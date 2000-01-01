náhledy
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále označili jako klidnější. Hlavní slovo bude mít nová tahová strategie ze světa Star Wars a také multiplayerový Vetřelec.
Autor: EA
Jako první na řadu přijde v srpnu novinka od studia Game Freak, které budete znát hlavně jako autory Pokémon her. Čas od času ale zkoušejí i jiné žánry, jako je právě Beast of Reincarnation. Odehrává se v postapokalyptickém Japonsku, kde budete bojovat o přežití s pomocí vlastního meče a bojového vlka.
Autor: Game Freak
Svět pohlcují parazitické rostliny a váš úkol je jejich šíření zastavit. Hlavní hrdinka ale umí rostliny povolat i na svou stranu a využívat je k překonávání překážek. Nebude nouze ani o košaté stromy schopností, speciální údery a příběhové sekvence. Hra vyjde 4. srpna na Xbox Series X/S, PC a PlayStation 5.
Autor: Game Freak
Autoři skvělé oddychové hry Untitled Goose Game, kde v roli husy tropíte chaos v malém městečku, vsadili ve svém novém titulu na úplně jiný žánr, který je však aktuálně hodně populární. Hra Big Walk je totiž bez pochyb další z mnoha „friendslop“ her, ve kterých plníte bláznivé úkoly v partě kamarádů.
Autor: House House
Big Walk se soustředí na překážky v komunikaci, jelikož zvuk se ve hře šíří podobně jako v reálu, což znamená, že na dálku nebo přes zdi se nebudete dobře slyšet. Musíte proto pro splnění úkolů komunikovat alternativními metodami, jako je kreslení, gesty a podobně. Big Walk vyjde 4. srpna na PC, PlayStation 5 a Nintendo Switch 2. Verze pro Xbox Series X/S nebyla dosud potvrzena.
Autor: House House
Co se stane, když se popere Spider-Man, Wolverine, Hulk a Iron Man? Tak na to vám odpoví nová playstationová mlátička Marvel Tokon: Fighting Souls. Retro styl jí sekne, teď je ještě třeba počkat, jaká bude reakce fanoušků.
Autor: ARC SYSTEM WORKS CO., LTD
Jsme především zvědaví, nakolik se dokáže prosadit proti stávající konkurenci ze série Injustice, kde proti sobě pro změnu bojují hrdinové od DC. Marvel Tokon: Fighting Souls vyjde 6. srpna pouze na PC a PlayStation 5, majitelé Xboxu mají bohužel smůlu.
Autor: ARC SYSTEM WORKS CO., LTD
Autoři hry Hell Let Loose: Vietnam svou novinku na poslední chvíli odsunuli z června až na srpen. Nový díl multiplayerové série Hell Let Loose pokrývá válku ve Vietnamu a hra se snaží vyobrazit realistické situace a klade důraz na spolupráci a taktickou akci.
Autor: Expression Games
Zásadní je formát této multiplayerové střílečky, ve kterém proti sobě nastoupí hned dva týmy 50 hráčů. K dispozici je pak celkem šest rozsáhlých map podle skutečných bojišť a také různé specializované role vojáků na obou stranách. Hell Let Loose: Vietnam dorazí (tentokrát snad už opravdu) 13. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Expression Games
Don Salieri je zpátky, o jeho mládí se víc dozvíme v přídavku Man of Honor na loňský titul Mafia: Domovina. V dodatku na vás budou čekat dvě nové kapitoly příběhu, kde se nově objeví právě mladý Don Salieri, důležitá postava z první Mafie.
Autor: 2K
Doplněk si budou moci pořídit majitelé loňského titulu Mafia: Domovina na všechny dostupné platformy, jako základní hra. Mafia: The Old Country: Man of Honor vyjde 14. srpna.
Autor: 2K
Lovecraftovský horor The Sinking City dostane brzy druhý díl. Ten upozadí detektivní vyšetřování a přiblíží se více klasickým hororovým akcím ve stylu série Resident Evil. Namísto řešení komplikovaných případů tak strávíme více času bojem s monstry.
Autor: Frogwares
Akce a hororové pasáže byly paradoxně nejslabší částí minulého dílu, takže jsme zvědaví, jak pokračování The Sinking City v tomto ohledu hratelnost vylepší. The Sinking City 2 vyjde 18. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Frogwares
Soulsovka Mortal Shell se vrací, druhý díl nabídne více toho, co se osvědčilo v první hře, tedy důraz na detailní grafiku a především až groteskní brutalitu. Těšit se můžete také na soundtrack od metalové skupiny Behemoth.
