ANKETA: Hrajete hry, které jste získali zdarma, nebo si je jen zařadíte?

Michael Mlynář – Všelijaké slevové a rozdávací akce mě nechávají naprosto v klidu. Nejde o to, že by to bylo pod moji úroveň, ale zkrátka hraju to, na co mám zrovna chuť, respektive co mám na svém osobním to play seznamu, a nehodlám spekulovat, zda se to někdy někde objeví zadarmo. A jelikož je můj seznam pořád ještě hodně dlouhý, tak na něm je stále i dost už vcelku letitých her, které se dnes dají sehnat za velmi rozumné peníze. Ve výsledku tak hraju, co chci a kdy chci, a víc prostě neřeším. Navíc jsem stará konzerva, takže placky v krabičkách pro mě mají pořád docela velký význam, zatímco význam jakéhosi online seznamu se v mém případě rovná krystalicky čisté nule.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ondřej Zach – Přiznám se, že většinu her si jen zařadím. A co víc, přistihl jsem se, že jsem čím dál tím vybíravější, takže když nějaká indie hra vypadá jako naprostá blbost už od pohledu, ani si ji nepřidám do knihovny. Na druhou stranu najdou se výjimky. Když například Microsoft dal do Games with Gold restartovaného Tomb Raidera, neodolal jsem, dohnal rest a za dva měsíce nadšeně navázal pokračováním. I když to sem asi úplně nepatří, protože ta hra se váže k předplatnému. Obecně to mám spíš tak, že se dostanu ke hrám, o kterých jsem uvažoval, ale nakonec si je nepořídil. Rád jsem si tak vyzkoušel třeba Mutant Year Zero a aktuálně hraju World War Z, který byl před chvílí na Epicu.

Ondřej Martinů – Z nabídky her zdarma na Epicu jsem hrál zhruba deset kousků, ovšem sbírám je pravidelně všechny, včetně těch, u kterých si nejsem moc jistý, zda je někdy budu hrát. Ale proč ne, když je to zdarma. Výběr her je každopádně velice slušný, naposledy mě Epic opravdu příjemně potěšil hrou A Short Hike, kterou jsem vzápětí dohrál jedním dechem.

Naopak si nepamatuji, kdy Steam naposledy rozdával nějakou opravdu zajímavou hru, snad s výjimkou nedávného Tomb Raidera. Zde mám hry jen zaplacené, případně z různých bundlů. Nedávno jsem také využil při postupem sérií Mass Effect druhý díl, který jsem si už kdysi dávno ulovil na Originu zdarma. Sem tam rozdá nějaký pěkný kousek třeba i Uplay (Watchdogs, Rayman Origins). Moc mě mrzí, že jsem tady před několika roky prošvihl zdarma Assassin’s Creed 4: Black Flag.



Emanuel Svoboda – Takto získané videohry si zahraji jen zřídka, i když k tomu taktéž výjimečně dojde. PC hry zdarma samozřejmě ignoruji, protože mě nezajímají, ale ty pro PlayStation 4 a Xbox One si do knihovny přidávám. Ať už jde však o jakoukoliv službu, je důležité si uvědomit, že hráč nezískává videohru, ale pouze licenci na ni. A o tu může snadno přijít. Sám jsem si kdysi koupil na Xbox 360 digitálně Ultimate Mortal Kombat 3, o který jsem přišel, i když jsem ho řádně zaplatil. Midway Games totiž koupil Warner Bros., licence byla rázem v tahu a já měl po hře. Jednoznačně tedy dávám přednost krabicovým videohrám, které si jako správný sběratel úhledně vystavuji.

Gone Home

Jan Srp – Že bych si každou hru zdarma okamžitě běžel nainstalovat, to rozhodně ne, vždyť já ani nestíhám hrát všechno to, co jsem si koupil. Tím ale neříkám, že je jen křečkuji a nikdy se jich ani nedotknu. Občas totiž dostanu chuť na něco zajímavého, a tak si pustím svojí sedmiletou zásobu z PS Plus a všech 5 herních klientů, které v PC mám, a koukám, jestli mě něco zaujme. Často tak objevím poklady, které mi v době vydání nějak protekly mezi prsty a pak jsem na ně úplně zapomněl… Hity jako Outlast, Dreamfall Chapters, The Darkness 2, Amnesia, Rime, Gone Home, The Surge či třeba Shadow Tactics by mě možná minuly, kdybych je zdarma nedostal až pod nos. A to by byla obrovská škoda.

Jan Lysý – Popravdě je v drtivé většinou zařadím do knihovny a málokdy se do nějaké vysloveně ponořím. Musí to být opravdu hra, na kterou jsem se těšil a z nějakého důvodu jsem si ji předtím nepořídil a samozřejmě na to musí být i volný čas. Přece jen, teď už nemůžu trávit u PC nebo konzole celou noc. Tím pádem mám docela bohatou knihovnu titulů, u kterých předpokládám, že je asi nikdy pořádně neotestuji, i když třeba v důchodovém věku to zvládnu, seniorskou etapu života už nemám tak daleko.

Jakub Žežule – Jelikož PC už na hraní prakticky nepoužívám, Epic jsem nikdy neměl potřebu ani nainstalovat, natož abych si tam něco přidával. Automatické křečkování her zdarma jako symptom doby se mi obecně moc nelíbí a raději si hru koupím, když na ni budu mít náladu a budu ji hrát na platformě, kde mě bude bavit. V případě indie her to bývá většinou Switch, dříve nebožtík Vita – budiž mu země lehká. Že přidáním toho či onoho titulu někoho podpořím, to nikterak neřeším, protože dokud si hru nezahraji, tak vlastně ani nevím, jestli chci dotyčné studio vůbec podporovat.



Observer

Dan Jarocký - Až donedávna jsem si hry hra zdarma sice pravidelně přidával do knihovny, ale jen opravdu zřídka některou z nich posléze nainstaloval. Tento postup se však změnil s příchodem Epic Storu. Z jeho pravidelné nálože bezplatných titulů jsem již vyzkoušel strategie Surviving Mars a Offworld Trading Company, podmořský survival Subnaitica, kooperativní akci World War Z, hororovku Observer a tahovku Mutant Year Zero: Road to Eden. V tomto směru u mě tedy Epic aktuálně jasně vítězí.



Petr Zelený – Musím trochu zahanbeně přiznat, že hry, které vydavatelé nebo herní obchody rozdávají zdarma, v drtivé většině případů jen přihodím na hromadu a tam na ně pak léta sedá virtuální prach. V rámci duševní hygieny a udržení herní knihovny v rozumných dimenzích jsem už přestal některé „free“ tituly přidávat, když je před nimi fronta delší, než za komunismu bývala na pomeranče. V poslední době si tak už vybírám a sem tam si vyzobnu věc, ke které bych se jednou rád dostal. I když většinou zůstane opravdu jen u přání.