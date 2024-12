Které hry by podle vás měly zabojovat o titul Hra roku 2024?

Hned zkraje roku nás příjemně překvapil návrat slavného Prince of Persia v podobě metroidvanie Prince of Persia: The Lost Crown. Studio už bohužel neexistuje, protože hra nenaplnila prodejní očekávání, což ovšem nic nemění na tom, že je výborná. Fanoušky bojovek ještě v lednu potěšil propracovaný Tekken 8 a v plné síle se ukázala i „městská akce“ Like a Dragon: Infinite Wealth, v níž se jakuzáci vydali na Havaj.

Helldivers 2

V únoru zaujala akční hra na hrdiny Banishers: Ghosts of New Eden od studia Don’t Nod, která bodovala emotivním, propracovaným příběhem. Povedl se také remake logické hopsačky Mario vs. Donkey Kong, kooperativní akce Helldivers 2 ve stylu Hvězdné pěchoty, mysteriózní Pacific Drive a český simulátor vlakového dispečera Rail Route. Vyšel také karetní indie hit Balatro.

Březen patřil mistrovskému JRPG Final Fantasy VII Rebirth, duben pak korejské sexy akci Stellar Blade. V květnu vyšel psychologický horor Hellblade II, majitele Switche pak potěšil remake akčního RPG z éry konzole GameCube nazvaný Paper Mario: The Thousand-Year Door Remake. Zabodoval i duchovní nástupce „Heroes“ Songs of Conquest.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Červen opanoval náročný Elden Ring Shadow of the Erdtree se spoustou nového obsahu, v červenci jsme si užili kyberpunkovou detektivku Nobody Wants to Die. Srpen měl patřit zlodějskému dobrodružství Star Wars Outlaws, veškerou slávu si ovšem získal čínský Black Myth: Wukong, který adaptuje Opičího krále. Povedla se také detektivka Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club na Switch.

Astro Bot

V září zabodoval PlayStation se svojí kouzelnou 3D hopsačkou Astro Bot, líbil se také pohádkový příběh The Plucky Squire. Obstál i remake slavné adventury nazvaný Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged. Fantasticky dopadla The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, v níž se hráči chopili ovládání princezny Zeldy namísto Linka – hra zabodovala kreativním využíváním nových schopností.

Mario & Luigi: Brothership

Říjen nadělil velmi povedený remake hororu Silent Hill 2 a nejlepší díl Mario Party nazvaný Super Mario Party Jamboree. Zabodovala i dosud nejkrásnější hra s modrým ježkem Sonic X Shadow Generations a letos se povedla i válečné střelnice Call of Duty: Black Ops 6. Na samém konci měsíce pak vyšel kontroverzní Dragon Age: The Veilguard.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Bohatý na pecky byl ovšem i konec roku. Trefou do černého bylo akční RPG Mario & Luigi: Brothership od Nintenda, nakonec i přes všechny očekávané bugy zaujal také Stalker 2: Heart of Chornobyl. Na původní filmovou trilogii pak skvěle navázalo dobrodružství Indiana Jones and the Great Circle. Všechny zmíněné hry si můžete prohlédnout v galerii:

Napište nám do diskuze pod tento článek, které hry mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2024. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu. Nominovat samozřejmě můžete i hry, které jsme nerecenzovali, mezi prsty nám proklouzlo například skvělé JRPG Metaphor: ReFantazio.

Harmonogram Hry roku 2024 na Bonuswebu je následující. Hlasování startuje v úterý 17. prosince, nominované hry vám ještě představíme v článku. Hra roku 2024 končí 5. ledna 2025 v 10:00, výsledky budou zveřejněny během týdne po skončení ankety.

I letos se můžete těšit na zajímavé ceny pro hlasující v anketě. Tou hlavní bude PlayStation 5 Slim s mechanikou na disky. Podrobnosti zveřejníme brzy.