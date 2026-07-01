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Skvělé slevy, včetně Kingdom Come 2. Poradíme, co kupovat v herním výprodeji
Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při...
Pořád je máme před očima, vybíráme nejhezčí dámská pozadí z videoher
O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...
Je už mezi nimi letošní vítěz? Toto jsou nejlepší hry první poloviny roku
Ve výčtu těchto her je už pravděpodobně nějaká, která se letos v zimě popere o titul hry roku. Seřadili jsme nejúspěšnější tituly vydané během první poloviny letošního roku podle agregátoru recenzí....
Doom se vrací a s ním i krvelačný Slayer, známá monstra a klasické levely
Příležitost podívat se s předstihem na ukázku z očekávaného DLC Revelations pro fenomenální FPS Doom: The Dark Ages jsme si nemohli nechat ujít. Na tohle všechno se můžete těšit už za pár dní.
Šok pro celý herní svět. PlayStation končí s hrami v krabičkách
Zástupci Sony oznámili, že plánují zastavit produkci fyzických edicí her v krabičkách pro konzoli PlayStation. Distribuce her tedy přejde čistě do digitálního režimu. Hráči na tuto novinku reagují...
Čekají nás piráti a krakatice. Tyto novinky budeme hrát v červenci
Výčet červencových herních novinek se sice může zdát jako skromnější, nicméně najde se i pár velkých pecek. Slovo si vezme především Ubisoft s dlouho očekávaným remakem pirátského Black Flag, o...
Rhythm Paradise Groove
Skvělé slevy, včetně Kingdom Come 2. Poradíme, co kupovat v herním výprodeji
Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při...
Ceny pamětí raketově porostou i nadále. Zdražuje to i výrobu PlayStationu 6
Výhled v oblasti nedostatkových klíčových komponent, kvůli nimž zdražují počítače, herní konzole a s novou generací například i telefony iPhone, není vůbec dobrý. Krize se potáhne i přes celý příští...
Nejtemnější Fallout má na svědomí fanoušek
Forgotten Valley je léta zapomenutá modifikace pro kultovní postapokalyptickou hru Fallout: New Vegas. Nyní se dostala znovu do povědomí, protože vznikla anglická verze, čímž se její možný záběr...
Zmáčkněte F! Vzpomínáme na herní legendy, které už bohužel nejsou mezi námi
Oproti ostatním zavedeným formám umění jsou videohry stále mladičké, přesto už tady s námi existují několik desítek let. K tomu bohužel patří i fakt, že z mnoha lidí, kteří tento fenomén zakládali a...
Vražedné dráhy i jízdy s CoasterCam. RollerCoaster Tycoon 3 je teď zdarma
Sérii RollerCoaster Tycoon není potřeba nám starším hráčům připomínat. Kdo by si občas nevzpomněl na navrhování co nejkrkolomnější horské dráhy, která po otevření většinu návštěvníků přesvědčila, že...
Co říkáte na cenu GTA 6, zamčený obsah u základní verze a absenci disku?
Zahájení předobjednávek nejočekávanější hry letošního roku, městské akce Grand Theft Auto 6, vyvolalo řadu reakcí. Řeší se cena, zamčený obsah i krabicové verze bez herních disků. Co si o tom myslíte...
Zemědělské pozemky 55 326 m2, Ptýrov, okr. Mladá Boleslav
Ptýrov, okres Mladá Boleslav
2 600 322 Kč
Pořád je máme před očima, vybíráme nejhezčí dámská pozadí z videoher
O zpodobnění žen v počítačových hrách, potažmo v popkultuře jako takové, se toho v posledních letech mnohé namluvilo a určitě ještě namluví. Pokaždé, když je oznámena nějaká nová hra s ženskou hlavní...