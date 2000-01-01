náhledy
I na základě vašich nominací, za něž vám děkujeme, jsme vybrali 25 her, které se utkají v anketě o titul Hra roku 2025. Zahrnuli jsme tak velké blockbustery, tak menší, ale neméně úspěšné nezávislé hry. Nyní vám je všechny představíme. Řazení je podle abecedy.
Arc Raiders je nečekaný podzimní hit. Nikdo už neví, co se přesně stalo. Lidé žijí v podzemí a podnikají výpravy na povrch zničené Země, kterou ovládají záhadné samoučící se stroje ARC, likvidující vše živé. Hraje se sólo nebo až ve třech, cílem je získávání vzácných surovin.
Ball X Pit je velmi návykový mix akční hry a starého dobrého arkanoidu. Valí se na vás nepřátelé a vy je musíte odpalováním míčků likvidovat. Ve hře sbíráte různá vylepšení, která zvýší poškození nebo přidají různé speciální efekty a vyhýbáte se střelám nepřátel.
S více než deseti miliony prodanými kopiemi je Battlefield 6 nejprodávanější střílečkou letošního roku. Battlefield se po letech experimentování s minulostí i budoucností vrátila do období aktuálních vojenských konfliktů a nepokouší se nijak obohatit roky známou herní smyčku klasických online stříleček. A díky skvělému technickému zpracování je toto přešlapování na místě splněným snem všech fanoušků.
Blue Prince je opravdu poctivá puzzle hra, která nemilosrdně potrápí váš mozek. Hra přitom na první pohled vypadá docela jednoduše. Hlavní hrdina zdědil po svém prastrýci vilu, kterou má za úkol prozkoumat a najít skrytou komnatu s číslem 46. Jenže nákresy vily mají jen 45 políček pro místnosti a navíc se jejich rozložení mění každý den: kde stála včera komora, je dnes bar s kulečníkem, z jídelny je najednou ložnice a tak dále.
Clair Obscur: Expedition 33 je další nečekaný hit letošního roku, měřit se může s těmi nejlepšími japonskými RPG. A také naprosto ovládla nominace na Game Awards, kterých si připsala rovnou 12. Hra následuje styl období Belle Époque a vypráví příběh fiktivního města Lumiére (každému však dojde, že jde o Paříž), které je poničené jakýmsi „roztržením světa“ (The Fracture), ke kterému došlo před 67 lety.
Největším tahákem hororové střílečky Cronos: The New Dawn od zkušeného studia Bloober Team je bezpochyby originální zasazení do polského Krakova 80. let minulého století. Inspirace legendární sérií Dead Space je evidentní, vůbec to ale není na škodu.
Pokračování artového „simulátoru chůze“ Death Stranding od legendárního vývojáře Hidea Kodžimy sice původní koncept nikam výrazně neposouvá, ve výsledku to ale ničemu nevadí. Herní smyčka působí originálně i po letech, bizarní atmosféra postapokalyptického světa a účast charismatických celebrit z tohoto interaktivního díla dělají neopakovatelný zážitek.
Dispatch je další velké překvapení letošního roku, u níž na Steamu svítí hodnocení „extrémně kladné“. Po herní stránce jde o interaktivní seriál s prvky strategie. Pokud máte rádi superhrdinskou tematiku a humor, doporučujeme.
Donkey Kong Bananza je vybroušená 3D hopsačka, v níž lze zničit téměř vše, včetně celých vrstev terénu. Ačkoliv hry s opičákem Donkey Kongem bývají spojené s vysokou obtížností, tentokrát si přijde na své každý.
Doom: The Dark Ages se řadí mezi nejlepší díly kultovní série. Je zase trochu jiný, krvavý a implementování bullet hell mechanismů dopadlo parádně. Tuhle fantasy řežbu si žádný správný Slayer nenechá ujít.
Mix parkourové akce a zombie hororu Dying Light se vrátil v podobě, která potěší fanoušky prvního dílu. Oblíbený hlavní hrdina je zpět a hra je zase o něco temnější a drsnější. S The Beast se vrací ten pocit úzkosti, aby vás náhodou nezbystřila nějaká silná příšera. Pak vás totiž začnou všechny v okolí lovit a vy musíte utíkat jako o život.
Europa Universalis V je historická strategie pro náročnější. Hráči přebírají kontrolu nad zemí a vedou ji světovými dějinami v období od 1. dubna 1337 do 1. ledna 1837. Na rozdíl od předchozích vydání lze většinu herních prvků automatizovat.
Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry, které tentokrát sleduje výpravu nové hrdinky zaslepené touhou po pomstě. Dechberoucí grafika je zpět, stejně jako prudce zábavná hratelnost.
Hades 2 je už podle názvu pokračování hry od studia Supergiant Games z roku 2020, které už tehdy sklízelo ocenění mezi nejlepšími hrami roku. Z původně celkem nenápadného titulu založeném na řecké mytologii se vyklubal hit žánru roguelike, který uměl výborně propojit akční hratelnost s pořádně hutným a rozsáhlým příběhem. Je to ryzí sequel, který hodně věcí opakuje, vylepšuje nebo rozšiřuje, ale zároveň se nebojí přinést i pár novinek v ohledu, který by si fanoušci prvního dílu jistě přáli.
Fanoušci hry Hollow Knight roky netrpělivě čekali na pokračování, které jim autoři slíbili už v roce 2019. A dlouhé čekání se vyplatilo. Hollow Knight: Silksong je jejich vysněnou hrou, kterou budou zbožňovat. Pokud však se žánrem nemáte moc zkušeností, nejspíše vás překvapí svou až brutální obtížností.
Pokračování české historické hry Kingdom Come: Deliverance je přesně takové, jaké si většina fanoušků přála – rozsáhlejší, hezčí a lépe napsané. Kingdom Come Deliverance 2 je úkaz, který ignoruje aktuální dění v herním průmyslu a dělá si vše po svém. Což je nesmírně osvěžující jak pro zaryté pařany, kterým se už soudobá mainstreamová produkce zajídá, tak i pro úplné nováčky, jež naopak svojí povrchností nikdy nezaujala.
Spin-off série městských akcí Like a Dragon, dříve známých pod jménem Yakuza, tentokrát láká na hledání legendárního pokladu a námořní bity, to vše v moderních časech. Celé toto šílené dobrodružství si lze užít i bez znalosti předchozích dílů.
Jedna z těch v Česku úplně nejpopulárnějších sérií videoher se vrátila na konzole i PC. Nový díl Mafia: Domovina přitom ve slavné gangsterské sáze slouží jak prequel a odehrává se na počátku 20. století v slunné Sicílii ovládané mafiánskými rodinami.
Mario Kart World není jen nejlepší díl ze slavné série, ale rovnou nejlepší arkádové závody současnosti. Ačkoli nový díl působí zpočátku familiárně, postupné odkrývání jednotlivých vrstev ukazuje nečekanou hloubku.
Monster Hunter Wilds je návyková zábava. Nemá za cíl vás mučit přehnaným grindem, ani obtížností, pokud si chcete užít hlavně příběh. Hraje se dobře, ovládání je svižné a hra férová. Pokud stejně jako já jste kdy váhali, zda dát sérii šanci, teď je správná chvíle.
Jedna z nejkultovnějších a nejstrašidelnějších sérií se vrátila v dosud nevídané podobě. Nový Silent Hill f se odehrává v Japonsku 60. let minulého století a přináší příběh školačky Hinako, která se musí postavit nepředstavitelným hrůzám i vlastní minulosti.
Žánr kooperativních her na rozdělené obrazovce dál sebevědomě táhne studio Hazelight. Split Fiction opět nabízí rozmanitou hratelnost v nádherných virtuálních světech. S vhodným parťákem je zábava zaručena.
Občas je fajn si dopřát hru, která vás nebombarduje informacemi o složitém světě, ale prostě jen tak plyne podle vašeho tempa. Ve Sword of the Sea se budete hlavně kochat rozličnými krajinami a vzpomínat na staré dobré hry se skateboardy či snowboardy.
Zlatá éra RTS, tedy strategií v reálném čase, se už nevrátí. O to víc si teď musíme vážit kvalitních titulů, jako je právě Tempest Rising. Snad se nám tu rodí další strategický kult, jehož nové díly budeme s nadšením očekávat léta dopředu.
Where Winds Meet je akční RPG v otevřeném světě, které se odehrává ve starověké Číně v desátém století. Hráči se vžijí do role mladého mistra meče a vydají se na cestu, aby odhalili tajemství vlastní identity. Ačkoli je založená na modelu free 2 play, zdá se, že se volitelně platí pouze za kosmetické předměty.
