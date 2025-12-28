Dvaadevadesátiletá babička zbila všechny soupeře a vyhrála turnaj v Tekkenu

I když jsou všeobecně starší lidé daleko konzervativnější v přejímání nových trendů, pokrok se zastavit nedá. Moderní technologie se stávají nedílnou součástí života i dnešních důchodců, kteří svůj čas už rozhodně netráví jen krmením holubů v parku, luštěním křížovek a sledováním televize či slevových letáků. Stále víc z nich svůj zrak obrací i směrem k videohrám, až donedávna vnímaných spíš jako zábava pro děti.
Zatímco na Západě je tento fenomén dosud v plenkách a „herní důchodci“, jako je třeba slavná Shirley Curry aka Skyrim babička (naposledy jsme o ní psali tady), jsou tu vzácní, ve východní Asii už jde o naprosto přirozenou věc. Tamní staříci se kromě obligátních kaváren a parků scházejí i v arkádových hernách, kde se čile socializují. Nejde přitom jen o obyčejnou výplň volného času, někteří hraní berou velmi vážně a tak tam dokonce vznikla i speciální seniorská e-sportová liga. A ta přináší vskutku zajímavé situace.
Naposledy se herně pozitivní důchodci sešli u turnaje v bojovce Tekken 8. Jde o klasickou mlátičku, v níž proti sobě bojují dva hráči, kromě postřehu vyžaduje i taktiku a znalost pokročilých komb. Lze ji samozřejmě hrát jen tak nahodilým mačkáním tlačítek, ale proti hráčům, kteří se dokonale naučí všechny síly a slabiny svého virtuálního bojovníka, nemáte s tímto chaotickým přístupem žádnou šanci. A jak se můžete přesvědčit v přiloženém videu, zúčastnění důchodci hru rozhodně nehráli poprvé a mnohé partie byly vskutku vyrovnané. Ostatně většinina z nich ani nepoužívala klasické gamepady jako běžní hráči, ale specializované arkádové panely vytvořené vyloženě na hraní Tekkena.
Vítězem turnaje se nakonec stala dvaadevadesátiletá babička Hisako Sakai, která ve finále rozmázla o osmnáct let mladšího Goro Sugyiamu. Tomu říkáme genderová a věková rovnoprávnost! Mimochodem, jejím vyvoleným bojovníkem byl italský hezoun Claudio.
Nezbývá než doufat, že i nastupující generace si navzdory nastupujícím ekonomickým změnám budou moct užívat toho luxusu zvaného důchod, protože přesně takto bychom ho chtěli trávit.