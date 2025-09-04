|
Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou
KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
Stahujte zdarma legendární českou hru a vtipné kooperativní závody
Epic Store tentokrát rozdává dnes již legendární českou hru Machinarium, ke které přihazuje kooperativní závody Make Way, v nichž hráči staví vlastní tratě. Obě stojí za zahrání.
Provozují vlastní World of Warcraft, který vylepšili. Teď je čeká soud
Blizzard žaluje vývojáře Turtle WoW, tedy tvůrce a provozovatele nelegálního serveru hry World of Warcraft, který jde ovšem nad rámec původní hry.
Prozkoumejte středověký Bagdád z Assassin’s Creed, průvodce je zdarma
Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.
Nové závody s ježkem Sonicem jsou čirý chaos. Ale velmi zábavný
Hráli jsme v předstihu chystaný nový díl bláznivých akčních závodů Sonic Racing, a i když jsme místy nevěděli, co se to na obrazovce vlastně odehrává, skvěle jsme se bavili. Hra s podtitulem...
Anno 117: Pax Romana
Český Kromlech ukazuje mytický svět minulosti a propracované souboje
České studio Perun Creative, které před lety debutovalo neotřelým simulátorem bezdomovce Hobo: Tough Life, chystá temnou akční hru na hrdiny Kromlech. Odehrává se v 30denním cyklu, nejcennějším...
Naprosto nevídaná situace. Očekávaná hra je až moc levná, diví se lidé
Videoherní průmysl se potýká v poslední době se zdražováním hardwaru i digitálních licencí a hráčům se to vůbec nelíbí. Teď ale autoři dlouho očekávané novinky Hollow Knight: Silksong oznámili, že...
