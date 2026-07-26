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Co si zahrát, pokud se vám líbila filmová Odyssea. A čemu se obloukem vyhnout

Honza Srp
Titan Quest II Total War Saga: Troy Total War Saga: Troy Počítačové hry inspirované řeckou mytologií Počítačové hry inspirované řeckou mytologií Počítačové hry inspirované řeckou mytologií Počítačové hry inspirované řeckou mytologií Během vašeho putování po moři zažijete nelítostné bouře i melancholické západy... Souboje s mytologickými netvory patří k největším výzvám ve hře. Immortals Fenyx Rising Počítačové hry inspirované řeckou mytologií Titan Quest
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály spokojena. Tak proč se do drsného světa řecké mytologie nevrátit ještě formou videohry? Připravili jsme si pro vás několik tipů ze všech možných žánrů.

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