Nejlepší hry roku 2020: nominujte své favority

Pojetí letošního ročníku vychází z loňského. Kromě hlavní ceny se bude hlasovat i podle platforem (PC, PlayStation, Xbox a Switch) a dalších čtyř tematických okruhů. Kompletní seznam je následující:

Hra roku 2020

Hra roku na PC

Hra roku na PlayStation

Hra roku na Xbox

Hra roku na Switch

Nejlepší grafické zpracování

Nejlepší příběh

Nejlepší otevřený herní svět

Největší zklamání

Napište nám do diskuze pod tento článek, které hry a v jakých kategoriích mají podle vás zasáhnout do bitvy o Hru roku 2020. Podmínkou je vydání během letoška (u epizodických her musí být k dispozici všechny díly sezony) a nepočítají se kousky v předběžném přístupu. Z vašich nominací budeme vycházet při sestavování výběru, byť nezaručujeme, že zařadíme úplně všechny hry.

Které hry letos vyšly, si můžete připomenout například v našem archivu recenzí . Samozřejmě můžete nominovat i kousky, které jsme nerecenzovali.

K hlavní kategorii se pojí soutěž, jejímž partnerem je PlayStation. Hraje se o deset her, které si mezi sebou rozdělí deset výherců. Ceny jsou následující:

2x PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition

2x PS5 Demon’s Souls

3x PS5 Sackboy: A Big Adventure

3x PS4 Sackboy: A Big Adventure

Harmonogram Hry roku 2020 na Bonuswebu je následující. První hlasování startuje 18. prosince, hlavní hlasování o ceny 23. prosince. Hlasování ve všech kategoriích bude zahájeno v průběhu prosince. Hra roku 2020 končí 5. ledna 2021 v 10:00, výsledky budou zveřejněny následující den.



Sledovat hru roku můžete i na samostatné stránce, odkaz je trvale k dispozici na liště Bonuswebu. Prozatím tam jsou výsledky minulých ročníků, postupně se objeví odkazy na všechna letošní hlasování.