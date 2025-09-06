|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout
KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?
Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout
Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...
Provozují vlastní World of Warcraft, který vylepšili. Teď je čeká soud
Blizzard žaluje vývojáře Turtle WoW, tedy tvůrce a provozovatele nelegálního serveru hry World of Warcraft, který jde ovšem nad rámec původní hry.
Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout
Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...
Nintendo mohlo vydat Switch 2 dřív, ale chtělo vyladit hry k dokonalosti
Konzole Switch 2 od Nintenda vyšla více než osm let od zahájení prodejů původního modelu. Podle posledních informací byl několikrát interně odložen, a to na žádost vývojářů.
Stahujte zdarma špičkovou logickou hru Monument Valley
Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, v níž se řeší hádanky založené na optických iluzích.
Prozkoumejte středověký Bagdád z Assassin’s Creed, průvodce je zdarma
Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.
Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
Nové závody s ježkem Sonicem jsou čirý chaos. Ale velmi zábavný
Hráli jsme v předstihu chystaný nový díl bláznivých akčních závodů Sonic Racing, a i když jsme místy nevěděli, co se to na obrazovce vlastně odehrává, skvěle jsme se bavili. Hra s podtitulem...
Anno 117: Pax Romana
KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Český Kromlech ukazuje mytický svět minulosti a propracované souboje
České studio Perun Creative, které před lety debutovalo neotřelým simulátorem bezdomovce Hobo: Tough Life, chystá temnou akční hru na hrdiny Kromlech. Odehrává se v 30denním cyklu, nejcennějším...