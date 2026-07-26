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Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Patnáct připravovaných her, které by měly stát opravdu za to
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Steam rozdává oceňované příběhové RPG ze středověku, ale neváhejte dlouho
The Life and Suffering of Sir Brante je digitální gamebook, na jehož stránkách se odehraje celý život Sira Branteho. Hra láká nejenom na silný příběh, ale zejména na volby, na nichž záleží.
Co si zahrát, pokud se vám líbila filmová Odyssea. A čemu se obloukem vyhnout
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály...
Mafia: Domovina - Muž cti
God of War Laufey
Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Možné jméno nové hry Kingdom Come prozradila ochranná známka
Studio Warhorse pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Registrace ochranné známky možná vyzradila název nové hry.
Aliens: Fireteam Elite 2
Epic rozdává netradiční hru zdarma. Lidé chválí volby, na kterých záleží
Foretales je poměrně netradiční mix hned několika žánrů. Ačkoli vypadá jako karetní hra, snaží se vyprávět i v takovýchto kulisách příběh. Hráč se zároveň stará o několik zdrojů a svými volbami...
Patnáct připravovaných her, které by měly stát opravdu za to
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
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O Steam Machine je zájem, s prodeji konzolí se však měřit nemůže
Herní počítač Steam Machine je venku zhruba tři týdny a okamžitě se zařadil mezi to nejprodávanější, co platforma Steam nabízí. Co to vlastně znamená, se pokusí zodpovědět článek níže.
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou první řady...