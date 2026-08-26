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Jen počkej! Připomeňte si sovětské digihry, které pobláznily Československo
Sovětské digihry značky Elektronika byly koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let v Československu mimořádně oblíbené. Na zábavě s Vlkem a zajícem či chobotnicí nic neubíral fakt, že šlo o...
IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Zatím je nic nepřekonalo. Hráli jste špičky oblíbených sérií?
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...
Legendární vývojář končí s hrami. Zavzpomínejte s námi na jeho největší hity
Herní svět přichází o další legendu. Vynálezce akčního podžánru, kterému se přezdívá „Immersive Sim“, se po své vlažně přijaté novince rozhodl přenechat tvorbu dalším generacím a ve věku 71 let se už...
Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
Návrat legendy. Atari oživuje stavění zábavního parku RollerCoaster Tycoon
Ve hře RollerCoaster Tycoon Wonderworks budete stavět a provozovat svůj zábavní park snů. A také sledovat návštěvníky, jak nemohou najít toalety, protože jste je všechny smazali.
Hra o trůny, dvakrát Zaklínač i temné Metro: Gamescom odhalil herní pecky
Hra o trůny jako strategie, remaster Zaklínače 3, který získají majitelé původní hry zdarma, nová expanze, předělávka milovaných Heroes of Might and Magic III či temné Metro 2039. Zahajovací show...
Zaklínač 4 cílí na vydání v 2028, Zaklínač 3 se uzavře příští rok
Šéf polského studia studia CD Projekt RED Michał Nowakowski láká v krátkém videu na herní svátek Gamescom a naznačil, jaká je nejbližší budoucnost značky Zaklínač.
Digitální hry nevlastníte, upomíná Sony uživatele PlayStationu
Uživatelům konzolí PlayStation 4 a PlayStation 5 přišel e-mail, který jim připomíná, jaké jsou podmínky používání služby PlayStation.
Zatím je nic nepřekonalo. Hráli jste špičky oblíbených sérií?
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, tentokrát...
Pit Panic
Jak poznat elitního dronaře? Napoví slavná mise z GTA, zjistili Ukrajinci
Za čtyři roky bojů na Ukrajině se moderní bojiště změnilo k nepoznání. Namísto precizních odstřelovačů a elitních speciálních jednotek dnes armády stále více spoléhají na dronaře, kteří v týlu fronty...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Tak má vypadat krvák se superhrdiny. Vyzkoušeli jsme nového Wolverina
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) PlayStation se chystá na nejzásadnější novinku z produkce vlastních studií tohoto roku a my jsme si ji mohli na dvě hodiny vyzkoušet. Marvel’s Wolverine je pořádný akční krvák, který fanoušky X-Men...
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?