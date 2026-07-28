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Star Wars i Vetřelec. Srpen přinese hned několik zajímavých her

Ondřej Martinů
Star Wars Zero Company Beast of Reincarnation Beast of Reincarnation Big Walk Big Walk MARVEL T&#333;kon: Fighting Souls MARVEL T&#333;kon: Fighting Souls Hell Let Loose: Vietnam Hell Let Loose: Vietnam Mafia: Domovina Mafia: Domovina – Muž cti The Sinking City 2
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále označili jako klidnější. Hlavní slovo bude mít nová tahová strategie ze světa Star Wars a také multiplayerový Vetřelec.

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