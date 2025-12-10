Vyberte nejlepší hru roku 2025. Jeden z vás získá iPhone 17

Hlas lidu, hlas boží. V tradiční české anketě Hra roku 2025 rozhodují o vítězi čtenáři. Je to také příležitost zjistit, které tituly mezi lidmi rezonovaly.
Kingdom Come: Deliverance 2

Arc Raiders
BALL x PIT
Battlefield 6
Blue Prince
Hlasování probíhá podle jednoduchých pravidel. Hlasovat můžete pro tři až pět her. A pokud se přihlásíte, budete mít mít možnost vyhrát iPhone 17 nebo jednu z šesti poukázek v hodnotě 2000 korun do PlayStation Storu. Hlasování končí 7. ledna 2026, vítěze vyhlásíme během téhož měsíce.

Pokud byste se nejprve chtěli pořádně podívat, které hry se probojovaly do finále, nahlédněte do našeho přehledu. Poslouží zároveň i jako seznam tipů na zajímavé a hlavně dobře hodnocené hry, takže kdo ví, možná tam objevíte něco nového.

Těchto 25 her bojuje o titul Hra roku 2025. Je mezi nimi i váš favorit?

Minulé ročníky

Archeoložka Lara se vrací. Na herních Oscarech bude odhalen nový Tomb Raider

Nový vzhled Lary Croft

V noci ze čtvrtka na pátek proběhne předávání cen Game Awards, což je herní obdoba Oscarů. A při té příležitosti bude odhalen i nový Tomb Raider.

Býval symbolem dokonalosti. Recenze vzestupu a pádu studia Blizzard

95 %
Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment

Stojí za hity jako Warcraft, Diablo či StarCraft. Řeč je o legendárním studiu Blizzard, jehož vzestup a pád přibližuje do češtiny přeložená knižní novinka Hrát fér. Pokud byl Blizzard někdy blízký...

Kniha
Lidem vrtá hlavou význam tajemné sochy v poušti. Co by to mohlo být?

Herní socha v poušti

Jedním z lákadel na chystaný ceremoniál The Game Awards (neboli předávání videoherních Oskarů) je tajemná socha v Mohavské poušti ve Spojených státech. Fanoušci se stále přou o to, jakou novinku má...

Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment

95 %
Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment

Kniha
Série sci-fi hororů Dead Space je u ledu. Budou se jí chtít Saúdové zbavit?

Remake Dead Space

Více než dva roky starý remake survival hororové akce Dead Space vzbudil naději, že bychom se mohli dočkat něčeho dalšího. Nejnovější informace ovšem fanoušky nepotěší.

RECENZE: Resident Evil: Survival Unit děsí hlavně mikrotransakcemi

60 %
Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil se vrátil na mobilní platformy, a to v podobě, která se konzolistům ani PCčkárům nezavděčí. Hráče zvyklé na paření na chytrých telefonech však chvíli pobavit může.

iOS
Vaše úchylné fantazie mě nezajímají, zlobí se herečka na některé „fanoušky“

Briana White

Dabérky populárních ženských postav ze sérií FInal Fantasy a K-Pop Demon Hunters se na sociálních sítích podělily o své dojmy s neoficiální erotickou fanfikcí jejich virtuálních alter eg. I když z ní...

Pirátská karetka Pirates Outlaws 2 je děsný žrout času

Pirates Outlaws 2: Heritage

V předběžném přístupu na Steamu právě vyšla roguelike karetní hra Pirates Outlaws 2. Ačkoliv v něm pobude minimálně rok, už nyní je slušně hratelná.

Konzole, o které jste nikdy neslyšeli, překonala v prodejích PS5

NEX Playground Interactive Gaming System

Zpráva o prodejích hardwaru ve Spojených státech za poslední týden přinesla jedno překvapení. Digitální verzi PlayStationu 5 totiž předstihla konzole, o které jste pravděpodobně dosud neslyšeli.

