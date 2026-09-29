Gears of War: E-day
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Gears of War: E-day
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Hraní na osobních počítačích má u nás pevné kořeny a jejich majitelé rádi a často zdůrazňují, že na rozdíl od konzolistů si mohou užívat hry v hezčí grafice, s lepším ovládáním, levněji a navíc mohou...
Na Steamu brzy vychází plná verze Slow Roads, skvělé relaxační hry s nekonečnou jízdou autem, která slavila úspěchy ve své dosavadní formě hratelné ve webovém prohlížeči. Steam verze nabídne opravdu...
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě...
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý....
Po nabitém září přichází podobně rušný říjen. Herních novinek bude i v tomto měsíci opravdu hodně, tentokrát půjde o něco rozmanitější mix velkých i malých her, RPG, stříleček i simulátorů. Prostě...
Hraní na osobních počítačích má u nás pevné kořeny a jejich majitelé rádi a často zdůrazňují, že na rozdíl od konzolistů si mohou užívat hry v hezčí grafice, s lepším ovládáním, levněji a navíc mohou...
Ačkoliv ještě do konce roku zbývají lehce přes tři měsíce a do uzávěrky nominací na hru roku v rámci ceremoniálu The Game Awards ještě dva, sázkaři na velkém americkém portálu Polymarket už mají...
Další díl legendární letecké arkády
Sestavíte si armádu mechů, která se v oku lahodících bitvách utká se sestavou vašeho soupeře. Taktický auto-battler Mechabellum je právě dočasně zdarma na PC na Epic Store. Více v komentované...
Arénová střílečka Quake Champions je nyní placená hra na Steamu. Uživatelé, kteří ji hráli ve free 2 play modelu, získávají plnou verzi automaticky zdarma.
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Hlasování o Miss Cosplay #2 jde do finiše. Kochejte se krásnými cosplayerkami v ikonických kostýmech herních i seriálových hrdinek a pošlete svůj hlas té nejlepší, než se hlasování definitivně uzavře.
Mobilní hry jsou neustále rostoucí trh, který už teď v dominuje hernímu průmyslu v mnoha částech světa, především Asii. Chytrý mobil má na rozdíl od herního PC nebo konzole v kapse prakticky každý....
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