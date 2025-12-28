Dvaadevadesátiletá babička zbila všechny soupeře a vyhrála turnaj v Tekkenu

Japonsko je zemí videohrám zaslíbenou a jejich obliba je obrovská napříč všemi věkovými skupinami. Dokonce i pro ty nejstarší, kteří si užívají důchodového věku, se pořádají speciální turnaje. Vítězkou posledního seniorského turnaje je dvaadevadesátiletá Hisako Sakai, která dokázala porazit i o generaci mladší vyzyvatele.

I když jsou všeobecně starší lidé daleko konzervativnější v přejímání nových trendů, pokrok se zastavit nedá. Moderní technologie se stávají nedílnou součástí života i dnešních důchodců, kteří svůj čas už rozhodně netráví jen krmením holubů v parku, luštěním křížovek a sledováním televize či slevových letáků. Stále víc z nich svůj zrak obrací i směrem k videohrám, až donedávna vnímaných spíš jako zábava pro děti.

Tekken je velmi rychlá hra založená na přesných reflexech i zvolení správné taktiky.

Zatímco na Západě je tento fenomén dosud v plenkách a „herní důchodci“, jako je třeba slavná Shirley Curry aka Skyrim babička (naposledy jsme o ní psali tady), jsou tu vzácní, ve východní Asii už jde o naprosto přirozenou věc. Tamní staříci se kromě obligátních kaváren a parků scházejí i v arkádových hernách, kde se čile socializují. Nejde přitom jen o obyčejnou výplň volného času, někteří hraní berou velmi vážně a tak tam dokonce vznikla i speciální seniorská e-sportová liga. A ta přináší vskutku zajímavé situace.

Radost dvaadevadesátileté šampionky byla upřímná.

Naposledy se herně pozitivní důchodci sešli u turnaje v bojovce Tekken 8. Jde o klasickou mlátičku, v níž proti sobě bojují dva hráči, kromě postřehu vyžaduje i taktiku a znalost pokročilých komb. Lze ji samozřejmě hrát jen tak nahodilým mačkáním tlačítek, ale proti hráčům, kteří se dokonale naučí všechny síly a slabiny svého virtuálního bojovníka, nemáte s tímto chaotickým přístupem žádnou šanci. A jak se můžete přesvědčit v přiloženém videu, zúčastnění důchodci hru rozhodně nehráli poprvé a mnohé partie byly vskutku vyrovnané. Ostatně většinina z nich ani nepoužívala klasické gamepady jako běžní hráči, ale specializované arkádové panely vytvořené vyloženě na hraní Tekkena.

Tekken 8
Tekken 8
Tekken 8
Tekken 8
Vítězem turnaje se nakonec stala dvaadevadesátiletá babička Hisako Sakai, která ve finále rozmázla o osmnáct let mladšího Goro Sugyiamu. Tomu říkáme genderová a věková rovnoprávnost! Mimochodem, jejím vyvoleným bojovníkem byl italský hezoun Claudio.

Nezbývá než doufat, že i nastupující generace si navzdory nastupujícím ekonomickým změnám budou moct užívat toho luxusu zvaného důchod, protože přesně takto bychom ho chtěli trávit.

Korejský prezident oficiálně pochválil vývojáře sexy akční videohry

Stellar Blade

Režisér vynikající akce Stellar Blade Kim Hyun-tae se dočkal prestižního ocenění, které daleko přesahuje videoherní rybníček. Za přínos digitální kultuře dostal oficiální pochvalu od korejského...

Ideální jako dárek na poslední chvíli. Vybíráme zajímavé slevy PC her

Kingdom Come: Deliverance 2

Na Steamu vypukl pravidelný zimní výprodej her. Vzhledem k tomu, že hru můžete nakoupit i ve formě dárkového kódu, to může být dobré řešení, jak hráče obdarovat i na poslední chvíli. Vybíráme některé...

KVÍZ: Jak dobře znáte zvířata z počítačových her?

Kvíz

Vyzkoušejte si, nakolik se orientujete ve světě virtuální fauny. V našem kvízu najdete ta nejslavnější zvířata napříč celou herní historií. Poznáte je?

Čínský hráč dva roky neopustil hotelový pokoj, žil v odpadcích a výkalech

Čínský hráč dva roky neoupstil hotelový pokoj. Takto t to vypadalo při jeho...

Sociálními sítěmi proběhlo virální video zobrazující úklid hotelového pokoje v čínském hotelu specializovaném na hráče videoher. Podle personálu ho jeho obyvatel prakticky neopustil po dva roky a o...

Byly to vyhozené peníze. Vybíráme kontroverzní a špatné hry roku

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nepovedené, rozbité, ověšené kontroverzemi. Letos se opět urodilo na poli her, které nedopadly nejlépe. Vybíráme hry, které nemají nezbytně ta úplně nejhorší hodnocení v recenzích, ale od hráčů kvůli...

