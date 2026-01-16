Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů

Ondřej Martinů
Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě velké množství hráčů, podle některých informací jich už může být i několik milionů.
Hytale

Hytale | foto: Hypixel Studios

90 fotografií

Vývoj titulu Hytale začal v roce 2015, kdy se parta správců populárního Minecraft serveru Hypixel domluvila, že vyrobí vlastní hru. S financováním vývoje jim nejprve pomáhalo studio Riot Games stojící za multiplayerovými hity jako League of Legends nebo Valorant. V roce 2020 Riot dokonce Hypixel koupil a vývoj pokračoval plně pod jeho křídly.

90 fotografií

Minulý rok ale přišel šok pro všechny fanoušky projektu, když Riot v červnu 2025 oznámil, že Hytale ruší. To si však autoři z Hypixel studia nedali líbit a raději se znovu osamostatnili a od Riotu získali ještě v listopadu i práva na pokračování ve vývoji Hytale. A teď, ve středu 13. ledna, se hra konečně zpřístupnila fanouškům, byť jen ve formě předběžného přístupu, tedy ve stále nekompletním stavu.

Hytale poměrně neskrývaně kopíruje kostičkový styl Minecraftu, včetně procedurálně generovaných světů a hranatých postaviček. Hra se však víc soustředí na souboje s monstry díky propracovanějšímu systému zbraní a schopností. Obecně ho spousta hráčů označuje jako takový „Minecraft 2", jelikož v mnoha ohledech je po stránce herních mechanik ještě o kus dál.

Na druhou stranu ale na svého konkurenta Hytale ztrácí především po obsahové stránce, jelikož hra zkrátka není hotová. Autoři uvádějí, že je v plánu třeba celá samostatná příběhová kampaň (Adventure mode), minihry nebo řada multiplayerových prvků. No a zároveň je třeba myslet na to, že ani technický stav hry není příliš reprezentativní a bugy, grafické glitche a zamrzání hry jsou na denním pořádku.

Sami autoři přiznávají, že aktuální forma Hytale je „hrubá a nehotová“, jelikož jde v jádru o čtyři roky starou verzi hry, kterou v posledních několika měsících dávali rychle do hratelného stavu propojováním s novým obsahem a ladili technickou stránku, aby hra vůbec pořádně fungovala.

Právě to je jeden z důvodů, proč zatím Hytale nenajdete ani na Steamu a je třeba stáhnout herního klienta přímo ze stránek autorů. Dalším důvodem je pak údajně to, že se příliš báli review bombingu za nehotový stav (byť to je zkrátka povaha většiny titulů v předběžném přístupu) nebo zkrátka za to, že podle některých hráčů jen sprostě vykrádají Minecraft.

Už během prvního dne se Hytale setkalo s masivním zájmem hráčů. Streamy se hrou v jednu chvíli jen na Twitchi sledovalo přes 400 tisíc diváků a podle jednoho z autorů nasbírala hra dokonce 2,8 milionu aktivních hráčů během prvního dne. To je skoro až neuvěřitelné číslo.

Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů

