Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály spokojena. Tak proč se do drsného světa řecké mytologie nevrátit ještě formou videohry? Připravili jsme si pro vás několik tipů ze všech možných žánrů.
Autor: THQ Nordic
Mnozí lidé Nolanovi vyčítají, že se dostatečně nedržel Homérovy tisíce let staré předlohy. Ještě, že lidé jako Stanley Kubrick (Osvícení), Ridley Scott (Blade Runner), Paul Verhoeven (Starship Troopers) nebo třeba Alfonso Cuarón (Potomci lidí) nevěděli, že se to nesmí, přišli bychom o spoustu skvělých filmů. Pokud vás tento poněkud volnomyšlenkářský přístup k tématu odpuzuje, radši skončete se čtením hned, tvůrci her totiž s řeckou mytologií zacházejí ještě daleko divočeji.
Autor: Creative Assembly
Her přímo z období trojské války není moc, tou nejdůležitější je asi jeden z mnoha dílů legendární strategické série Total War. Na strategické mapě budete tahově posunovat svými jednotkami a snažit se získat dostatek surovin pro budování armád, navazovat diplomatické styky, stavět města a vůbec dělat všechny ty klasické věci, kterými studio Creative Assembly proslulo.
Autor: Creative Assembly
Hrát můžete za obě strany konfliktu, které se dále dělí na menší frakce. Je tak vyloženě možné ovládat přímo Odysseovu Ithaku, případně Mykény vedené Agamemnónem. Co je na tom všem nejlepší, hru už možná máte ve své knihovně ani o tom nevíte – v rámci propagační akce ji totiž před pár lety obchod Epic rozdával zdarma. K původní kampani, která se jakž takž snaží o realismus (byť zde můžete obětovat bohům) si lze dokoupit mytologické DLC se spoustou bájných příšerek.
Autor: Oficiální materiály distributora
V roce 2010 vydali Japonci zběsilou řežbu Warriors: Legends of Troy, což byli v podstatě převlečení Dynasty Warriors. Jen místo zabíjení stovek a tisíců Asiatů jste zde stejným tempem zabíjeli Řeky či Trojány (hra měla dvě kampaně). Nenašel jsem ale ve svém okolí nikoho, kdo by jí znal a vzhledem k 40% hodnocení na Metacriticu ji zde zmiňuji spíše jen jako zajímavost.
Autor: Oficiální materiály distributora
Samotnou Odysseu adaptuje zapomenutá adventura Odyssey – The Search for Ulysses od kdysi slavného studia Cryo. Jejich hry byly ve své době vnímány jako etalon počítačové grafiky, což dnes působí směšně. Odyssey nezastárla dobře a pokud se vám ji někde načerno podaří sehnat (v oficiální distribuci není), nejspíš vám veškerou tou odporností popraská monitor.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ve hře sice nechybí žádná ze známých scén, dokonce si na chvíli zahrajete i za růžové prasátko, ve které vás promění čarodějnice Kirké, jinak ale není o co stát ani po stránce hratelnosti. Nelogické hádanky a neustálá přítomnost smrti nejsou vlastnosti, které by dokázal ocenit někdo jiný, než ten nejzavilejší fanoušek dnes už prakticky mrtvého žánru.
Autor: Oficiální materiály distributora
Na opačném konci kvalitativní stupnice je obligátní Assassin’s Creed Odyssey, podle mnohých ten vůbec nejlepší díl „zabijácké“ série. Pokud vás zajímá život v antickém Řecku, neexistuje patrně lepší způsob jak si ho na svých monitorech vyzkoušet, kromě samotné hry si totiž autoři dali spoustu práce s vymodelováním tehdejšího světa. Ostatně zakoupit lze i pouze výukový mód Discovery Tour, který slouží jako interaktivní muzeum, kde vašeho hrdinu nebudou obtěžovat žádní nepřátelé ani úkoly.
Autor: Jakub Žežule
Překvapivě kvalitní příběh z vás udělá důležitého pěšáka v konfliktu Sparty a Atén, přičemž si můžete vybrat ke komu se přidáte. Hra je nabita obsahem, není problém v ní strávit klidně 200 hodin a stále je co dělat. Do konce se můžete pokusit i zreplikovat slavný souboj s Kyklopy – jsou zde čtyři a představují pořádnou výzvu.
