Nezapomněli jste na ně? Tyto hry měly dorazit už loni, stále na ně čekáme

Roky 2020 a 2021 si budeme ještě na dlouhou dobu pamatovat kvůli jejich herním odkladům, které byly všudypřítomné a mnohdy velkým zklamáním. Nedalo se ovšem nic dělat, svět se potýkal s pandemií koronaviru, výpadkům v distribučních řetězech a celkově hodně narušenými pracovními procesy. Spousta her proto musela být posunuta a rok 2022 byl naopak poměrně nabitý tituly, které měly dorazit dřív, ale stihlo se je dokončit až právě loni.

Uplynulý rok byl také do jisté míry poznamenán celkem zásadními odklady. Posunulo se datum vydání dlouho očekávaných titulů, jako je třeba Starfield, Legend of Zelda: Tears of Kingdom (tehdy ještě pojmenovávané pouze „Breath of the Wild 2“) nebo třeba Hogwarts Legacy. Tyto hry si však asi snad nikdo nezapomněl ve svém herním kalendáři poznačit a druhá a třetí jmenovaná má jasné datum vydání.

Teď ovšem chci zmínit především ty hry, které v podstatě potichu stáhly své původní prohlášení o datu vydání 2022 a pořád není jisté, kdy mají vyjít. Nebo zda to vůbec stihnou letos. Možná jste na ně už sami zapomněli, protože povětšinou nejde o nějaké zásadní pecky. I tak se mohly nacházet na seznamu očekávaných titulů mnohých z vás.

Uvedu to vzorovou ukázkou – Little Devil Inside. Pamatujete si, jak Sony umístilo tuto zajímavou indie hru do onoho velkého streamu k odhalení PlayStationu 5? Po boku kočičího titulu Stray, který zabodoval loni v létě, to vypadalo na další originální indie hru, která měla potenciál oslovit budoucí majitele této (tehdy ještě chystané) herní konzole.

Little Devil Inside se znovu objevil v prezentaci State of Play ke konci roku 2021 a autoři uvedli datum vydání 2022. Během následujícího roku však komunikace ustala a žádné další detaily jsme se loni nedozvěděli. Po přelomu roku tak můžeme konstatovat, že se hra opozdila a stále navíc nemáme žádné nové informace, jestli se vydání vůbec stihne letos.

Little Devil Inside Little Devil Inside

Ještě o trochu problémovější je datum vydání poněkud zvláštního projektu ze světa Pána prstenů. Chystaný Lord of the Rings: Gollum měl dokonce i stanovené datum vydání, konkrétně na 1. září 2022. V červenci jsme se však dozvěděli, že se hra do té doby dokončit nestihne a autoři ji musí „o pár měsíců odložit“.

Zmíněných pár měsíců již uběhlo a ani teď nemáme nové zprávy, zda už Gollum vypadá víc k světu. Autoři navíc už loni slíbili, že již brzy po původním termínu vydání se dočkáme aspoň nových informací, jak to se hrou vypadá. Prozatím ovšem nic nového nepadlo.

Lord of the Rings: Gollum Lord of the Rings: Gollum

Vzhledem k poměrně čerstvým novinkám ohledně špatných finančních výsledků Ubisoftu se dá konstatovat, že neustálé odkládání remaku Prince of Persia: Sands of Time má jistě s problémy firmy hodně společného. Ačkoli Ubisoft ještě loni ubezpečoval, že hra není zrušená, zároveň se rozhodl vrátit peníze všem, kteří si ji předobjednali.

Nejsme si moc jistí, zda vyhlížet tento titul i v letošním roce. Ubisoft má teď hromadu jiných starostí a je otázkou, zda projekt, který má zjevné problémy s finální podobou a hromadu nespokojených uživatelů se zrušenou předobjednávkou, je něčím, co by firmě zachránilo finanční ztráty. Je však možné, že kanadská pobočka, která má tento projekt na starost, ještě překvapí.

Prince of Persia: The Sands of Time - leak

Podobné útrapy s neustálými odklady řeší také upírské Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tento titul měl vyjít už v roce 2020, ovšem problémy během pandemie způsobily odklad nejprve na rok 2021 a později už rovnou na „nespecifikované datum po 2021“. Což vyvolávalo dojem, že by rok 2022 mohl být tím pravým.

Nakonec se tak nestalo a během loňského roku jsme pouze četli drobné střípky z vývoje hry, které však mnoho nového nepřinesly. Vývojáři během roku utěšovali veřejnost, že se na hře stále pracuje, a ke konci roku zástupci studia Hardsuit, které má hru na starost, uvedli, že datum vydání v roce 2023 „není nemožné“ a že se víc dozvíme brzy.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Nějakou dobu si zjevně musíme počkat i na nástupce indie hitu Oxenfree. Druhý díl s podtitulem Lost Signals se po pro autory turbulentním roce 2022, kdy je odkoupila společnost Netflix, musel posunout až na 2023. Přitom podle ukázek to vypadalo, že je většina hry hotová. Autoři odklad zdůvodnili tím, že ji ještě musí trochu doladit a přidat víc jazykových lokalizací.

Nintendo z neočekávaných důvodů muselo zrušit loňský termín vydání tahové strategie Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Původně měla hra vyjít 8. dubna 2022, jenže podle všeho je válečné téma hry, které vzdáleně připomíná současný konflikt na Ukrajině, nevhodné pro marketing během této doby. Nintendo titul tedy zřejmě „uklidilo do šuplíku“ na nějaký vhodnější čas. Přijde už během letošního roku?