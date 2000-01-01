náhledy
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace sem tam nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého zásadního titulu raději ostatní rozprchli do vzdálenějšího časového odstupu. Několik takto významných her si dnes připomeneme.
Datum vydání pátého dílu legendární herní série The Elder Scrolls s podtitulem Skyrim připadlo na 11. listopadu 2011, tedy datum se samými jedničkami. Ačkoliv by jej rádi využili ostatní, úspěchu Skyrimu se báli natolik, že si na jedničky raděni nechali zajít chuť.
Obavy z popularity Skyrimu byly nakonec oprávněné, ze hry byl komerční úspěch. Ostatní studia proto raději již dopředu takticky vybírala data svých her tak, aby nebyla poblíž Skyrimu. Údajně takto vybírali datum vydání třeba i polští vývojáři série The Witcher pro druhý díl.
Série Grand Theft Auto je natolik ikonická, že se jí ostatní hry vyhýbají obloukem už nějakou dobu. Platilo to třeba i pro pátý díl v roce 2013, který pro videoherní svět v kalendáři představoval pomyslnou no-go zónu.
Autor: Rockstar
Proti novince od Rockstaru kupříkladu nechtěl tehdy jít ani Ubisoft, který odsunul datum vydání WatchDogs až na rok 2014. Naopak konkurent v podobě Saints Row IV vyšel o měsíc dříve, než plánoval, aby si od GTA V udržel dostatečný odstup.
Autor: Bonusweb.cz
Mimochodem to samé bude zcela jistě platit i pro Grand Theft Auto VI, které má vyjít 26. května 2026. Můžete si být prakticky jistí tím, že minimálně druhá polovina května a první polovina června příští rok bude patřit novému „GTAčku“.
Autor: Rockstar
Na druhou stranu už teď víme, že třeba vydavatelství Devolver Digital slíbilo, že vydá novou hru (ještě ani nevíme jakou) přesně v ten samý den, což také může být zajímavá marketingová taktika. Uvidíme, jestli se jim vyplatí.
Autor: Rockstar Games
V prosinci 2020 se veškerá pozornost videoherního světa upírala na Cyberpunk 2077. Ačkoliv se nakonec hra u vydání potýkala se špatným technickým stavem, celá řada herních studií se rozhodla velkému soupeři klidit z cesty.
Autor: CD Projekt RED
Podle všeho se třeba autoři z Ubisoftu už dopředu snažili neoddalovat datum vydání Assassin’s Creed Valhalla, aby stihli hru dostat na trh ještě v listopadu. A naopak tvůrci her, jako je The Medium nebo Everspace 2, raději posunuli data vydání až na rok 2021, i když původně chtěli své novinky vydat ještě na konci roku 2020.
Autor: CD Projekt
Elden Ring byla dlouho očekávaná hra, u které se už dopředu vědělo, že z ní bude ohromný hit. A ačkoliv se třeba Sony nové „soulsovky“ nezaleklo a vydalo v těsné blízkosti nový díl série Horizon, jiní zaváhali.
Autor: Bandai Namco
Elden Ring jako důvod za posun data vydání přímo uvedli autoři mlátičky Sifu, ale pro hráče naštěstí šlo o posun dopředu: z konce února na jeho začátek. Odsun pak na poslední chvíli postihl i hru Shadow Warrior 3, pravděpodobně právě kvůli Elden Ringu.
Autor: Bandai Namco
Kovbojský Red Dead Redemption 2 měl opravdu velký vliv na herní scénu. Kvůli novince od studia Rockstar se tehdy údajně hýbalo i s datem vydání Call of Duty, které obvykle vychází v listopadu. Místo toho ale v roce 2018 vyšlo už v říjnu.
Autor: Rockstar
Stejně tak se tvrdí, že z cesty Red Dead Redemption 2 se uklidil tehdy i Battlefield V nebo Hitman 2.
Autor: Rockstar
Velkou událostí herního kalendáře Nintenda byla v roce 2023 novinka The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tvrdilo se, že jde v podstatě o nejočekávanější hru roku.
Autor: Nintendo
Ihned po oznámení data vydání nové Zeldy například odsunuli svou hru autoři Suicide Squad: Kill the Justice League. A autoři portu Hogwarts Legacy na Nintendo Switch také raději přeložili vydání z května až na podzim 2023.
Autor: Ondřej Zach
Ačkoliv se nezávislé hře Hades nikdo nevyhýbal, následný masivní úspěch tohoto titulu způsobil, že ostatní studia zbystřila potenciál autorů ze Supergiant Games. A s druhým dílem přišly jasné reakce.
Autor: Supergiant Games
Hned, jak studio Supergiant oznámilo předběžný přístup druhého dílu, se například z cesty klidil konkurenční titul The Rogue Prince of Persia.
Autor: Nintendo
Hades 2 stále nemá známé datum vydání, nicméně je pravděpodobné, že jakmile jej autoři oznámí, můžeme očekávat odsuny jiných, převážně menších her.
Autor: Nintendo
Aktuálně odsuny dat vydání nejvíce souvisí s uvedením na trh hry Hollow Knight: Silksong. Tomu se na poslední chvíli vzdálily jak malé nezávislé tituly, tak i ty středně velké, například Baby Steps.
Autor: Team Cherry
Unikátní na situaci ohledně vydání Silksong je přitom také to, že autoři ostatních her specificky zmiňují tuto hru jako důvod změny data vydání, Baby Steps dokonce k této příležitosti vydal i speciální trailer.
Autor: Nintendo