Autor: Jakub Žežule
A když jsme u Ubisoftu musíme jedním dechem zmínit i Immortals Fenyx Rising, což vypadá jako lautr to samé, jen v infantilní grafice. Ok, ve skutečnosti se to nakonec hraje spíše jako nová Zelda, ale to nic nemění na tom, že vydání další hry ze světa řecké mytologie jen tři týdny po Odyssey Immortals vyloženě zabilo a plánovaná pokračování byla zrušena. Což je trochu škoda, protože hra samotná byla docela slušná.
Autor: Bonusweb.cz
Když si odmyslíme přehnaně barevnou grafickou stylizaci à la Fornite, máme tu zajímavý open world, u kterého se občas i zasmějete. Jen je to spíše pro vaše ratolesti, kteří z důvodu věkového ratingu aktuální Odysseu vidět ještě nemohli.
Autor: Oficiální materiály distributora
Hodně populární, obzvláště u nás, je značka Titan Quest. První díl vyšel již před dvaceti lety, ještě nedávno ale do něj vycházely oficiální přídavky. Teď už se ale vývojářské kapacity plně přesunuly k druhému dílu, který si už můžete vyzkoušet v rámci early accessu.
Autor: Bonusweb.cz
V jádru jde o klasickou „diablovku“, tedy hodně akční RPG, kde klikáte na nekonečné zástupy děsivých příšer, za což získáváte zkušenosti a vybavení, díky němuž se stáváte silnější, takže můžete klikat na ještě silnější příšery… a tak pořád dokola, dokud se neoženíte a manželka vám nevysvětlí, že už vás to nebaví.
Autor: THQ Nordic
Vzhledem k tomu, jak funguje Hollywood, se dá předpokládat, že se dříve nebo později objeví někdo, kdo bude chtít úspěch Odyssey zopakovat. Na klasickou dvojku to úplně nevypadá, ale klidně by si někdo mohl střihnout neoficiální prequel, neboli příběh o Iásonovi, Argonautech a zlatém rounu. Ti intelektuálnější z vás už se na to mohou pomalu začít připravovat, Apolloniova Argonautika má více než šest tisíc veršů a není to úplně snadné čtení (nezapomeňte si při čtení dělat poznámky, které postavy jsou specificky popsány jako běloši, v budoucích klávesnicových válkách se vám to bude hodit). Ti zbylí mohou vyzkoušet alespoň videoherní adaptaci Rise of the Argonauts.
Autor: Oficiální materiály distributora
Jde o jakýsi mix mezi Mass Effectem (košaté rozhovory s posádkou a God of War (přímočaré souboje), což zní na papíře skvěle, bohužel kvůli nižšímu rozpočtu to tak úplně nedopadlo. Špatná hra to ovšem vůbec nebyla a i když se na její grafice nehezky podepsal zub času, za těch pár korun na Steamu za vyzkoušení stojí. Jen pozor, autoři tady s původní látkou zacházejí velmi velmi volně.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ale proč hrát něco jako God of War, když můžete hrát opravdový God fo War, že? První čtyři díly (a dvě menší odbočky na PSP) jsou zasazeny do období řecké mytologie a dostanete v nich šanci vyřídit si s vládci Olympu pěkně na férovku a zblízka. Pokud znáte sérii jen z jejího severského restartu, možná se budete pořádně divit.
Autor: pro iDNES.cz
Původní God of War je totiž přímočará mlátička ve které polonahý macho geroj zabijí nepřátele po stovkách, pauzu si dá maximálně na vyřešení prostorové hádanky nebo zprznění prsaté krásky. Na této sérii je dokonale vidět jakým vývojem herní průmysl v posledních letech prošel.
Autor: pro iDNES.cz
Podobně přímočaře k řešení problémů přistupují i hrdinové (zatím) dvojdílné minisérie Hades, která má sice nezávislý původ s výše zmíněnými blockbustery si ale v ničem nezadá. Naopak i po těch letech stále působí drze a neotřele.
Autor: Supergiant Games
Hrajeme za potomky boha Háda, kteří se musí prosekat z podsvětí až na povrch. I když jde o plnohodnotnou akční roguelike jízdu, hra vyniká i zajímavým příběhem, který zajímavě pracuje s premisou, že hráč pravidelně umírá. Možná právě spousty dialogů s ostatními bohy Olympu dělají ze hry ten nesmrtelný kult, jímž se v posledních letech Hades stal.
