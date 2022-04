Devět věcí, na které by se všichni fandové Hvězdných válek měli těšit

Určitou dobu se zdálo, že se kouzlo Hvězdných válek vytratilo. Zatím poslední filmová trilogie (epizody sedm až devět) sice finančně nepropadla, ale objevilo se až překvapivé množství kritických ohlasů. A co se týče videoher, pak nemálo z nich dostalo od novinářů i běžných hráčů pořádně za uši.

Zdá se ovšem, že se Síla probudila a v posledních letech se situace začala zlepšovat. Dočkali jsme se například výtečného hraného seriálu The Mandalorian a několika videoher, které se za sebe rozhodně nemusí stydět. Ať už je řeč o akční adventuře Star Wars Jedi: Fallen Order, vesmírné střílečce Star Wars: Squadrons, nebo nedávné zábavné hříčce Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Na rozjetou vlnu úspěchu chtějí naskočit další filmy, seriály a videohry, což znamená, že se v blízké i vzdálenější budoucnosti mají (snad bez ironie) fanoušci Star Wars na co těšit. Vybrali jsme devět projektů, u kterých věříme, že by měly stát za to.