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Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických využití a zapadnou do vašich herních doupat. Zdrojem inspirace je herní konzole Xbox.
Autor: Bonusweb.cz
IKEA na herním veletrhu představila kolekci YXSTABY. Ta zahrnuje celkem devět kusů nábytku a doplňků, které se hodí do každého pokoje spolu s herní konzolí. Design spojuje typický styl IKEA se známými prvky herní konzole Xbox.
Autor: IKEA
První novinkou je mobilní herní stůl na kolečkách, první svého druhu v nabídce IKEA. Na přední část připevníte televizi, v zadní části pak najdete prostor pro konzoli i příslušenství. Stůl jde díky kolečkům snadno přesunout tam, kde je zrovna potřeba.
Autor: Bonusweb.cz
Herní stůl má dobře řešený úložný prostor, je zde místo pro konzoli, i dost prostoru na kabely a ovladače, které by jinak ležely všude možně za stolem či okolo něj. IKEA ho bude prodávat za 2 490 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Toto je multifunkční „box na nářadí“. Vejdou se do něj ovladače, sluchátka i kabely. Pevné víko slouží jako stojan pod notebook.
Autor: IKEA
Box na nářadí můžete použít i jako stojánek na notebook třeba u jídelního stolu. Takový doplněk se pak snadno skryje jako praktické řešení do domácnosti. Vyjde na 599 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Za posuvnými dvířky se skrývá nenápadná nabíjecí stanice pro ovladače.
Autor: IKEA
Do stolku můžete schovat řadu dalšího herního příslušenství a díky kolečkům ho přesunout na libovolné místo. Bude stát 2 990 korun.
Autor: Bonusweb.cz
IKEA plánuje hráčům nabídnout také stojan na monitor, díky kterému si obrazovku zvednete do ideální výšky a přispějete tak k lepšímu držení těla při práci.
Autor: IKEA
Pod stojanem je dost místa na klávesnici, smartphone či jiné drobné příslušenství. Prakticky řešené jsou také držáky na gamepady. Tento doplněk bude stát 699 korun.
Autor: IKEA
Polštářek ve tvaru směrového kříže (D-Pad) asi nepotřebuje komentář, je to zkrátka věc, která zaujme především fanoušky Xboxu.
Autor: Bonusweb.cz
Polštářek bude stát 299 korun a zde je inspirace, jak si s nimi můžete klidně vystlat celou místnost.
Autor: Bonusweb.cz
Další jasně inspirovanou dekorací je talíř z leštěné nerezové oceli inspirovaný moderním D-Padem gamepadu Xboxu. Vyjde na 299 korun.
Autor: Bonusweb.cz
A ještě jedna jasná narážka na design Xboxu, zelená stolička ve tvaru páček herního ovladače. Sedák se naklání spolu s hráčem a drží stabilitu díky protiskluzovému povrchu.
Autor: Bonusweb.cz
Povrch stoličky má stejnou texturu, jakou znají hráči z páček ovladače herní konzole. Toto designové sedátko bude v prodeji za 999 korun.
Autor: IKEA
A toto je něco pro sběratele. IKEA vám totiž nabídne i prosklenou vitrínu se zrcadly pro sběratelské figurky a jiné předměty z herních kolekcí, viditelné díky tomu ze všech stran.
Autor: IKEA
Vitríny jdou sehnat jak jednotlivě, tak jako větší kousek s několika místy a hlavně velkým prostorem na vystavení herního ovladače. Ten vyjde na 499 korun.
Autor: IKEA
V lenošce je dokonce ukrytá i kapsa, kam si můžete odložit gamepad.
Autor: IKEA
Kolekce YXSTABY byla k vidění na stánku v rámci veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem. V obchodech IKEA a online budou novinky dostupné během letošního podzimu.
Autor: IKEA
V galerii následují další fotografie produků a stránku na Gamescomu.
Autor: IKEA