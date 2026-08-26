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IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu

Ondřej Martinů
  15:00
IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox IKEA herní kolekce nábytku pro Xbox
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických využití a zapadnou do vašich herních doupat. Zdrojem inspirace je herní konzole Xbox.

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Témata: Nábytek, IKEA, Xbox

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