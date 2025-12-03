Zatímco nominace v zahraničních anketách ovládlo francouzské RPG Clair Obscur: Expedition 33, lze předpokládat, že v tradiční české anketě Hra roku na Bonuswebu zaboduje jiný titul. Řeč je samozřejmě o české středověké hře Kingdom Come: Deliverance 2, která vyšla letos v únoru. Ale nepředbíhejme.
V únoru totiž nezaujal jen příběh Jindry, ale třeba i lovecký Monster Hunter Wilds, jehož prodeje rychle překonaly hranici deset milionů kopií. Zabodoval i pirátský spin-off Yakuzy nazvaný Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, který představil známou herní postavu v úplně nové roli. A zároveň pobavil akčními souboji na moři.
V březnu nás dostala vynikající kooperativní hra Split Fiction, která vyžaduje mít doma nebo online schopného parťáka. V dubnu jsme se dočkali skutečného nástupce Command & Conquer. Strategie odehrávající se v reálném čase Tempest Rising sice zkopírovala, co mohla, přesto skvěle pobavila. Naproti tomu Blue Prince mnozí označují za nejlepší logickou hru letošního roku.
V květnu jsme si užili střílečku Doom: The Dark Ages, která tentokrát vsadila na zase trochu jiné pojetí. Letos jsme přivítali také novou konzoli Switch 2, s níž vyšly i špičkové akční závody Mario Kart World. Zaujala nás také vynikající 3D hopsačka Donkey Kong Bananza se zničitelným prostředím.
Za pozornost ovšem stojí i nová hra od Kodžimy – sci-fi Death Stranding 2: On the Beach, která sice původní koncept nikam výrazně neposouvá, ale ve výsledku to ničemu nevadí. Z úplně jiného soudku je melancholická jízda na prkně Sword of the Sea.
V září konečně vyšel léta očekávaný Hollow Knight: Silksong, což je 2D soulsovka říznutá metroidvanií. Přízně se těší také hororový Silent Hill f s japonskou školačkou v hlavní roli a samurajská akce Ghost of Yotei, jejímž motivem je pomsta. Říjen nám nadělil nezávislou roguelike akci Hades 2 a velký úspěch slavil také válečný Battlefield 6.
Toto je jen malý výběr z letošních her, další naleznete v rubrice recenze. A nominovat samozřejmě můžete zkusit i tituly, které jsme nerecenzovali. Vlastní hlasování spustíme 10. prosince. I tentokrát jsme si pro ty z vás, kteří budou hlasovat, připravili možnost vyhrát zajímavé ceny. Jeden z vás si totiž odnese letošní iPhone 17 (číst recenzi). Pro dalších šest vylosovaných máme nachystán kredit do PlayStation Storu v hodnotě 2 000 korun.
Minulé ročníky