Do nového simulátoru života ihned dorazily hanbaté modifikace

„Tak už to začalo…“ zní jeden z komentářů pod nejstahovanější novou modifikací do hry InZOI. Ta má za cíl odstranit „mlhu“ okolo vaší virtuální postavičky, když se zrovna sprchuje nebo používá toaletu. Modifikaci si pár dní od vydání hry do předběžného přístupu stáhlo z portálu Nexus Mods už přes dvacet tisíc uživatelů.

Má to ovšem háček, jelikož takto jednoduchá úprava hry do ní automaticky nepřinese nahotu. Uživatelé tím pouze docílí toho, že se postavičky sprchují zabalené v ručníku nebo chodí na záchod plně oblečení. Jak už se totiž během vývoje řešilo, tato hra bude v základu poměrně cudná. Spousta lidí proto nad výsledkem této modifikace projevuje zklamání.

Nexus Mods nicméně už pomalu plní i další úpravy hry (všechny dostupné najdete zde) s dospělým obsahem. Díky nim mohou například virtuální postavičky nosit průhledné oblečení nebo si dekorovat obydlí erotickými pomůckami. Objevily se rovněž modifikace, které se snaží ve vytváření virtuálních postaviček replikovat podobu některých pornohereček.

Příval erotických modifikací je však již prakticky na dohled. Aktuálně je už v betaverzi úprava hry, která do ní přidá skutečnou nahotu, zatím je však potřeba za takovou věc zaplatit, jelikož je v zamčené sekci portálu Patreon. V přípravě je také varianta na oblíbený erotický doplněk do konkurenční hry The Sims – Wicked Whims, zde nazvaná Wicked Zois. Modifikace však ještě nevyšla a autoři trochu mlží ohledně toho, co všechno do hry přinese nového.

Další populární modifikace hry InZOI zatím zahrnují spíš různá praktická vylepšení, například přeskočení úvodních videí nebo drobné vizuální úpravy hry. InZOI se krátce před vydáním stalo vůbec nejžádanější hrou na Steamu, nicméně první dojmy jsou přinejmenším rozpačité. Lidé si stěžují na ohromné množství bugů a trochu bezcílnou hratelnost. Jenže to se obvykle dá očekávat u hry, která není v plné verzi, nýbrž pouze v režimu předběžného přístupu.