Počítačové hry mají tu výhodu, že umí zprostředkovat mnoho napínavých situací, aniž by nám u nich hrozilo nějaké horší nebezpečí než vzteky rozmlácený ovladač. To ale neznamená, že by nám snad byl osud našich virtuálních avatarů ukradený. Naopak, trpíme spolu s nimi a každý game over bolí. V našem nedělním přehledu jsme se tentokrát pokusili zmapovat ty nejběžnější příčiny smrtí videoherních hrdinů.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Už vzhledem k náplni většiny dnešních mainstreamových her si troufáme tvrdit, že tou nejčastější příčinou úmrtí ve hrách jsou zranění střelnou zbraní. Smrt přichází neosobně z dálky a je prakticky nemožné se jí dlouhodobě vyvarovat, jedinou útěchou budiž, že zpravidla bývá rychlá.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Videoherní hrdinové neumírají dlouhé hodiny v bolestech po průstřelu břicha, ani se nezalykají vlastní krví poté, co je nepřátelský projektil trefí do krku. Je vlastně jedno jestli bojujete proti mimozemšťanům s laserovými puškami nebo pirátům s primitivními bambitkami, dříve nebo později si vás nějaký projektil vždycky najde.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Druhou nejčastější příčnou smrti hlavních hrdinů (tedy alespoň kvalifikovaným odhadem, statistikami to podloženo nemáme) je pád z výšky... I lidé, kteří mají závratě i na štaflích, se ve hrách nijak nežinýrují a bez přemýšlení poskakují po střechách mrakodrapů.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
A když to nevyjde? Nevadí, load... Pády z výšky jsou ve hrách tak časté, že se s tím mnozí vývojáři snaží bojovat. Někdy vám místo rozprsknutí o dlažbu jen uberou trochu zdraví a teleportují zpátky nahoru, jinde dávají neviditelné bariéry a jsou i tituly, kde je tzv. fall damage pro jistotu úplně vypnutý.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Ještě horší než padnout na beton je padnout do žhavé lávy, která je ve hrách poměrně běžnou proprietou.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
V reálu je tekoucí láva poměrně vzácný úkaz a navíc rychle tuhne, to herní designéry ale příliš netrápí a tak ji už od počátků gamingu cpou, kam se dá. Jakýkoliv kontakt s ní pak pro hráče znamená okamžitou smrt.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Mírnou variací lávových polí jsou nádrže s kyselinou.Ty mají stejné vlastnosti a zabijí už při letmém dotyku, jen nejsou oranžové, ale brčálově zelené.
Autor: pro iDNES.cz
Spousta virtuálních skonů je způsobena prostým nedostatkem kyslíku. Ono je vcelku jedno, jestli udušení nastane pod vodou nebo třeba ve vesmírné prázdnotě. Jakmile dojde k vyčerpání pomyslného časového limitu, je konec. Na žádnou resuscitaci, nedej bože dýchání z úst do úst vaše postavičky čekat nemohou.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Ještě dnes v některých hrách můžeme narazit na to, že je pro hráčova avatara smrtelný už jen samotný kontakt s vodní hladinou. Většinou to nedává smysl a jde o pouhou pohodlnost vývojářů, kterým se nechce patlat se s animacemi plavání ani modelovat podvodní lokace.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
I když si před nepřátelskou palbou najdete spolehlivý úkryt, ještě nemáte vyhráno, takřka s jistotou můžete očekávat, že vám tam za chvilku odněkud přiletí granát. Nebo třeba raketa. Zatímco pár výstřelů ještě videoherní drsňáci dokážou rozchodit, s explozemi je to daleko horší.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Zásadní roli mají ve hrách výbušné barely, kolem kterých se s radostí srocují nepřátelé, aby pak mohli společně zhynout ve spektakulárním výbuchu. Jenže co platí na ně, platí i na hráče a kdo si ještě nikdy omylem neodstřelil barel přímo před obličejem, ať hodí kamenem.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Nebezpečí ve hrách nehrozí jen od živoucích nepřátel, stejně tak si musíte dávat pozor na nejrůznější pasti. Mají mnoho podob, od nastražených výbušnin, přes padající balvany až třeba po skrytá propadla s ostny, jako toto z legendárního Prince z Persie.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Někdy jsou vývojáři při jejich vymýšlení velmi kreativní a člověk je tak trochu podezírá, že si touto formou uspokojují nějaké vnitřní sadistické pnutí.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Vedle nemocí jsou jednou z nejčastějších příčin předčasného úmrtí autohavárie a platí to tak i ve videohrách. Nějakým dodržováním dopravních předpisů se v nich nikdo nezdržuje (nebo jste snad někdy slyšeli o člověkovi, který by v Grand Theft Auto zastavoval na červenou?), jezdí se rychle a podle toho to pak na virtuálních silnicích vypadá.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Na druhou stranu jen málokterá hra má propracovaný model poškození a tak bývají hráči ušetřeni pohledu na pomalu vyhasínající život mezi pomačkanými plechy. I proto téměř každá závodní hra obsahuje na začátku varování, abyste něco podobného nezkoušeli v realitě.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Ne vždy je virtuální smrt způsobena chybou hráče, někdy zůstává jejich pomyslná krev na rukou samotných vývojářů. Hry často vycházejí v příšerném technickém stavu a bugy mohou mít tragické následky. Například vypadnutí mimo mapu.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Do stejného ranku pak patří i předčasné konce vyvolané výpadky síťového připojení. Hráči sice dokážou bojovat se silami pekel do roztrhání těla, s DDoS útokem na servery však nezmůžou nic.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Poměrně obvyklou příčinou smrti je i tzv. přátelská palba, když si vás spoluhráč splete s nepřítelem. I nešika, co jinak netrefí ani vrata od stodoly, je v podobných případech najednou přesný jako Vilém Tell.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Častým prohřeškem počítačových spolubojovníků je také neposkytnutí první pomoci. Ono je sice milé, že lze v některých hrách léčit, či dokonce oživovat padlé, ale ještě milejší by bylo, kdyby se to lidé naučili správně používat. Kolikrát se nám stalo, že jsme během předsmrtné zatmívačky museli smutně sledovat, jak kolegové jen zmateně pobíhají okolo.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Zatímco kočky jsou ve hrách vždy zpodobněny roztomile, šelmy psovité bývají minimálně v polovině případů zobrazeny jako krvelačné bestie, které netouží po ničem jiném, než se zakousnout do vašich měkkých tkání.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Většinou útočí ve smečkách a tak je poměrně náročné se jim ubránit. Navíc jme národ pejskařů a tak jejich likvidace zpravidla doprovázená sugestivním kňučením ani nepřináší žádný pocit satisfakce.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Naší galerii hrůzy zakončíme možná trochu překvapivě. Rostoucí popularita survival žánrů zapříčinila, že se stále častěji setkáváme se smrtí, která je věru nehrdinská - vyhladověním.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě
Případně žízní nebo celkovým vyčerpáním. V některých extrémních případech tento smutný konec potká i samotné hráče, kteří kvůli dění na obrazovce ignorují potřeby svých skutečných těl. Ti už se bohužel žádného restartu nebo nahrávání uložené pozice nedočkají. Tak na sebe dávejte pozor.
Autor: Oficiální materiály distributora / sociální sítě