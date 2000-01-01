náhledy
Výčet červencových herních novinek se sice může zdát jako skromnější, nicméně najde se i pár velkých pecek. Slovo si vezme především Ubisoft s dlouho očekávaným remakem pirátského Black Flag, o přízeň hráčů však bude usilovat i Nintendo hned se dvěma tituly. Xbox pak nabídne také remake legendárního Halo.
Autor: Ubisoft
Červenec je další z měsíců, ve kterém bude vhodné především dohánět herní resty. I přesto se ale pár zásadních novinek najde a hráčům připomínáme, že společně s první polovinou srpna jde v podstatě o takový klid před bouří, která nás čeká od září dál.
Autor: Ubisoft
První zásadnější červencová novinka je určena pro majitele konzolí Nintendo Switch (jak té staré, tak nové). Rhythm Heaven Groove je už v pořadí pátým dílem této série zaměřující se na rytmické minihry.
Autor: Nintendo
Rhythm Heaven Groove je trochu podobná například sérii her Warioware, kde musíte v rychlém sledu plnit rozmanité minihry, zde samozřejmě s důrazem, aby vše sedělo do rytmu hudby. Hra vychází 2. července.
Autor: Nintendo
Pokud vás loni bavil Doom: The Dark Ages, v červenci vychází první rozšíření v podobě dodatku Revelations. Ten rozšíří kampaň hry o novou zápletku v podobě boje napříč Očistcem, kam byl hlavní hrdina uvržen.
Autor: id Software
Hlavní herní novinkou bude kopí místo štítu z hlavní hry, s pomocí něhož se budete bránit hordám démonů. Rozšíření vyjde 7. července na všechny platformy, kde byla dostupná hlavní hra, tedy PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: id Software
V podstatě nejzásadnější novinkou pro spoustu hráčů bude červencový návrat pirátského dobrodružství Black Flag ze známé série Assassin’s Creed. Hra dostala v edici Resynced zcela nový grafický kabát a řadu přepracovaných herních mechanik.
Autor: Ubisoft
V jádru to však bude stále starý dobrý Black Flag s pirátskou lodí a námořními souboji. Pomůže konečně tento remake Ubisoftu z problémů, se kterými se potýká poslední roky? Assassin’s Creed Black Flag Resynced vyjde 9. července na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Autor: Ubisoft
Za zmínku stojí také Palworld, což je sice hra z roku 2021, ale teprve nyní, po pěti letech od vydání, opouští předběžný přístup a vychází jako plná verze.
Autor: Pocketpair
Od této verze (označované jako Update 1.0) se očekává celá řada nových herních mechanik, herních lokací a dodatečného obsahu. Fanoušci Palworldu se dočkají už 10. července na PC, Macu, PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S.
Autor: Pocketpair
The Guild – Europa 1410 od brněnského studia Ashborne Games vás zavede zpět ke kořenům série, těží inspiraci z původního titulu Europa 1400: The Guild. Vaši cestu započnete v čele nově vzniklé dynastie vlastnící skromný podnik.
Autor: Ashborne Games
S plynoucími roky se budete snažit rozvíjet své podnikání, rozšiřovat vliv své rodiny a zajistit si dědice, aby váš rod mohl přetrvat. Hra vyjde ve formě předběžného přístupu 16. července pouze na PC.
Autor: Ashborne Games
Pokud vám chybí nějaké zajímavé párty hry, brzy dorazí druhý díl povedené nezávislé hry Heave Ho. Hra nabídne tradiční gaučový multiplayer pro 2 až 4 hráče, případně i hraní online.
Autor: Le Cartel Studio
Heave Ho 2 se stejně jako předchozí díl soustředí na spolupráci hráčů, kteří se musí držet za ruce a houpat se napříč roztodivnými levely, vyhýbat se překážkám. Pustit se v nesprávnou chvíli znamená jistou smrt. Hra vyjde 16. července na PC, Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: Le Cartel Studio
Moss: The Forgotten Relic je předělávka dvou VR titulů (Moss a Moss: Book 2) do jedné hry a převedená do podoby, kdy se dá hrát i na běžných obrazovkách. Všichni, kdo tyto populární hry nemohli vyzkoušet ve virtuální realitě nyní mají šanci Moss zažít v klasické podobě.
Autor: Polyarc
Během nedávného festivalu demoverzí bylo možné na Steamu vyzkoušet ukázku ze hry. Plné verze se dočkáme 16. července na PC, Nintendu Switch 1 a 2, PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S.
Autor: Polyarc
Další českou novinkou, která nás v červenci čeká a nemine, je Scarlet Deer Inn od Attu Games. Hra nabídne opravdu originální přístup k herní animaci. Ta je totiž složena z ručně vyšívaných obrazců.
Autor: Attu Games
Scarlet Deer Inn vypráví příběh Elišky, matky dvou dětí, která se po rodinné tragédii vydává na průzkum temného světa. Ačkoliv může zkraje působit jako historická hra, ve skutečnosti jde o fantasy plné roztodivných kouzelných stvoření i příšer. Hra vychází 21. července a zahrají si ji zatím pouze PC hráči.
Autor: Attu Games
Další zásadní novinkou z nabídky Nintenda je Splatoon Raiders. Původem multiplayerová akce plná barev to tentokrát zkouší jako lineární příběhový titul s možností hraní v kooperaci až ve čtyřech lidech.
Autor: Nintendo
Splatoon Raiders dorazí 23. července exkluzivně pouze na konzoli Nintendo Switch 2, smůlu mají tak i majitelé prvního Switche.
Autor: Nintendo
An Eggstremely Hard Game je další zajímavá kooperativní hra, ve které se dva nebo čtyři hráči vydávají na dobrodružství s husami, které se snaží bezpečně do cíle donést hnízdo s vejcem.
Autor: BBear Studio
Klíčová je spolupráce dvou hráčů, kteří hnízdo nesou, aby vejce nevyklepali ven z hnízda a nerozbilo se. An Eggstremely Hard Game bude k dispozici 23. července pouze na PC.
Autor: BBear Studio
Od vydání kultovní xboxové střílečky Halo: Combat Evolved uplynulo už téměř čtvrt století. Xbox nyní fanouškům nabídne remake Halo: Campaign Evolved vystavěný na Unreal Engine 5.
Autor: Xbox
Novou verzi půjde hrát taktéž ve dvou na rozpůlené obrazovce i online až ve čtyřech lidech. Původní příběh bude rozšířen o tři nové mise, které jsou zasazeny před události Halo: Combat Evolved. Hra vyjde 28. července na PC, Xbox Series X/S a vůbec poprvé i PlayStation (současnou pětku).
Autor: Xbox
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft