Oznámení nové hry nemusí být vždy ani pro skalní fanoušky šťastná událost. Pokud se objeví oznámení až moc brzy, mnoho let před tím, než si autoři budou finálním produktem jistí, je to vlastně informace k ničemu. Vybíráme hry, u jejichž oznámení si fanoušci často říkali, že by snad bylo lepší, kdyby autoři mlčeli.
Autor: Ghost Story
Ačkoliv si fanoušci StarCraftu přejí nový díl už opravdu hodně dlouho, nadšení z nově oznámené střílečky z tohoto sci-fi světa trochu kazí fakt, že by hra měla dorazit až v roce 2030. A to navíc v případě, že nenastane žádný další odklad. Na hru, která vyjde nejdřív za čtyři roky, je ještě trochu zbytečné se těšit a dělat si křížky do kalendáře.
Autor: Blizzard
Blizzard toto až moc brzké odhalení hry zdůvodňuje především tím, že věří svým dlouhodobým plánům, které chce studio dotáhnout do konce. Vzhledem k tomu, že hra nemá ani konkrétní jméno a viděli jsme pouze předrenderovanou scénu, je prakticky jisté, že vývoj teprve začal. A za čtyři roky se toho může ještě hodně změnit.
Autor: Blizzard
To samé platí i pro další oznámenou novinku od Blizzardu, Diablo 5. I to je hodně vzdálené, autoři hru potvrdili na rok 2029. Opět je nutné počítat s tím, že klidně ještě může dojít k nějakému odkladu.
Autor: Blizzard
V případě Diabla alespoň dává smysl teaser k příležitosti 30. výročí série, jakožto signál fanouškům, že je do budoucna pořád co vyhlížet. Na druhou stranu to ale v očích mnoha hráčů znamená, že Diablo 4 do budoucna už nebude mít tak silnou podporu po stránce dodatečného obsahu, v jakou se doufalo. I tady tak vlastně nakonec dává smysl raději nic neříkat.
Autor: Blizzard
Přesuňme se ale od aktuálního dění a připomeňme si další hříšníky, kteří slibovali zajímavé hry až moc brzy. Asi nejznámějším příkladem je samozřejmě šestý The Elder Scrolls VI, který studio Bethesda představilo už před osmi lety. A od té doby nemáme prakticky žádné nové informace.
Autor: Bethesda
Proč to autoři udělali, se fanoušci ptají dodnes. Bethesda měla během uplynulých let nejvíc práce se Starfieldem a prakticky každému bylo jasné, že nový The Elder Scrolls půjde do vývoje až poté. Šéf studia, Todd Howard, se nechal slyšet, že brzké oznámení bylo spíše takovým signálem fanouškům, že na jejich oblíbenou sérii se nezapomnělo, ale následné čekání už je vlastně tak absurdní, že si Howard takové sliby mohl spíš odpustit.
Autor: Bethesda
The Wolf Among Us 2 je naopak příklad hry, která v době oznámení vlastně nepůsobila příliš vzdáleně, jenže sami autoři už nejspíš tušili, že to nebude tak jednoduché. A tak nabídli v roce 2017 fanouškům prvního dílu této oblíbené adventury naději na pokračování, i když se sami řítili do záhuby.
Autor: Telltale
Studio od té doby už jednou skončilo, pak se zase dalo dohromady a nyní se zase spíše řeší, jestli se opět nerozpadne, ale jedno mu zůstalo: tvrzení, že The Wolf Among Us 2 už určitě brzy vyjde. Nyní je datum vydání stanovené na rok 2027 (po mnoha odsunech), ale spoustu fanoušků to nechává klidnými, protože ani toto datum nemusí být finální.
Autor: telltale
Za oznámení hry Judas, akčního titulu od původního tvůrce Bioshiocku (Ken Levine) je mnoho hráčů rádo dodnes, ale zároveň už je dlouho jasné, že hra má před sebou dlouhou cestu. Ani po čtyřech letech od oznámení totiž nebylo upřesněno datum vydání a ani není jisté, jestli se tak v dohledné době stane.
Autor: Ghost Story
Přitom už jsme viděli i záběry ze hry a vlastně máme celkem jasnou představu, o čem hra bude, ale nelze se zbavit dojmu, že šlo ještě pár let počkat. Obzvlášť po zjištění ze zprávy hospodářských výsledků vydavatele, kde stojí, že se se hrou počítá někdy během jarem 2027 až jarem 2029. Čekání ještě pořád může být hodně dlouhé.
