankovic.
Autor: Bonusweb.cz
No a pak je tu vůbec největší narážka na Česko, která na vás bude čekat ve zbraňovém repertoáru této hry. Stačí se jen pozorně podívat, co virtuální obchody se zbraněmi prodávají v sekci samopalů.
Autor: Bonusweb.cz
Najdete zde model BZI Vatra, a pokud se zaměříte na sekci výrobce, spatříte, co zkratka BZI znamená: „Bohemia Zbraň Industries“. Tedy bez pochyb český výrobek, byť zcela fiktivní.
Autor: Bonusweb.cz
BZI je narážka na to, že tuzemská produkce zbraní je světově proslulá už od dob Československa. Trochu bychom čekali, že by se na tomto místě autoři inspirovali legendárním samopalem vzor 61 Škorpion, ovšem tato herní verze je okopírovaný izraelský Uzi. I ten však vychází z českého prototypu ZK 476.
Autor: Bonusweb.cz
BZI Vatra patří mezi nejmenší zbraně, které ve hře už nemůžete nosit schované. Proto doporučujeme se s ním v ulicích Vice City moc nechlubit, nebo začne být místní policie a ochranky různých obchodů dost nervózní.
Autor: Bonusweb.cz
Nakonec nás také zajímalo, jestli se z letiště Vice City teoreticky dá doletět do Česka. Hra totiž pracuje s mixem fiktivních lokalit (New York je Liberty City, San Francisco je San Fierro apod.) a těch skutečných. A tak jsme se vydali hledat tabuli odletů.
Autor: Bonusweb.cz
Praha bohužel nemá s Vice City přímé spojení, ale to koneckonců nemá ani jeho reálná předloha, americké Miami. V přímých spojích jsme ale našli například Kolín nad Rýnem, Curych nebo Amsterdam, odkud je to pak už letecky do Prahy jen kousek.
Autor: Bonusweb.cz
V dalším přehledu z hraní Grand Theft Auto VI se budeme věnovat obecně zajímavým detailům, na které jsme během hraní narazili. Následují další fotografie ze hry.
Autor: Bonusweb.cz