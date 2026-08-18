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Svůdná androidka jako stroj na zabíjení. Eve zbožňují muži i cosplayerky
Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
Na co se hráči nejvíc těší? Několik trendy her je prakticky za rohem
V žebříčku her, které si PC hráči přejí nejvíce, se neustále střídají pozice. Vydané hry mizejí, přibývají nové a dlouho očekávané a některé stálice zde potkáváme už roky. Jak vypadá aktuální seznam...
Sliby chyby. Těchto titulů se asi nikdy nedočkáme
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
Pamatujete? Tyto hry, filmy a seriály kralovaly před pěti lety
Na covidová léta málokdo vzpomíná v dobrém, přesto se v roce 2021 urodila řada skvělých her, filmů a seriálů. Pojďme si některé z nich připomenout – u mnohých z nich vás možná napadne: „To už je...
KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Lara Croft se vrátí s dvojicí pistolí, k tomu přidá zpomalování času
Reimaginace vůbec první hry Tomb Raider, která vyšla v roce 1996, se chce držet ikonických prvků, jakými jsou například dvě pistole, přesto se nebojí přidávat i nové věci. Například zpomalování času.
Svůdná androidka jako stroj na zabíjení. Eve zbožňují muži i cosplayerky
Je krásná a hráči si ji mohou obléct do mnoha více či méně svůdných oblečků. Androidka Eve ovšem byla vytvořena pro jiný účel. Aby na zničené Zemi bojovala proti mimozemským monstrům. Jejímu vzhledu...
Práce na překladu Gothic 1 Remake odhalila množství vystřiženého obsahu
Tvůrce fanouškovské stránky Jamesovy češtiny nás informoval, že dokončil ruční překlad Gothic 1 Remake. Zároveň si všiml velkého množství textů, které se v plné hře nikde neobjevují. Jeho poznatky se...
Poslechněte si českou ukázku dabingu z Mafia: Domovina – Muž cti
Muž cti je příběhové rozšíření loňské hry Mafia: Domovina. Nový obsah je včleněn zhruba do prostřední části hry a láká na mladého Ennioho Salieriho. Přinášíme vám ukázku z českého dabingu, který je...
Sliby chyby. Těchto titulů se asi nikdy nedočkáme
To, že někdo oznámí vývoj hry, ještě neznamená, že jej dokončí. U několika her takto nesplněný slib ovšem pořádně zabolel, jelikož se na ně těšila opravdu velká spousta lidí. V našem seznamu her...
The Sinking City 2
PCvydáno 17. srpna 2026 9:44
Zabili jsme jich nespočet, ale žijí dál. Jak se vyvinuli slavní nepřátelé?
Jejich účelem není hráče zastavit, ale pouze zdržet. Slouží jako klasický „kannonenfutter“, délka jejich života se počítá maximálně na minuty a nad jejich smrtí nikdo slzu neuroní. Přesto si bez nich...
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KVÍZ: Legendární studia, která už neexistují. Poznáte je všechna?
V tomto kvízu se podíváme hluboko do herní minulosti. A nejspíše se budete divit, kolik skvělých studií, která v 90. letech patřila mezi naprostou špičku, už dnes neexistuje.
Bude druhý díl herního hitu ze světa Harryho Pottera, oznámili autoři
Spekulace jsou u konce, společnost Warner Bros. oficiálně potvrdila, že je v přípravě druhý díl kouzelnické hry Hogwarts Legacy. Ačkoliv asi nikdo nepředpokládal, že by hra byla jednorázovou...