Autor: Cold Symmetry
Hra nabídne dále také otevřený, byť podle slov autorů kompaktní herní svět a ještě více bojových stylů nebo třeba větší arzenál zbraní. Mortal Shell 2 dorazí 20. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Cold Symmetry
Ceněná survival střílečka Stalker 2: Heart of Chornobyl se brzy dočká masivního rozšíření s názvem Cost of Hope. Hráči v ní konečně plně prozkoumají jadernou elektrárnu Černobyl a přilehlý Železný les, inspirovaný Rudým lesem. Příběh se zaměří na konflikt mezi frakcemi Freedom a Duty.
Autor: GSC Game World
Hlavním hrdinou je opět Skif. Příběh dodatku podle autorů probíhá paralelně s kampaní základní hry. Po instalaci DLC se na vašem PDA objeví signál, který spustí novou dějovou linku. Dodatek bude dostupný 20. srpna na všechny platformy, jako základní hra.
Autor: GSC Game World
Fanoušci série Metal Gear Solid se mohou těšit na další kompilaci uplynulých dílů v Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Zatímco první balíček her, který vyšel na podzim roku 2023 nabídl celkem pět her vydaných mezi lety 1987 až 2004, druhý balíček nabídne Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008) a také Metal Gear Solid: Peace Walker (2010) plus bonusovou hru Metal Gear: Ghost Babel (2000), která vyšla na Game Boy Color.
Autor: Kojima Productions
Stejně jako první balíček, i Vol. 2 dále obsahuje také spoustu doplňkového materiálu, jako jsou digitální soundtracky, artbooky nebo podrobní herní průvodci. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 vyjde 27. srpna na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch a Switch 2 a Xbox Series X/S.
Autor: Kojima Productions
Až čtveřice koloniálních mariňáků se v připravované kooperativní akci Aliens: Fireteam Elite 2 postaví přesile xenomorfů. Autoři tento druhý díl vylepšili snad ve všech myslitelných ohledech. Aliens: Fireteam Elite 2 dále prohloubí každou z dostupných tříd vojáků, více se bude také opírat o týmové mechanismy, tedy odměňovat spolupráci a vhodnou skladbu týmu.
Autor: Daybreak Game Company
Variabilitu podtrhne nová end-game třída specialisty, u níž si hráči navolí schopnosti ze všech ostatních tříd. Výrazně přizpůsobit si půjde i zbraně. Aliens: Fireteam Elite 2 vyjde 25. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Daybreak Game Company
Série Plague Tale se dočká dalšího dílu s názvem Resonance: A Plague Tale Legacy. Jde o prequel ke této středověké fantasy sérii, místo krysích hord a plížení se mezi stíny teď dostanete více přímočarou akci a střídání dvou časových epoch.
Autor: Asobo Studio
Autoři podle všeho vsadili na tradičnější hratelnost kombinující akci a puzzly. První ohlasy po preview vybraných herních médií jsou vesměs pozitivní, tak uvidíme, jak tato novinka sedne hráčům a především fanouškům série. Resonance: A Plague Tale Legacy vyjde 27. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Asobo Studio
Star Wars Zero Company nemá být klasická hra ze světa Hvězdných válek. Půjde o tahovou strategii, která spojí nepravděpodobné postavy. Tým totiž zahrne všechny možné archetypy ze světa Hvězdných válek, od astromechů po Jedie.
Autor: Bit Reactor
Ve hře budete využívat schopnosti, které se vyskytují pouze ve Hvězdných válkách, jako například použití Síly k přemístění nepřítele z krytu do dosahu člena týmu, aby byl zranitelný vůči útoku. A nebude chybět ani základna, ve které budou spolu přebývat vaše herní postavy. Star Wars: Zero Company dorazí 27. srpna na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Bit Reactor
Majitelé konzole Nintendo Switch 2 se mohou těšit na 28. srpen, kdy se jim konečně zpřístupní slibovaný port oceňované soulsovky Elden Ring s názvem Tarnished Edition.
Autor: Nintendo
Slow Roads vznikl jako projekt spustitelný ve webovém prohlížeči. Hra vám generuje nekonečnou jízdu krajinou a vy můžete jak závodit, tak se jen kochat okolím a třeba u toho poslouchat hudbu nebo podcast. Autor se po poměrně dlouhém vývoji webové verze rozhodl hru nabídnout také na Steamu.
Autor: Topograph Interactive
Tato verze má vyšší míru grafických detailů, více možnosti přizpůsobení vašeho vozu nebo třeba různé druhy silnic. A po silnicích už jezdí i další auta. Hra bude dostupná zatím pouze na PC a má vyjít právě někdy během srpna (přesné datum ještě nebylo oznámeno).
Autor: Topograph Interactive