Autor: Ghost Story Games
I když autoři udělají přešlap s brzkým oznámením, může to nakonec dopadnout dobře. Víme to díky Cyberpunku 2077, který vyšel na konci roku 2020, jenže oznámen byl už v květnu 2012. Tedy přes osm let před skutečným vydáním.
Autor: Nintendo
I zde, stejně jako v případě čekání na The Elder Scrolls VI platilo, že autoři z polského CD Projektu museli nejprve dotáhnout do konce projekt Zaklínače 3, než se mohli pustit do další velké hry. V případě Cyberpunku ale došlo na brzké oznámení z důvodu, že autoři sháněli talentované vývojáře, kteří by mohli se hrou pomáhat už od základů.
Autor: Nintendo
Dlouhé čekání a trochu té beznaděje, jestli se vůbec někdy dočkají, pamatuje i fanouškovská základna série Metroid. Díl Prime 4 byl totiž oznámený v roce 2017, ale bez data vydání, na které se nakonec čekalo celých sedm let.
Autor: Nintendo
Hra nakonec vyšla koncem loňského roku a bohužel se z ní vyklubal jen celkem průměrný zástupce této oblíbené série, což možná nakonec fanoušky bolelo asi nejvíce. Chuť jim snad brzy spraví nový díl Ravenous, kde už Nintendo raději oznamuje hru pouhých pár měsíců před vydáním.
Autor: Nintendo
Měli jsme tu jednu hru, která byla oznámena brzy a dopadla dobře, jednu, která dopadla průměrně, tak ještě přidejme jednu, která se ani po takové době ve vývoji nakonec moc nepovedla. Řeč je o Skull & Bones od Ubisoftu, pirátské akci oznámené v roce 2017 a vydané až o 7 let později.
Autor: Bonusweb.cz
V případě Skull & Bones nebylo brzké oznámení vlastně ani v plánu, hra měla vyjít už v následujícím roce. Pak ovšem přišly odklady a problémy ve vývoji (tzv. development hell), ale zároveň se Ubisoft pořád hájil, že hra už brzy vyjde. No, tak jsme si počkali, a výsledek za to tedy vůbec nestál.
Autor: Bonusweb.cz
Už na první pohled nám bylo jasné, že remake Star Wars Knights of the Old Republic má před sebou pořádně dlouhou cestu. Hru autoři oznámili v roce 2021, bez data vydání a pouhým jedním předrenderovaným záběrem. A ani po pěti letech se vůbec nic nezměnilo.
Autor: Aspyr
Dlouhé čekání je v tomto případě důsledkem odchodu části klíčových lidí ze studia, což vývoj výrazně zdrželo, a vlastně ani není jisté, jestli je remake pořád v aktivním vývoji. Spousta fanoušků si ho přitom opravdu přeje, ale zároveň by byli asi radši, kdyby jim o hře někdo řekl až v momentě, kdy už je většina práce hotová.
Autor: Bioware
Beyond Good & Evil 2 je aktuálně tou nejdéle vyvíjenou hrou v historii herního průmyslu, o tento nelichotivý rekord okradla hra prokletého Duke Nukem Forever. Od jejího oficiálního oznámení uběhlo již 18 let, a i když nás vývojáři vytrvale přesvědčují, že se na hře stále pracuje, v její vydání věří už jen ti nejzarytější optimisté.
Autor: BW
O to víc fanoušky zarazilo, že i přes nedávné problémy Ubisoftu, především masivní škrty projektů, Beyond Good & Evil 2 stále žije. Mnozí už přitom čekají tak dlouho, že už vlastně ani neví, o čem přesně má hra vůbec být. A pochybujeme, že se od roku 2008 zachovala byť jen špetka původní koncepce. Dotáhne to někdy Ubisoft do konce? Těžko říct.
Autor: Ubisoft
Nakonec ještě jeden, šťastný příklad, že vedle problémů s vývojem může existovat také přesně opačný stav, a tedy to, kdy si autoři práci na hře tak užívají, že neví, kdy přestat. Přesně to se stalo loňské novince Hollow Knight: Silksong, která původně byla oznámena v roce 2019.
Autor: Bonusweb.cz
Autoři se po oznámení odřízli od světa a až na pár výjimečných situací prakticky nekomunikovali se světem. A spousta fanoušků se ptala: proč to oznámili tak hrozně brzy, když o hře i po letech nic nevíme? Vysvětlení bylo přitom prosté, autoři měli pořád nové a nové nápady a čas vývoje se tím neustále prodlužoval. Šest let čekání ale nakonec stálo za to, Silksong se stal jednou z nejoblíbenějších nezávislých her.
Autor: Bonusweb.cz
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Diablo 5
Autor: Blizzzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard
Střílečka Starcraft
Autor: Blizzard