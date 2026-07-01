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Čekají nás piráti a krakatice. Tyto novinky budeme hrát v červenci

Ondřej Martinů
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Výčet červencových herních novinek se sice může zdát jako skromnější, nicméně najde se i pár velkých pecek. Slovo si vezme především Ubisoft s dlouho očekávaným remakem pirátského Black Flag, o přízeň hráčů však bude usilovat i Nintendo hned se dvěma tituly. Xbox pak nabídne také remake legendárního Halo.

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