iPhony už rozjedou hry v konzolové kvalitě. Ale není to ideální

Modely iPhone 15 Pro a 15 Pro Max vybavil výrobce Apple dosud nejvýkonnějším mobilním čipem, Apple A17 Pro. Šestijádrový grafický čip s podporou technologie ray-tracing už je dostatečně výkonný, aby v rozlišení až Full HD vykreslil moderní a graficky náročné hry v konzolové kvalitě. My jsme to s redakčním iPhonem 15 Pro otestovali na jedné z prvních „velkých“ her dostupné pro iPhony, Resident Evil Village.

Hry lze samozřejmě hrát na iPhonu samotném, bez dalšího příslušenství. Má to však dva poměrně zásadní problémy. Obrazovka především menšího modelu 15 Pro je na hraní graficky propracovaných her docela malá a myslíme si, že spousta detailů prostě na takto malé ploše ani nevynikne. Je to samozřejmě otázka vkusu a jistě se najde spousta hráčů, kterým malé obrazovky vůbec nevadí. Lepší to rovněž bude s modelem iPhone 15 Pro Max, který má 6,7palcový displej.

V obou případech však budete muset bez dalšího příslušenství odkázání na dotykové ovládací prvky, které bez nadsázky zaberou většinu obrazu. Prsty si tak budete zakrývat části obrazovky a opět můžete kvůli tomu přijít o spoustu zajímavých detailů, se kterými si autoři dali práci. A samozřejmě se dotykové ovládání prostě nevyrovná přesnosti gamepadu či myši.

iPhony naštěstí samozřejmě umí připojit gamepady, otestovali jsme to jak na ovladači od Xboxu Series X, tak od PlayStationu 5. Párování není žádný problém a hry povětšinou samy ovladač rozpoznají a přepnou se do rozložení ovládání pro ně vhodného. Pak už se vám dotykové ovládání bude zobrazovat pouze při klepnutí na displej a při ovládání gamepadem zmizí.

Dále máte také možnost i obraz z iPhonu přenést do monitoru či televize, abyste si mohli detaily hry pořádně užít. Jde to bezdrátově i pomocí kabelu a rozhodně doporučujeme druhou možnost, jelikož při bezdrátovém zrcadlení obrazu může docházet k ztrátě kvality a prodlužování odezvy.

K propojení iPhonu a monitoru už nemusí stačit ledajaký kabel a je vhodné sáhnout po některém z kvalitnějších modelů, ideálně s podporou HDMI 2.1. My jsme proto využili kabel Linq Pro Cable, který má koncovky USB-C a HDMI a podporuje právě standard HDMI 2.1 s přenosem obrazu až v rozlišení 8K při 60 Hz (nebo 4K při 120 Hz). Dvoumetrová opletená varianta vyjde na asi 1 500 korun. Ve slevě se dá aktuálně sehnat i o pár stovek levněji. Postačit by však měl i kabel s podporou HDMI 2.0, které dnes koupíte již za pár stovek.

Resident Evil Village je na iPhone nabízený v podobě demoverze zdarma. Hra vám umožní do jistého bodu hrát bez placení a za odemknutí zbytku hry musíte zaplatit 419 korun, což je docela rozumná částka. Demoverze vám každopádně dá dostatek prostoru na dojmy, zda chcete celou hru hrát na iPhonu, či nikoliv.

Nás každopádně překvapilo, že nastavení grafických detailů hry připomíná více počítač než konzoli. Ladit jde kde co a vlastně pro dosažení nějaké rozumné snímkové frekvence v nastaveních grafiky musíte chvilku brouzdat. V tomto ohledu je to rozhodně spíše blíže PC hraní, byť tu také najdete předpřipravená nastavení pro výkon a kvalitu (plus „něco mezi“) jako na konzolích. Každopádně mobilní verze rozhodně není optimalizovaná natolik, aby byla hratelná se „vším na max“.

Právě maximální grafická rozlišení jsme vyzkoušeli jako první a Resident Evil Village je v takovém případě téměř nehratelný. Hra se opravdu viditelně seká, jednou nám dokonce i zamrzla a bylo třeba ji restartovat. Rozhodně se tedy vyplatí zapnout dopočítávání rozlišení (MetalFX) a ubrat na některých nastaveních, abyste se dostali na rozumnou plynulost. I tak (v režimu doporučeném na výkon) však hra nepůsobila zejména v otevřených prostorech úplně plynule.

Dalším problémem je pak to, že se iPhone v rukou už po pár minutách znatelně zahřeje, a pokud tak hrajete právě jen s mobilem v ruce a dotykovým ovládáním, nebude to po chvíli moc příjemné. Samozřejmě s mobilem připojeným k monitoru a položeným na stole to řešit nemusíte, nicméně i tak hrozí přehřátí zařízení. Nám se to během hraní ovšem nestalo.

Ačkoliv se Apple během představování iPhonů tvářil, že už mobily prakticky dostihly moderní konzole, realita je celkem odlišná. Ano, první vlaštovka v podobě Resident Evil Village hratelná „jakž takž“ je, nicméně optimální zážitek to není. Knihovna „velkých“ her je navíc zatím dost chudá, letos by měl dorazit ještě Resident Evil 4 a Death Stranding. Zkraje příštího roku se pak dočkáme Assassin’s Creed Mirage.

Apple zatím má co vylepšovat a rozhodně bychom ocenili lepší optimalizaci na míru mobilnímu hardwaru, a hlavně zjednodušená grafická nastavení jako na konzolích. Je nám jasné, že optimalizace spadá především na vývojáře, kteří musejí brát v potaz poptávku na jednotlivých platformách, přičemž ta na iPhonech asi nebude prioritou. Ale do budoucna se to snad může zlepšit, stejně tak by se mohlo zlepšit i třeba bezdrátové propojení s televizí nebo lepší chlazení hardwaru. To všechno by mobilnímu hraní mohlo zásadně prospět.