Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku těch nejzajímavějších, které by žádný správný šotouš neměl minout.
Aktuálně nejdiskutovanějším vlakovou hrou je v České Republice určitě Train Sim World. V jeho chystaném šestém dílu si totiž brzy budete moci projet i úsek mezi Libercem a Starou Pakou, a to samozřejmě i s odpovídajícími lokomotivami, jako je třeba ikonická 753 přezdívaná Brejlovec.
První TSW jsme si mohli zahrát už v roce 2017 a od té doby série vychází každoročně, byť v pojmenovávání jednotlivých dílů je poněkud zmatek. Každopádně platí, že přístupnější železniční hru asi na trhu nenajdete, jízdu v krásné grafice si můžete vychutnat přímo z kabiny, ale i díky filmové kameře.
Jen je nutné poznamenat, že nejde o úplně nejlevnější záležitost. Kromě samotné hry si totiž musíte dokupovat i jednotlivé tratě a mašiny, kterých už jsou dnes k dispozici stovky. Pokud byste náhodou chtěli mít vše, připravte si nějakých 75 tisíc korun. Pozitivní ovšem je, že se zakoupená DLC automaticky přenášejí i do novějších dílů hry.
Patrně největším konkurentem TSW je série Trainz od australského studia N3V Games. Poslední díl nese název Trainz Railroad Simulator 2022 a díky oddané komunitě, která do hry zdarma přidává spoustu obsahu, jde o cenově mnohem příznivější variantu.
Můžete si zde stavit vlastní tratě, plnit předpřipravené scénáře a autoři si dali hodně práce s realističností. Hra simuluje i takové detaily, jako je prokluz kol na kolejích nebo rozmístění váhy nákladu, pokud to však nechcete, můžete si zapnout jednoduchý mód a jen se kochat výhledy do krajiny.
České Mashinky jsou z velké části dílem jediného člověka, na výsledku byste to však určitě nepoznali. I když je hra stále v režimu předběžného přístupu, už teď nabízí tolik obsahu z různých ér železniční dopravy, že ho patrně ve svém volném čase nezvládnete všechen pojmout. A nový neustále přibývá.
Mashinky jsou spíš budovatelskou hrou, ve které stavíte dopravní impérium, ovšem po vámi natažených kolejích se můžete kdykoliv sami projet. Pravidla jsou inspirována deskovými hrami, což je činí snadno srozumitelné, a tak je lehké se hrou nechat pohltit. A velmi obtížné se od ní odtrhnout.
Když jsme u těch strategií, zmínit musíme i kultovní značku Railroad Tycoon herního vizionáře Sida Meiera (ano, to je ten, který udělal i Civilization). Patrně nejlepším dílem je ten druhý z roku 1998. Ale nebojte se, snad až na grafice, která je ovšem pixelartově krásná i dnes, se to čtvrtstoletí na genialitě hry nijak negativně neprojevilo.
Railroad Tycoon 2 zpracovává celou éru železnice, od parních monster až po moderní rychlovlaky. Hráčovým cílem je vytvořit fungující dopravní impérium, budovatelské nadšení vám tak bude trochu brzdit ekonomická realita. Kromě pokročilého účetnictví budete muset myslet i na technický stav vozidel, inovace, ale třeba i ochranu proti zlodějům.
Nezávislý Railroader je stále v režimu předběžného přístupu, milovníci historických vlaků na něj však nedají dopustit. Vaším úkolem je parní železnicí obsluhovat území Apalačského pohoří, což není nic snadného. Ale zábavného ano, obzvláště v multiplayeru až pro 32 lidí najednou.
Vypíchnout musíme především skvělý systém řízení vlaku. Každý ventil, páka nebo přepínač v kabině má svůj odpovídající účel, chybí snad už jen nutnost manuálně přikládat uhlí pod kotel. Ve hře najdeme i některé z prvních dieselových mašin, nic novějšího ovšem nečekejte.
