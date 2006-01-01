náhledy
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her možná najdete i nějakou vysněnou, na kterou se už nejspíš zapomnělo.
Autor: Valve
Studio Rockstar, o kterém se nyní mluví především v souvislosti s chystaným Grand Theft Auto VI, má ve své historii jeden výraznější černý puntík v podobě projektu, který nikdy nedorazil. Jde o hru s názvem Agent, kterou studio oznámilo v roce 2009. Mělo jít o hru s důrazem na stealth prvky, zasazenou do etapy studené války.
Autor: Rockstar
Rockstar zřejmě Agenta v nějaké podobě držel naživu až do roku 2017, kdy stále držel licenci na tento název, ovšem v roce 2018 licenci již neprodloužil. Hra se tedy v podstatě dá považovat za zrušenou, dokonce ani její oficiální webové stránky už nefungují. Zároveň ale nepřišlo oficiální oznámení, že by byl projekt zrušen.
Autor: Rockstar
Prioritu v Rockstaru v době vývoje Agenta pravděpodobně převzal pátý díl série Grand Theft Auto, což se ukázalo jako finančně správný krok, který přinesl studiu několik miliard dolarů.
Autor: Bonusweb.cz
Jednou z vůbec nejslavnějších sérií strategických her je Starcraft od Blizzardu. Druhý díl má stále silné místo na e-sportové scéně a nostalgicky na něj vzpomínají příznivci RTS žánru. Ještě před příchodem legendární dvojky se však Starcraft chtěl vydat trochu jiným směrem.
Autor: Blizzard
Díl s podtitulem Ghost byl oznámený v roce 2002 a namísto strategie mělo jít o akční hru s důrazem na stealth prvky (plížení, tichá akce). Ve hře jsme měli hrát za agentku Nova a vedle střelby a boje na blízko měly být ve hře i různé fyzické překážky vyžadující šplhání, ručkování a sjíždění po lanech.
Autor: Delso Bezerra
Blizzard v roce 2006 Starcraft Ghost odložil na neurčito a následně v roce 2014 autoři konstatovali, že práce na hře nepokračují. I přesto se fanoušci Starcraftu před třemi roky dočkali obsáhlého úniku informací, který zahrnoval i nehotovou verzi této hry.
Autor: Delso Bezerra
Na skvělý Half-Life 2 navazovala dvě rozšíření – Episode 1 a Episode 2. Šéf Valve Gabe Newell se několikrát po vydání Episode 2 nechal slyšet, že již pracují na Episode 3. Je to však již 19 let od vydání druhé epizody a naděje na třetí prakticky vyhasly.
Autor: Filip Victor
Half-Life 2: Episode 3 přitom nikdy oficiálně zrušený nebyl. Valve obecně nemá tendence takové věci oznamovat a raději nechává celou věc „vyhnít“. Z Episode 3 se postupem času fanoušci přeladili na plnohodnotný Half-Life 3, jenže ani ten dosud nedorazil, byť se stále mluví o tom, že „nový projekt ze série Half-Life“ je prakticky za rohem.
Autor: ValveTime
Ať už mělo Valve plány jakékoli, příběhové pokračování Half-Lifu 2 Episode 3 nakonec v roce 2017 odvyprávěl v příspěvku na svém blogu hlavní scénárista série Marc Laidlaw. Svého činu sice zpětně lituje, ovšem i tak se dá říct, že koncept „toho, co mělo přijít“ z hlavy Laidlawa nejspíše nikdy neuvidíme. Tedy alespoň ne od Valve.
Autor: ValveTime
Ačkoli to vypadalo, že Valve na Half-Life zcela zanevřelo, v roce 2020 jsme se přece jen dočkali alespoň spin-off hry v s podtitulem Alyx, která je dosud považována za jednu z nejlepších čistě zaměřených na virtuální realitu. O zmíněném chystaném projektu se toho moc neví, ale podle všeho to bude spíše opět nějaký spin-off, než plnohodnotné pokračování.
Autor: Valve
V roce 2020 ukazovalo Sony chystané hry, které dorazí spolu s PlayStationem 5 jako úvodní sestava novinek. A prakticky všechny slíbené už na konzoli skutečně vyšly, tedy až na jeden poměrně nenápadný projekt menší hry: Little Devil Inside, zajímavě stylizované akční adventuře.
Autor: Neostream Interactive
Tato hra sice není v režii PlayStationu, nýbrž malého korejského studia Neostream Interactive. A to hru původně oznámilo už v roce 2015 s cílem ji vydat následující rok. Nakonec se hra posouvala a posouvala, až se objevila v úvodní sestavě PlayStationu 5, jenže pak čekání jen pokračovalo dále.
Autor: Neostream Interactive
Poslední zmínka o hře je z roku 2024, kdy se autoři omlouvali za zpožděný vývoj kvůli „interním konfliktům“. O dva roky později nemáme stále žádné nové informace o hře a mnozí fanoušci už čekání vzdali.
