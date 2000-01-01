náhledy
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě pro každého něco.
Autor: S-GAME
První na řade bude v říjnu Ace Combat 8: Wings of Theve. Jde o už osmý díl série, která funguje od roku 1995. Ačkoliv se hra může jevit nako poctivý simulátor boje stíhaček ve vzduchu, pravdou je, že jde spíše o arkádu, která se pravidly skutečného světa moc neřídí.
Autor: Bandai Namco
Osmý díl jsme již zkoušeli v rámci veletrhu Gamescom a překvapil nás svými košatými dialogy, vylepšenou grafikou a celkově povedenou hratelností. Připomíná nám akční scény z filmu Top Gun, ale místo Toma Cruise jste zde hrdinou vy sami. Ace Combat 8: Wings of Theve vychází 2. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Bandai Namco
Jestliže září patřilo hlavnímu letošnímu titulu z nabídky PlayStationu, tak říjen je hlavní měsíc Xboxu. Těšit se totiž můžeme na nový díl slavné série Gears of War s podtitulem E-Day. Drsňácká střílečka nás bere na samotný začátek, v němž se podzemní rasa Locustů vynoří na povrch planety Sera a začne masakrovat její obyvatele. S Marcusem Fenixeem a Domem Santiagem, tedy ikonickými hrdiny série, tak prožijeme první hodiny a dny invaze.
Autor: Xbox
Opět půjde o střílečku, v níž se hlavním hrdinům díváme přes rameno a kryjeme se za překážkami. Tento díl se drží lineárního pojetí původních her, přičemž příběhová kampaň má být podle tvůrců nejdelší v historii série, a to přes čtrnáct hodin. Projít ji půjde nejenom sólo, ale i v lokální kooperaci. Gears of War: E-Day vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S. Majitelé PlayStationu 5 se této hry nejspíš nedočkají vůbec.
Autor: Xbox Game Studios
Star Wars nejsou jen světelné meče a vesmírné lodě. Novinka s označením Star Wars: Galactic Racer je totiž závodní hrou. Ačkoliv již v minulosti vzniklo pár závodních her z tohoto sci-fi světa, Galactic Racer vypadá jako zdaleka nejambicióznější žánrový zástupce.
Autor: Fuse
Hra nabídne několik typů vznášedel, od malých motorek až po těžké závodní stroje s obřími motory, včetně těch, které známe z filmu s podtitulem Phantom Menace. Jako dějiště závodů pak posoulží celá řada více či méně známých planet z tohoto sci-fi. Star Wars: Galactic Racer vyjde 6. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Fuse
Druhý říjnový týden přinese zvolnění tempa, vycházejí totiž hlavně menší nezávislé hry. Těšit se můžeme například na zajímavý titul Forever Ago, což je debut od studia Third Shift. Vyprávět bude dojemný příběh o staříkovi, který se vydal na pouť za vzpomínkami ze svého mládí.
Autor: Third Shift
Forever Ago se zřejmě bude hrát jako tituly typu Life is Strange, bude hlavně o vyprávění příběhu a poutavé atmosféře. Hra vyjde 8. října na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 a Xbox Series X/S.
Autor: Third Shift
Další zajímavou nezávislou novinkou je pak Silver Pines. Hra by se dala popsat asi jako 2D Alan Wake s prvky metroidvanií. Silver Pines má zajímavou stylizaci z amerického městečka, které pohltila noční můra.
Autor: Wych Elm
Autoři popisují SIlver Pines jako psychologický survival horor s průzkumem městečka, kde na vás nebezpečí číhá na každéím rohu. Je třeba strategicky využívat sesbírané zásoby a hledat skrytá místa či zkratky. Silver Pines vyjde 8. října na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch a Switch 2 a Xbox Series X/S. Na Steamu je dostupná demoverze.
Autor: Wych Elm
Pokud chcete potvořit českou tvorbu, čeká na vá v říjnu neobvyklá adventura Hubert, ve které hrajete za ovčáckého psa. Vším úkolem bude to, co takovému psímu plemenu jde nejlépe, tedy hlídání a vedení stáda ovcí.
Autor: Bonusweb.cz
Hra jde již nyní vyzkoušet ve formě demoverze. Ta vám poodhalí celkem hezky zpracované 3D prostředí. Ovládání není těžké, s ovčákem zkrátka jen běháte, štěkáte a čenicháte různé zápachy, dále vodíte ovce na stanovená místa. Hubert vychází 12. září pouze na PC.
Autor: Bonusweb.cz
Stavitelé se mohou vyřádit v novém simulátoru správce zoologické zahrady, Planet Zoo 2. Budete navrhovat parky po celém světě, starat se o zvířata s realistickými modely chování a dokonce i pečovat o přírodu zakládáním přírodních rezervací, ve které mohou žít vaše zvířata volnější život.
