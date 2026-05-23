Novinka s agentem 007 se opravdu povedla, a to nejenom po stránce příběhu a hratelnosti, ale také grafiky. Souběžně s verzí pro PlayStation 5 jsme hru testovali i na PC a přinášíme vám naše dojmy.
Autor: Bonusweb.cz
007 First Light od studia IO Interactive je novinka, která vychází ze základů položených hrami ze série Hitman, je však příběhovější a v několika ohledech se tak spíše blíží titulům jako například těm ze série Uncharted.
Verze pro PlayStation 5 byla hlavním dějištěm naší recenze, hře jsme udělili 90 % a napsali: „Lépe adaptovat Jamese Bonda do herní podoby snad ani nešlo. Je vidět, že vývojáři mají zdrojovou látku ve velké úctě, zároveň z ní ale nejsou přehnaně úzkostliví a nebojí se přicházet s vlastními nápady. Jde o podobný milostný dopis klasické popkulturní značce, jaký před dvěma lety předvedl Indiana Jones.“
PC verze, kterou nám zaslala Nvidia, posloužila jako test výkonu a optimalizace na počítačích, především v kontextu možností, které grafické karty od Nvidie v této hře nabízí.
Zde totiž dostanete s výkonnějším hardwarem nejenom možnost, jak oproti konzolové verzi ještě zlepšit grafické detaily, ale s hardwarem od Nvidie také můžete využít technologii DLSS Multi Frame Generation, která vám znatelně zlepší výkon dopočítáváním snímků.
Platí to sice na modernější grafické karty Nvidia RTX a vyšší stupně dopočítávání pak jen na ty úplně nejnovější, nicméně už základní 2× Multi Frame Generation umí dělat zázraky.
Hru jsme konkrétně testovali na sestavě s procesorem Ryzen 7 9700X, grafickou kartou Nvidia RTX 5070 Ti a 32 GB rychlé DDR5 paměti v rozlišení 1440p.
Hra nám k této konfiguraci automaticky nastavila vysoké detaily, tedy jeden stupínek pod nejvyšším (ultra) stupněm. V něm jsem zaznamenal průměrné FPS mezi 90 a 100, minimální hodnota byla 71.
V případě nastavení na ultra se FPS pohybovaly mezi 80 a 90 s minimální hodnotnou na 67. To je tedy stále perfektně hratelné.
DLSS Multi Frame Generation už na 2× stupni zvedne průměrné FPS na asi 160, což už překračuje možnosti mého monitoru (144 Hz), obraz je tedy maximálně plynulý.
Schválně jsem pak ještě vyzkoušel Frame Generation v 4× a 6× stupni, kde hra ukazovala průměrných 260, potažmo 350 FPS. A to bez znatelné ztráty kvality obrazu.
Frame Generation lze zapnout i v dynamickém režimu, kdy hra sama nastavuje optimální stupeň dopočítávání, v našem případě byla tato volba povětšinou shodná se stupněm 2×, tedy pro zajištění 144 FPS.
Ačkoliv to tak nevypadá, tak hra zatím v základu nedisponuje technologií ray-tracing. Což je vlastně docela logické vysvětlení vyšší plynulosti i na ultra detaily.
Ray-tracing včetně pokročilého path-tracingu do hry přibude během léta, stejně jako technologie DLSS Ray Reconstruction, která zlepšuje práci se světlem (zlepšuje ostrost obrazu apod.) díky využití AI.
007 First Light je graficky povedená hra, která umí okouzlit nejenom detailními lokacemi, ale také třeba vykreslováním mnoha NPC na jednom místě.
Nic z toho přitom nezpůsobuje zásadní propady snímkové frekvence. Optimalizaci hry hodnotím jako velice dobrou, ovšem pokud máte slabší hardware, budete zřejmě muset dělat větší kompromisy v hledání ideálního grafického nastavení hry.