Autor: Neostream Interactive
Beyond Good & Evil 2 je v podstatě takový nový Duke Nukem Forever. Je to hra, která je v nějaké formě vývoje už zhruba 16 let a ačkoliv Ubisoft tu a tam připomíná existenci této hry, nikdo moc nevěří v její zdárné dokončení.
Autor: Ubisoft
Na rozdíl od lineárního prvního dílu by mělo jít o klasický otevřený svět, ve kterém se budete moci setkávat i s ostatními hráči. Jestli s nimi budete spolupracovat, nebo si půjdete navzájem po krku, už by mělo záležet jen na vás.
Autor: BW
Je celkem zvláštní, že i po poslední vlně rušení projektů Ubisoftu, mezi které patřil třeba remake Prince of Persia: The Sands of Time, se Beyond Good & Evil 2 stále drží naživu. Alespoň tedy tak to vypadá navenek, ale reálně není vůbec jisté, že se na hře aktivně pracuje.
Autor: Ubisoft
Star Wars 1313 měla být další velká příběhová akční hra, která by pořádně prozkoumala svět této legendární sci-fi ságy. Ve hře, kterou autoři oznámili v roce 2012, jste se měli ujmout mladého lovce odměn Boba Fetta a v jeho kůži zažít podsvětí planety Coruscant.
Autor: pro iDNES.cz
Jenže už o rok později autoři z LucasArts pozastavili vývoj několika projektů, včetně 1313. Dnes se předpokládá, že hra byla interně zrušena, ovšem někteří stále drží naději, že by se k ní autoři přece jen mohli někdy vrátit.
Autor: pro iDNES.cz
Co se singleplayerových Star Wars her týče, docela dobře onu žízeň, kterou vyvolalo oznámení 1313, dovede uhasit třeba Star Wars Jedi: Fallen Order nebo druhý díl Survivor. A nyní se můžeme také těšit na strategický Star Wars Zero Company, který vyjde už brzy.
Autor: Electronic Arts
Akční RPG Scalebound bylo ve vývoji od roku 2013 a předpokládané datum vydání autoři z Platinum Games plánovali na rok 2017. Místo toho však před několika lety přišlo oznámení o zrušení projektu. Údajně proto, že měli vývojáři problémy s grafickou stránkou hry a multiplayerovou složkou.
Autor: Platinum Games
Ve Scalebound jste měli mít k dispozici dračího pomocníka, jehož život byl s hráčem úzce spjatý. Smrt jednoho tak znamenala i smrt druhého. Hrdina navíc mohl přepínat do režimu, ve kterém bylo možné draka ovládat.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoli se ještě v roce 2019 předpokládalo, že hru autoři přece jen vzkřísí alespoň pro Nintendo Switch, nakonec ji jen „rozebrali na součástky“, které pak využili při vývoji Bayonetty 3.
Autor: Ondřej Zach
Původní Prey z roku 2006 se měl dočkat druhého dílu. Kvůli různým průtahům a neshodám však o pět let později stále autoři ze ZeniMax Media měli jen alfa verzi hry, se kterou však nebyli spokojení.
Autor: pro iDNES.cz
Formální zrušení projektu přišlo v roce 2014, když vydavatelská společnost Bethesda konstatovala, že projekt nenaplnil jejich očekávání.
Autor: pro iDNES.cz
Šťastná dohra nicméně přišla v roce 2017, kdy Bethesda celou sérii restartovala a Prey vyšlo s novou koncepcí od studia Arkane.
Autor: Bethesda, Bonusweb.cz
Pamatujete si ještě původní sérii Battlefront ze světa Star Wars? Sci-fi řežba v multiplayeru bavila hráče od roku 2004, v roce 2006 pak přišla neméně úspěšná dvojka. Bylo tak na místě očekávat i nástupce v podobě třetího dílu.
Autor: Pandemic Studios
Ten měl být skutečně ve vývoji od roku 2006, ovšem v roce 2008 autoři dali celý projekt k ledu. O Battlefrontu 3 se přitom proslýchalo, že má ještě lépe propojit boje na zemi a ve vesmíru.
Autor: Pandemic Studios
Co je ještě zajímavější – do vývoje měl dokonce mířit i čtvrtý díl, který by se zaměřil na různé fiktivní situace, například ze známých hrdinů série by byli padouši a podobně. Série Battlefront se nakonec dočkala restartu v roce 2015.
Autor: Pandemic Studios
Významná hororová série Silent Hill se měla od roku 2012 těšit novému pokračování s názvem Silent Hills. Konami ji oznámilo originálním způsobem: hratelným teaserem s názvem P.T.
Autor: youtube.com
Vývoj hry byl nicméně zastaven společně s odchodem hlavního designéra hry Hidea Kodžimy z Konami. V roce 2015 pak Konami muselo připustit, že projekt Silent Hills ruší.
Autor: technobuffalo.com
Série Silent Hill byla nějakou dobu u ledu, ovšem relativně nedávno se fanoušci dočkali jejího oživení. Po povedeném remaku druhého dílu a solidní novince Silent Hill f se blíží novinka s podtitulem Townfall a nejspíš i další remake staršího dílu.
Autor: Konami