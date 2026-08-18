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Sliby chyby. Těchto titulů se asi nikdy nedočkáme

Ondřej Martinů
20. výročí Half-Lifu 2 Agent Agent Grand Theft Auto V (PS5) StarCraft II: Legacy of the Void StarCraft: Ghost StarCraft: Ghost Half-Life 2: Update Údajné concept arty z nikdy nevydané Episode 3 pro Half Life 2 Údajné concept arty z nikdy nevydané Episode 3 pro Half Life 2 Half-Life: Alyx Little Devil Inside
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her možná najdete i nějakou vysněnou, na kterou se už nejspíš zapomnělo.

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