Hry a propadáky roku 2024 podle redakce Bonuswebu

Část 1/6

Ondra Martinů

Astro Bot

Hry roku 2024 – O mé hře roku mám jasno už od září, je to samozřejmě Astro Bot. Z mého pohledu je to prostě ta nejlepší skákačka, která za poslední dlouhé roky vyšla, a v podstatě se rovná i tak významným hrám, jako je třeba famózní Super Mario Odyssey. PlayStation s tímto rozhodnutím zkrátka udeřil hřebík na hlavičku a já se s různými aktualizacemi hry a novými levely (zkuste ten vánoční!) budu ještě dlouho rád vracet.

Balatro

Na druhé místo dám Balatro, což je prostě ohromný indie hit roku a důkaz, že bychom neměli podceňovat malé nezávislé hry. Balatro je v podstatě taková herní droga, jakmile vás polapí, tak budete jen obtížně hru vypínat a nemyslet na to, jaké kombinace karet musíte vyzkoušet příště. Balatro oceňuji hlavně za originalitu, s jakou hra pojala žánr roguelite a jak uměla zajímavě obměnit něco tak obecně známého, jako je poker.

Indiana Jones and the Great Circle

Třetí místo jsem si musel opravdu důkladně rozmýšlet, jelikož jsem celý rok zarputile držel v paměti parádní Banishers: Ghosts of New Eden, ale nakonec mi do toho v prosinci práskl bičem Indiana Jones and the Great Circle a ukázal, jak moc taková věc autorům z Machine Games sedla a jak z takto kultovní značky dokázali udělat prvotřídní videohru. Indy v podstatě spojil šarm stealth her typu Dishonored a příběhových dobrodružství z Uncharted a mě to ohromně baví.

Hades

Starší hra, která vás letos dostala – Když letos vstoupil do předběžného přístupu Hades 2, tak jsem se snažil hru opravdu jen vyzkoušet pro naše první dojmy a dál ji zase odložil, abych si nekazil finální verzi. Ale stejně mne to navnadilo natolik, že jsem si musel alespoň zahrát znovu první Hades. A tentokrát už pořádně, včetně prakticky kompletního obsahu na konci hry, prvního epilogu, druhého epilogu atd. O celkem 50 hodin později musím jen napsat, že se díky tomu na Hades 2 těším opravdu strašně moc a prostě potřebuji svou novou dávku řecké mytologie v náhodně generovaných levelech.

Until Dawn (2024)