Autor: Frontier Developments
Druhý díl dorazil jen dva roky po tom prvním a jde tak spíše o evoluci osvědčeného modelu. Novinkami jsou rozšíření rozmanitosti vodních druhů a ptáků, dále již zmínené přírodní rezervace nebo dynamické střídání ročních období. Planet Zoo 2 vyjde 13. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Frontier Developments
Valor Mortis je neobvykle pojatá hra žánru soulslike. Ty jsou obvykle z pohledu třetí osoby, jenže Valor Mortis sledujete přímo z očí hrdiny. Hra navíc pracuje s alternativní historií napoleonských válek, které okoření o různé mutanty a zombie.
Autor: One More Level
Hratelnost nás zaujala už díky demoverzi, která byla dostupná během nedávného festivalu na Steamu. Příznivce soulslike má tato novinka rozhodně potenciál uchvátit, může jít dokonce i o jeden z nenápadných hitů letošního roku. Valor Mortis dorazí 13. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: One More Level
Warhammer 40,000: Boltgun 2 je něco pro fanoušky žánru boomer shooter. Zběsilá akce v retro grafice se vrací ve druhém díle a kdo hrál jedničku, bude zde jako doma.
Autor: Auroch Digital
Nečekejte sice nějakou epickou příběhovou akci ve stylu Space Marine 2, ale i tak si zde fanoušci světa Warhammer 40 000 přijdou na své. A vlastně i kdokoliv jiný, jelikož k brutálnímu masakrování mimozemšťanů pomocí širokého repertoáru zbraní ani nepotřebujete vědět moc příběhového kontextu. Warhammer 40,000: Boltgun 2 vyjde 14. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Auroch Digital
V říjnu nás čeká také nový díl legendární série akčních skákaček Castlevania. Novinka s podtitulem Belmont’s Curse byla stvořena jako oslava 40. výročí této série a vypadá opravdu lákavě nejenom pro fanoušky žánru metroidvania.
Autor: KONAMI
Hru jsme si již mohli vyzkoušet v rámci veletrhu Gamescom a z úvodní hodiny na nás udělala dobrý dojem, podobný tomu, jako například z Prince of Persia: The Lost Crown. Na novince autoři z Konami spolupracují s Evil Empire, studiem známým svou skákačkou Dead Cells. Hra vyjde 15. října na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch a Xbox Series X/S.
Autor: KONAMI
Za zmínku také stojí blížící se datadisk do populární letošní novinky Crimson Desert. Jmenuje se Charting the Unknown a přidává do hry novou oblast, námořní souboje a průzkum světa pod vodní hladinou. Datadisk vyjde 15. října na všechny platformy, kde je dostupná základní hra.
Autor: Bonusweb.cz
Kdo má rád pohybové ovládání, určitě si nenechá ujít nástupce Switch Sports pojmenovaný Switch Sports Resort. Novinka láká rovnou na dvanáct sportů včetně oblíbeného bowlingu, tenisu, ale i boxu či jízdě na skateboardu. Poněkud bizarně vypadá wrestling pomocí palců.
Autor: Nintendo
Kolekce sportovních titulů je exkluzivní titul pouze pro konzoli Nintendo Switch 2 a dorazí 22. října.
Autor: Nintendo
Co by to byl za rok bez nového Call of Duty. Letošní díl z válečné série stříleček Call of Duty má podtitul Modern Warfare 4. Hráči se mohou těšit nejenom na návrat některých známých postav, ale i tradiční mise odehrávající se po celém světě a samozřejmě multiplayer.
Autor: Microsoft
Multiplayer slibuje při vydání dvanáct nových map 6 na 6 i návrat extrakčního režimu DMZ. Výrazně přepracován byl gunplay, zbraně méně plavou a celkový dojem působí realističtěji. Call of Duty: Modern Warfare 4 vychází 23. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.
Autor: Microsoft
Phantom Blade Zero je očekávaná novinka souls žánru, inspirovaná hrami jako Nioh nebo Sekiro. V ní budete hrát za bojovníka, kterému zbývá pouze 66 dní života. Po hrdinovi pátrají komanda zabijáků, vaším úkolem bude je porazit a odkrýt všechna tajemství, které příběh hry skrývá.
Autor: S-GAME
Toto RPG bylo odsunuto ze zářijového termínu na říjen, další posouvání už snad nenastane. Hry se nedočkají majitelé Xboxu, vyjde totiž 29. října pouze pro PC a PlayStation 5.
Autor: S-GAME
Studio Telltale stále věří, že zlomí svůj nešťastný osud a konečně s i uvědomilo, že je třeba vsadit vše na značku, které hráči fandí nejvíce. Letos se sice ještě nedočkáme druhého dílu The Wolf Among Us, detektivky podle předlohy z komiksů Fables, ale říjen alespoň zakončí remaster prvního dílu.
Autor: Telltale
Remaster nabídne lepší animace, detailnější textury, lepší práci se světlem nebo třeba úplnou novinku v podobě noir režimu, který vám celou hru přepne do černobílé grafiky. Hra vyjde 29. října na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch/Switch 2 a Xbox Series X/S.
Autor: Telltale