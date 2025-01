Rozhodli jste, Hru roku 2024 ovládl slavný dobrodruh s bičem

Slavný dobrodruh Indiana Jones je zpět. Tedy, jak se to vezme. Zatímco Harrison Ford se se svoji slavnou rolí v roce 2023 rozloučil (film Indiana Jones a nástroj osudu), hra se inspirovala, respektive vklínila mezi slavné filmy z osmdesátých let. A výsledek je naprosto famózní. Indiana Jones and the Great Circle se okamžitě chopil vedení a s přehledem utekl ostatním titulům.

Poměrně napínavý souboj se tak odehrál o druhou, třetí a čtvrtou pozici. Druhé místo nakonec o fous vybojovala fantastická 3D hopsačka Astro Bot, která skvělým způsobem využívá smyslových ovladačů DualSense. Na takové kousky jsme zvyklí zejména u Nintenda, Astro Bota si ovšem zahrajete pouze na PlayStationu 5.

Jednu dobu to vypadalo, že by se mohl na třetí místo vyhoupnout Black Myth: Wukong, nicméně nakonec u vás zvítězil poměrně syrový postapo zážitek Stalker 2.

Pořadí zbylých her: