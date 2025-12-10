Hlasování probíhá podle jednoduchých pravidel. Hlasovat můžete pro tři až pět her. A pokud se přihlásíte, budete mít mít možnost vyhrát iPhone 17 nebo jednu z šesti poukázek v hodnotě 2000 korun do PlayStation Storu. Hlasování končí 7. ledna 2026, vítěze vyhlásíme během téhož měsíce.
Pokud byste se nejprve chtěli pořádně podívat, které hry se probojovaly do finále, nahlédněte do našeho přehledu. Poslouží zároveň i jako seznam tipů na zajímavé a hlavně dobře hodnocené hry, takže kdo ví, možná tam objevíte něco nového.