Nejlepší hry roku 2021: nominujte své favority

Pojetí letošního ročníku vychází s několika obměnami z loňského. Kromě hlavní ceny se bude hlasovat i podle platforem (PC, PlayStation, Xbox a Switch) a dalších tří tematických okruhů. Kompletní seznam je následující:

Napište nám do diskuse pod tento článek, které hry a v kterých kategoriích mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2021. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu. Z vašich nominací budeme vycházet při sestavování výběru, byť nezaručujeme, že zařadíme úplně všechny hry.

Které hry letos vyšly, si můžete připomenout například v našem archivu recenzí. Samozřejmě můžete nominovat i kousky, které jsme nerecenzovali.

K hlavní kategorii se pojí soutěž, jejímž partnerem je PlayStation. Hraje se o deset her, které si mezi sebou rozdělí deset výherců. Ceny jsou následující:

Harmonogram Hry roku 2021 na Bonuswebu je následující. První hlasování startuje 12. prosince, hlavní hlasování o ceny 23. prosince. Hlasování ve všech kategoriích bude zahájeno v průběhu prosince. Hra roku 2020 končí 2. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny během týdne po skončení ankety.

Sledovat hru roku můžete i na samostatné stránce, odkaz je trvale k dispozici na liště Bonuswebu. Prozatím tam jsou výsledky minulých ročníků, postupně se objeví odkazy na všechna letošní hlasování.