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Grand Theft Auto 6
19.11.2026 Xbox Series X/S, PS5
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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Mám z toho deprese, říká ředitel Cyberpunku 2 o hraní GTA 6
Nový díl série Grand Theft Auto baví nejenom hráče, ale také herní vývojáře. Kreativní ředitel Cyberpunku 2 dokonce prohlásil, že otevřený svět nového GTA nemá v herním průmyslu obdoby. Vtipkuje, že...
Nadávky, povzdechy i vítězství. Activision chce učit postavy podle hráčů
Activision chce, aby počítačem ovládané postavy zněly stejně jako hráči. Podle podaného patentu by k tomu rád využil skutečné hráčské seance.
Luxusní dřevěné Monopoly, které si budete chtít vystavit
Společenské hry po seanci obvykle končí uložené někde ve skříni. Seversky laděná kolekce her Monopoly a Scrabble klade naopak důraz na minimalistický design, posloužit tak může i jako stylový doplněk...
Kochejte se listopadovými kráskami a zvolte, která má nejlepší kostým
Listopadová volba Miss cosplay je v plném proudu. Aktuálně vede ztvárnění Triss Ranuncul ze Zaklínače, na paty jí ovšem šlapou Lara Croft, Xena či Jaina Proudmoore. Je to na vás.
Vezměte manželku na dovolenou. Do GTA 6! V čem je ta hra tak dokonalá?
V 5.10 ráno mi přišla zpráva od osmatřicetiletého kamaráda Martina, který má účetní firmu, manželku a dva syny: „Ty krávo, ta mapa je neuvěřitelně velká!“ Hrál v tu brzkou hodinu s entuziasmem...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Díky za Steam. Chrání nás před parazity z Microsoftu a Disney, říká vývojář
Do silné obhajoby platformy Steam a zakladatele Gabea Newella se pustil bývalý vývojář id Software Sandy Petersen.