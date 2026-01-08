Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

1. Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Mody do Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance 2

Překvapení se nekoná, prakticky od zahájení hlasování bylo jasné, že k jednoznačnému vítězství má našlápnuto česká středověká hra Kingdom Come: Deliverance 2, která si připsala vůči druhému místu téměř trojnásobný náskok.

2. Mafia: Domovina

Mafia: Domovina (PS5)
Mafia: Domovina (PS5)
Mafia: Domovina (PS5)

Mafia: Domovina

Zajímavější tak nakonec byl až souboj o další tři příčky. Tu druhou nakonec možná trochu překvapivě vybojovala gangsterka Mafia: Domovina, která sice na legendární první dva díly navázat nedokázala, ale za zahrání stojí. A jak vidno, v Česku je to stále silná značka.

3. Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 je asi největší překvapení roku 2025. Z původně podceňovaného francouzského RPG se nakonec vyklubal hit nečekaných rozměrů, který v prosinci naprosto ovládl předávání cen Game Awards, což je herní obdoba Oscarů. Ve čtenářské anketě na Bonuswebu to chvíli vypadalo na druhé místo, nakonec jí ho ovšem vyfoukla právě Mafia. Na dostřel byla ještě válečná střelnice Battlefield 6, tu ovšem Expedice porazila.

Zbylé hry (řazeno podle počtu hlasů)

  • Battlefield 6
  • Ghost of Yotei
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Arc Raiders
  • Doom: The Dark Ages
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction
  • Europa Universalis V

Europa Universalis V

Split Fiction

  • Dying Light: The Beast
  • Tempest Rising
  • Where Winds Meet
  • Hades 2
  • Silent Hill f
  • Mario Kart World
  • Dispatch
  • Cronos: The New Dawn
  • Donkey Kong Bananza
  • Blue Prince

BALL x PIT

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

  • Monster Hunter Wilds
  • BALL x PIT
  • Sword of the
  • Sea Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

KDO VYHRÁL?

iPhone 17
Alena Jelínková – jelinkova.ale...

PS Store poukázky
Jiří Komoň – mail@jir...
David Šteiner – dawest...
Petr Matušek – petr.matu
Jan Samek – samekh71...
Jenda Augustin – forefath...
Michael Gottwald michael.br...

Výhercům gratulujeme! Ohledně výhry vás bude kontaktovat marketingové oddělení iDNES.cz.

