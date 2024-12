Prudký britský humor i kačer detektiv. Malé hry, na které se nedostalo

Část 1/5

Thank Goodness You’re Here!

S nezávislými hrami máme poměrně vřelý vztah. Někdy se z nich totiž mohou vyklubat opravdové herní pecky, které naprosto otřesou herním světem. Naprosto ukázkový příklad je letošní Balatro, zdánlivě jednoduchá pokerová hra, kterou má na svědomí jediný vývojář. Přesto ovšem zabojovala o titul hry roku na prestižním ceremoniálu The Game Awards, po boku tak významných značek, jako je Final Fantasy nebo Elden Ring.

Problém nezávislé herní scény je ovšem v tom, že je opravdu přesycená tituly a je někdy opravdu těžké dopředu určit, zda bude ta či ona hra úspěšná, když si píšeme o kód na recenzi. Ve výsledku nás vlastně celkem mrzí, když se z na pohled hezké indie hry nakonec vyklube jen veskrze průměrný zážitek, který má navíc potenciál zaujmout méně hráčů než větší hra, která vychází v podobném termínu. No a pak se právě stává, že raději dáme přednost něčemu většímu, kde je šance, že si takovou hru zkrátka koupí víc lidí. Nechceme prostě plýtvat ani naším, ani vaším časem.

Balatro Hades 2 (Early Access 2024)

Indie hry mezi našimi recenzemi samozřejmě mají místo i nadále, jen se v poslední době zkrátka už opravdu pečlivě snažíme vybírat takové, které dopředu hlásí vysoký zájem hráčů. Do budoucna mají na našem seznamu vysoce ceněných indie her místo například tituly jako Hades 2, Slay the Spire 2 nebo Hollow Knight Silksong, případně nadějné české projekty jako Scarlet Deer Inn nebo Phonopolis. Jinak ovšem v našich redakčních silách zkrátka není to, abychom recenzi psali na cokoliv, co nám s kódem přistane do e-mailové schránky. A že takových je.

To ovšem neznamená, že si alespoň nějakou tu indie jednohubku sami nevychutnáme ve volném čase, byť třeba s několikaměsíčním zpožděním. Tímto bych však za naší redakci chtěl alespoň slíbit, že se v budoucnu chci s nějakým rozumným časovým intervalem vracet k výběru indie her, které upoutaly mou pozornost a přinést vždy pár minirecenzí, abyste třeba mohli načerpat inspiraci, pokud také sami žánru nezávislých her fandíte. Tak to pojďme vyzkoušet.