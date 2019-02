Na jaké hry se chystáte o víkendu?

Hollow Knight

Ondra Martinů - Ačkoliv bych si po pěti dnech služebně v zahraničí zasloužil nějakou skutečně lehkou oddychovku, pravděpodobně se budu snažit postoupit aspoň o kousek dál v celkem nemilosrdném platformeru Hollow Knight, který jsem si minulý víkend koupil ve slevě na PS4. Obtížné skákačky sice nemám v oblibě, tituly jako Super Meat Boy nebo Celeste jsem nezvládl dohrát až do konce, protože zemřít mnohokrát v každém levelu mě dost vyčerpávalo. Hollow Knight mě k sobě ovšem táhne krásnými vizuály, poměrně zajímavými herními mechanismy a taky faktem, že nejde o úplně přímočarou hru, protože herní svět lze prozkoumávat docela volně.

Hearthstone: Knights of the Frozen

Ondra Zach - V sobotu beru notebook a jdu si s kamarádem zahrát do čajovny Hearthstone. Dal jsem si chvilku pauzu, ale chci se ještě pořádně rozloučit se silnými sety z roku 2017, než odrotují ze standardu. Průběžně si také zajezdím v Trials Rising, přes víkend běží otevřená beta. V neděli si pak s rodinou zahrajeme deskovku Monopoly Gamer, což jsou Monopoly s postavičkami od Nintenda.

Slay the Spire

Petr Zelený - Tento víkend to asi bude herně slabší, protože jsem v sobotu i v neděli v práci. Takže to nejspíš dopadne tak, že si vystačím s tabletem a herními „seancemi“ v délce několika minut. Pokud si sedmu i k počítači, tak to bude ke Slay the Spire, protože jde o titul, který umožňuje hrát po kouscích a pak se k rozjetému průchodu kdykoli vrátit.

Full Throttle Remastered

Jan Kouba - Postesklo se mi po starých point and click adventurách. Takže mám naplánováno dát si znovu nějaké ty staré pecky od LucasArts. Tim Schafer udělal hodně přešlapů, ale takový Day of the Tentacle, Full Throttle nebo Grim Fandango neomrzí ani po letech.



Emanuel Svoboda - Čeká mě sedmý průchod remaku Resident Evil 2. Pořád ovšem nemůžu tvůrcům odpustit chybějící Ivy. Jo, to v Capcomu vážně podělali.



Honza Srp - Minulý týden jsem se k Anthem skoro nedostal, tak bych to teď chtěl napravit. V plánu mám tedy jen dohrát příběhovou kampaň a hru zase smazat, slibovaná endgame mě v podstatě nezajímá.

Shadow of the Colossus (2018)

Jinak díky loňskému remasteru konečně doháním jeden z největších herních restů mého života – Shadow of the Colossus. Upřímně? Zatím nechápu co na tom všichni mají, přijde mi, že je hra postavená výhradně na tom, že se nedá rozumně ovládat a tak se u ní spíše vztekám než bavím. Ale dohrál jsem Ico, dohrál jsem The Last Guardian dohraju i toto.

Fallout: New Vegas