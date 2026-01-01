Nová herní sluchátka Inzone H6 Air od Sony s odnímatelným mikrofonem jsou primárně určena pro hraní na PC a PlayStationu 5. Lákají na lehkou, pohodlnou konstrukci a vynikající zvuk. Nevýhodou může být vyšší cena, absence bezdrátového připojení či jen základní nastavení.
Autor: Ondřej Zach
Inzone H6 Air jsou trochu jiná sluchátka, než jsme v tomto segmentů zvyklí. Jsou vybavena 40mm měniči vycházející ze studiových sluchátek Sony MDR-MV1, s otevřenou zadní konstrukcí a váží pouhých 199 gramů (bez mikrofonu). Prodávají se za 4 990 korun.
Balení obsahuje vlastní sluchátka, kabel, odnímatelný mikrofon a také USB-C redukci.
Na Inzone H6 Air se mi líbí dvě věci. Tou první je hmotnost a celkový komfort. Jsou to jedny z nejpohodlnějších herních sluchátek, které jsem kdy zkoušel.
Tou druhou je špičková kvalita zvuku, který je čistý, přirozený, má plné basy bez přehnaného důrazu a vyvážené středy. Hlasy a zvuky jsou skvěle odděleny. Hrál jsem s nimi asi týden World of Warcraft a zážitek pozvedly na novou úroveň, bezvadné jsou samozřejmě i na poslech hudby.
Na PC se veškeré nastavování odehrává prostřednictvím aplikace Inzone Hub. Ta poskytuje naprostý základ s několika profily podle herních žánrů. Ty se však do sluchátek neukládají. Na PlayStationu 5 si lze poslech přizpůsobit v rámci obecného nastavení 3D audia pro sluchátka.
Vlastní sluchátka mnoho ovládací prvků nenabízí. Je zde tlačítko pro vypnutí a zapnutí mikrofonu…
… a ovládání hlasitosti.
Ačkoliv otevřená konstrukce poskytuje vynikající zvuk, má to i své nevýhody – zvuk uslyší i lidé kolem vás. Doma je to asi jedno, v místech, kde je vyžadován klid, by to mohlo vadit. Mikrofon každopádně špatně potlačuje okolní zvuk, takže ani do rušného prostředí při hraní se nehodí.
Inzone H6 Air se nutně nezalíbí vše, míří však na jasně vymezený segment hráčů, kterým poskytne komfort a v kategorii herních sluchátek špičkový zvuk. Oceníte je při delších herních seancích, ať už to bude nějaká příběhovka nebo již zmíněný World of Warcraft. Pokud však hrajete kompetitivně třeba Fortnite, bude lepší poohlédnout se jinde.
