Zatímco čtenářské hlasování o Hru roku 2025 je v plném proudu, pojďme se podívat, jaké kousky volí autoři Bonuswebu.

Pokud jste ještě nehlasovali ve čtenářské anketě Hra roku 2025, s níž je spojená i soutěž o zajímavé ceny, můžete to napravit zde.

Jan Lysý

Clair Obscur: Expedition 33. Hra sice teď schytává podle mého názoru nezasloužený hate kvůli tomu, že se stala vítězem hromady cen na The Game Awards, ovšem můj názor je, že je oceněná právem. Už dlouho jsem neměl v rukou hru, ze které by bylo na každém kroku cítit, že vznikala s láskou, a která by nabízela takovou míru kreativity.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Dobře, ne všechny herní mechanismy byly vyloženě originální, ale některé už dříve viděné prvky byly vypilovány téměř k dokonalosti. Postavy byly skvělé (nejen, ale i díky dabingu), příběh netradiční (byť místy chaotický), hudba nezapomenutelná a souboje strhující. A to vše údajně vzniklo s rozpočtem necelých deseti milionů dolarů? Klobouk dolů.

Ondřej Martinů

Letos je opravdu spousta her, které jsem si užil. Na pozici hry roku bych ovšem umístil Hollow Knight: Silksong, a to zkrátka proto, že hra splnila všechna roky budovaná očekávání. Je větší, krásnější, propracovanější, zkrátka přesně ten typ hry, ve které se chci ztratit na desítky hodin a objevovat všechna zákoutí světa. Hru ještě čeká v příštím roce větší várka dodatečného obsahu, takže se mnou jistě ještě nějakou dobu vydrží.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong

Pochválit rozhodně musím také Kingdom Come: Deliverance 2, což je stejně jako loni Baldur’s Gate 3 hra, které jsem zprvu nevěřil, že mě může bavit, ale nakonec jsem se hry dlouhé týdny nemohl nabažit. KCD2 dokazuje, že zpracovávat historické události věrnou a zároveň zábavnou formou RPG má velký potenciál, až si říkám, jaká je to škoda, že takových her není víc. A pevně doufám, že se ve Warhorse budou této myšlenky držet i nadále.

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Do třetice zmíním Hades 2, což bylo další vysněné pokračování, kterého jsem se letos dočkal. Ačkoli mám pocit, že první díl nebyl překonán, i tak jsem uvítal možnost se vrátit zpátky k tomuto skvělému roguelike prošpikovaného řeckou mytologií.

Hades 2

Hades 2

Pozitivně vzpomínám také na Blue Prince, Split Fiction a Donkey Kong: Bananza. Letošek se zkrátka povedl.

Honza Kouba

Je pravda, že hodně z letošních her si šetřím až na vánoční svátky, ale momentálně je tento herní rok pro mě takovým rokem příjemných návratů. Tím nejpříjemnějším byla old school RTS Tempest Rising. Plnohodnotný nástupce C&C, na kterého jsme čekali nesnesitelně dlouho. Není to nic objevného, jen promakaná RTS, a to někdy prostě k naprosté spokojenosti stačí.

Tempest Rising

Tempest Rising

Druhým příjemným návratem byl remaster Oblivion. Přišel jako blesk z čistého nebe a já se opět nechal strhnout, jako když jsem ho hrál poprvé. A do třetice návrat budovatelských strategií. Worshippers of Cthulhu je v mnohém podobný sérii ANNO, ale je hravější a svou experimentálností mi připomněl nestárnoucí pecky od Bullfrog. Navíc autoři pečlivě naslouchali hlasu komunity, a hru tak udělali ještě příjemnější na hraní.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Worshippers of Cthulhu

Honza Srp

I když jsem měl v roce 2025 pořád co hrát a rozhodně se nikdy nenudil, těch skutečně nezapomenutelných titulů, na které budu vzpomínat i po letech, moc nebylo. Vlastně byl jen jeden. I když je Death Stranding 2 v podstatě to samé, co jednička, jeho melancholická „vyklidněná“ atmosféra v kombinaci s obrovskými produkčními kvalitami vytváří něco tak unikátního, že na něj vzpomínám i dlouho po dohrání.

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach

Pravdou je, že jsem se vůbec nedostal k Expedition 33, která mi tak nějak od oka přijde jako přesně ten typ hry pro mě, ale tohle je asi jediný můj letošní rest, co ještě budu napravovat.

Ondřej Zach

Mario Kart World. Jako velký fanoušek akční závodní série Mario Kart musím na prvním místě zmínit fantastické pokračování Mario Kart World, které mě naprosto pohltilo. Mnoho vrstev hratelnosti uspokojí prakticky každého hráče, dobře si zajezdí jak naprostí začátečníci, tak ti, kteří pilují průjezdy někdy dost šílenými zkratkami. Částečně kritizovaný otevřený svět beru spíš jako doplněk, který láká na soubor výzev.

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

Kingdom Come: Deliverance 2

Co dál? 3D hospačka Donkey Kong Bananza ukazuje, že je zde stále prostor pro originální nápady. Český středověký hit Kingdom Come 2: Deliverance 2 si šel navzdory moderním hrám také svoji cestou a slavil úspěch. Ghost of Yotei je parádní a skvěle vypadající samurajská akce, byť se přiznám, že hlavní hrdinka mi nesedla.

Vyberte nejlepší hru roku 2025. Jeden z vás získá iPhone 17

Dostal mě spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, který představil slavného herního jakuzáka v nové roli a zároveň nabídl perfektní akční souboje na moři. Skull & Bones mohou závidět. Mimochodem, právě v této hře se objevila Kaho Šibuja. Z těch méně známých jmen bych zmínil třeba svižnou akční strategii King is Watching, která mě dokázala přikovat k monitoru na dlouhé hodiny a návykovku Ball x Pit, která vychází z Arkanoidu.

Ghost of Yotei

The King is Watching

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

