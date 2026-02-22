|
Toto jsou nejčastější smrti ve videohrách
Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace a nutno říci, že některé vypadají velmi dobře. Nebo je to AI slop? To už necháme na vás. My...
Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher
Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....
Máte nějakou doma? Tyto herní konzole jsou prodejní trháky
Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná...
Tak to sedlo! Underkeep skvěle oživuje zašlou slávu krokovacích dungeonů
Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.
Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče
Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.
Počítačové hry mají tu výhodu, že umí zprostředkovat mnoho napínavých situací, aniž by nám u nich hrozilo nějaké horší nebezpečí než vzteky rozmlácený ovladač. To ale neznamená, že by nám snad byl...
Zemětřesení v Xboxu. Nová šéfka Asha Sharma odmítá bezduché výtvory AI
Herní divizi Microsoftu, jejímž jádrem je značka Xbox, opouštějí klíčoví lidé Phil Spencer a Sarah Bond. Do jejího čela zamířila Asha Sharma, a to z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v...
To jsme tu ještě neměli. V chystané hře budeme ovládat spermii v ejakulátu
Chystaná nezávislá hra od vývojáře Valentina Wirtha, který je podepsaný pod českými hity jako Mafia nebo Crime Boss, nás nechá prožít osud spermie. Hráčovým úkolem je vyhrát oplodňovací závod a...
Po necelých třiceti letech znovu vychází česká akční hra Colony 28
Na Steamu právě vyšla česká hra Colony 28, která si svoji původní premiéru odbyla už v roce 1997 jako prvotina Napoleon Games i vývojáře Karla Matějky.
Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí
Jedno z překvapení, které mělo být odhaleno až za týden na Den Pokémonů, uniklo předčasně. A týká se her, kterými to všechno začalo.
Vlnění se do rytmu i vnadné bojovnice. Za zálibu v těchto hrách se trochu stydíme
Jsou hry, které si užíváme – a jsme na to pyšní. A jsou hry, které si užíváme, ale popravdě se za to trochu stydíme. Anebo bychom možná měli.
Pokochejte se krásami Japonska ve Forza Horizon 6
S připravovanými festivalovými závody Forza Horizon navštívíme letos v květnu Japonsko. Už nyní se můžete pokochat krajinou, v níž se bude závodit.
God of War Sons of Sparta