Autor: Bonusweb.cz
Apotheon zaujme především originální grafikou, která imituje starověké malby na porcelán. Což je fajn, ale bohužel také jediný důvod, proč si tuto jinak ničím zajímavou plošinovku k dnešnímu dni ještě pamatujeme.
Autor: Alientrap
Divný soubojový systém, nepochopitelně pojatý koncept otevřeného světa a celková rozvláčnost nám vadila už před deseti lety, není žádný důvod se ke hře vracet ještě dnes. Vlastně jediný důvod proč o Apotheonu píšeme v tomto článku je, abyste viděli, že jsme si s rešerší dali opravdu práci a nenechali to jen na AI.
Autor: Alientrap
Pojďme raději k těm zajímavějším kouskům, kam bezesporu patří legendární Zeus, což je v podstatě kultovní Pharaoh, jen v antických kulisách. I tady své strategické schopnosti budete využívat spíše k budování než ničení, postavení fungujícího města není žádná legrace.
Autor: Oficiální materiály distributora
Kór když se vám do toho věčně montují bohové, které se musíte obětinami snažit udržet na své straně. Historických údajů se ale jinak autoři chopili s větší důkladností, než by se od budovatelské strategie dalo očekávat. Nejenže vás nechají stavět svatyně pro všechny významné řecké bohy a nejenže si do města můžete zvát tehdejší hrdiny proslavené svými udatnými činy, ale i všechny mise jsou rozčleněny do logických celků, kde vždycky několik misí dohromady určitý známý úsek řecké historie.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dobrou zprávou pro fanoušky je, že i když je značka dávno mrtvá a pohřbená, chystá se neoficiální nástupce. Theos: Cities of Myth by měl vyjít ještě do konce roku a minimálně po grafické stránce vypadá jako sázka na jistotu.
Autor: Bonusweb.cz
Mnoho z vás si pak jistě vzpomene i na legendární Age of Mythology, což je něco jako Age of Empires jen s bájnými příšerami. Ve hře je k dispozici několik kultur (egyptská, severská, japonská…), prim ovšem hrají Řekové, kolem nichž se točí většina příběhové kampaně.
Autor: Ensemble Studios
O nadčasovosti hry svědčí fakt, že se dočkala předloni remaku. Ten toho kromě grafiky příliš nezměnil, přesto se opět stala hitem. Je v češtině a za sympatickou cenu, případně jakou součást předplatného Game Pass, takže za vyzkoušení rozhodně stojí.
Autor: Microsoft
A na závěr české okénko. V roce 2009 vydala společnost Cinemax akční RPG Numen: Contest of Heroes, které ovšem zcela propadlo a dnes se mu nevyplatí dát šanci ani ve slevových akcích. Jednoduše plýtvá hráčovým časem.
Autor: Oficiální materiály distributora
Dodnes na něj vzpomínáme z úplně jiných důvodů. Jednak mělo velmi originální protipirátskou ochranu, která v jeden moment hráče uzamkla v podobě obřího pavouka. Bylo tehdy zábavné sledovat oficiální diskuse, kde lidé měli ještě tu drzost stěžovat si na nekompetenci autorů. Ještě zábavnější celá kauza byla, když se ukázalo, že na pirátské servery hru umístil jeden z recenzentů od naší konkurence.
Autor: Oficiální materiály distributora
Trojským válkám se věnuje i jedna z kampaní 4X strategie Imperiums: Greek Wars od pražských Kube Games. Její mapa je relativně malá – zahrnuje oblast Helespontu, úžiny mezi Evropou a Asií, kudy vedou důležité námořní i pozemní obchodní cesty. Je jen na vás, na kterou stranu konfliktu se postavíte, ani v jednom případě vás nebude čekat nic snadného.
Autor: Kube Games
Celé se to hraje, jako kdybyste v Total War nechávali rozhodnout souboje automaticky. Vizuálně neuchvátí, ale pokud chcete podpořit tuzemskou scénu a hrát v mateřském jazyce, za pokus určitě stojí. Nebo máte pro nás ještě nějaký tip?
Autor: Kube Games