Run 8 je nerdovina pro opravdové fajnšmekry, tedy nic pro ty, co se chtějí jen kochat. O její rozvoj se stará parta nadšenců, která dlouhé roky tvořila modifikace do Microsoft Train Simulatoru. Když byl vývoj jeho druhého dílu zrušen, dali se dohromady a rozhodli se vytvořit si vlastní hru.
I když tedy hra možná není to nejvhodnější slovo, Run 8 dokonce ani není na Steamu. Jde o opravdický simulátor, na kterém by se mohli vyučovat strojvedoucí. Tedy alespoň ti z USA, právě americká nákladní doprava je zde zpracována nejpodrobněji. Kromě samotného ježdění je pak potřeba věnovat se i pečlivému plánování logistiky.
Pokud máte doma přilbu na virtuální realitu, neměli byste minout vynikající simulátor Derail Valley. Teda ono byste ho neměli minout ani pokud přilbu nemáte, hra se totiž může na Steamu pochlubit skvělými recenzemi. Hlavním tahákem je asi obrovský otevřený svět, na 256 kilometrech čtverečních hustě protkaných železniční sítí se můžete vydat, kamkoliv uznáte za vhodné.
Zajímavostí je, že se vývojáři široce věnovali i nehodám. Můžete vykolejit, nabourat, selhávají motory i brzdy, vagony se odpojují a může docházet i k explozím. Pokud si tedy chcete vyzkoušet nějaké železniční neštěstí, Derail Valley je ideální volbou.
Moderní grafika ovšem není podmínkou proto, abyste si odnesli intenzivní vlakový zážitek. Navzdory minimalistickému zpracování umí česká hra Rail Route skvěle zprostředkovat náplň práce vlakového dispečera.
Ve hře jde hlavně o organizaci vlakových spojů na spletité síti tratí a stanic, technicky vzato je to simulátor, který ovšem nachází dobrou rovnováhu mezi realističností a hratelností. Kromě ovládání výhybek, návěstidel a zabezpečovacích systémů můžete dopravní uzly i sami stavět.
The Last Train Home zpracovává jedno z nejúžasnějších železničních dobrodružství v historii lidstva. Cesta československých legionářů za svobodou skrze celé Rusko je nesmazatelně spjata s transsibiřskou drahou a v této skvělé strategii ji projedete celou, byť je tedy nutné zdůraznit, že se vývojáři nedrželi skutečné historie.
Ano, tím nejdůležitějším jsou vaši vojáci, samotný vlak je zde však daleko více než jen obyčejný dopravní prostředek. Můžete si ho postupně vylepšovat, přepřahávat různé druhy vagonů, shánět součástky i palivo, bránit ho před nepřáteli a vůbec, starat se o něj jako o oko v hlavě, protože bez něj by byli vaši svěřenci v nehostinné tundře úplně ztraceni.
Své videoherní adaptace se dočkala i legendární vlaková detektivka Vražda v Orient expresu od Agathy Chrisie. A ne jen jedné. Ta povedenější vyšla v roce 2023 a hráli jsme v ní samozřejmě za samotného Hercula Poirota.
Autoři se od původního díla neváhali odklonit, to hlavní však zůstalo – řešení série hádanek a hledání důkazů, které povedou k odhalení vraha. Prakticky celý děj se odehrává na palubě vlaku, takže si dosyta užijete přecházení mezi vagony a otevírání a zavírání kupéček, což každý fanoušek železnice miluje nade vše.
Milovníci adventur si pak jistě vzpomenou i na vynikající adventuru The Last Express od designéra legendárního „Prince“ Jordana Mechnera. Hra byla zajímavá tím, že v ní skutečně plynul, čas a tak vám některé důkazy mohly zcela utéct. Ale to už se od původního tématu článku poměrně vzdalujeme. Každopádně si neděláme patent na znalosti, takže pokud víte o nějaké skvělé vlakové hře, na kterou jsme zapomněli, neváhejte nám to dát vědět do diskuse. Železnici zdar!
