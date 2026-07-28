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Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Patnáct připravovaných her, které by měly stát opravdu za to
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Co si zahrát, pokud se vám líbila filmová Odyssea. A čemu se obloukem vyhnout
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály...
Scarlet Deer Inn
Star Wars i Vetřelec. Srpen přinese hned několik zajímavých her
Srpen je v herním kalendáři pomyslnou předzvěstí nabitých měsíců, které nás brzy čekají. Především konec tohoto měsíce už nabídne hned několik poměrně zásadních titulů, byť bychom jej celkově stále...
Hráči konečně prozkoumají Černobyl. Rozšíření Stalkera 2 klepe na dveře
První rozšíření oceňované akce Stalker 2 nese podtitul Cost of Hope. Hráči se v něm vypraví přímo do srdce jaderné elektrárny Černobyl, a to už v srpnu.
Steam rozdává řežbu proti zombíkům. Na stažení zbývají poslední dny
Yet Another Zombie Defense HD je léta stará akce říznutá žánrem obrany věží. U příležitosti nové hry ji autoři uvolnili dočasně zdarma.
Slavný streamer si našel holku, šokoval ji mrtvým švábem v lednici
Amorovu šípu neunikl ani populární Asmongold. Jeho nová přítelkyně Kaise to s ním ale nebude mít vůbec jednoduché, extrovertní streamer je totiž kromě svých nesmlouvavých názorů na videohry známý i...
Co si zahrát, pokud se vám líbila filmová Odyssea. A čemu se obloukem vyhnout
Nolanův spektákl Odyssea aktuálně vládne světovým kinům a i když mu mnozí lidé škodolibě přáli neúspěch, skvělá hodnocení od kritiky i diváků jasně ukazují, že drtivá většina lidí opouští sály...
Mafia: Domovina - Muž cti
God of War Laufey
Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Možné jméno nové hry Kingdom Come prozradila ochranná známka
Studio Warhorse pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Registrace ochranné známky možná vyzradila název nové hry.
Aliens: Fireteam Elite 2