Češi slaví úspěch. Hra Kingdom Come 2 získala prestižní cenu BAFTA

  15:56aktualizováno  16:41
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci šesti nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku.
Vyplývá to z výsledků, které britská filmová a televizní akademie zveřejnila na svém webu.

„Tohle patří celému týmu. Dávali jsme do toho naše srdce šest let,“ uvedl při děkovné řeči kreativní ředitel Prokop Jirsa.

Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává podobně jako první díl na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Uživatele vezme například do Kutné Hory nebo okolí hradu Trosky. Hra vyšla 4. února 2025.

Hra podle tvůrců dává důraz na co nejreálnější zpodobnění středověkého života, interakci okolního prostředí s hráčem a právě na silný příběh. Vývojářské studio Warhorse nedávno vydalo třetí a poslední rozšíření, jímž by se měl příběh uzavřít.

V prvním díle hry bylo možné prozkoumat tehdejší Posázaví s městy Sázava, Rataje nad Sázavou nebo Stříbrná Skalice. Oběma regionům přineslo vydání her výrazný nárůst zájmu turistů. Příznivci hry, takzvaní KCD turisté, se i letos chystají do míst spojených s dějem hry na řadu zážitkových programů, setkání či festivalů.

Kingdom Come: Deliverance 2 byla nominována ještě v kategorii nejlepší účinkující v hlavní roli, jímž je britský herec Tom McKay, zde však při udílení cen v pátek pozdě večer bodovala Clair Obscur Expedition 33 s herečkou Jennifer Englishovou. Francouzská hra získala také cenu za herní debut roku.

Kingdom Come: Deliverance 2 se v loňské anketě BAFTA mezi hráči umístila na sedmé příčce mezi nejvlivnějšími videohrami světa.

Češi slaví úspěch. Hra Kingdom Come 2 získala prestižní cenu BAFTA

18. dubna 2026  15:56,  aktualizováno  16:41

